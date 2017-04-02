О рисках бюджета - 2017

Согласно Закону о государственном бюджете на 2017 год, в следующем году в местные бюджеты АТЕ (административно-территориальных единиц) будет перечислено 8 147,863 млн. леев трансфертов общего и специального назначения. В том числе, 14,055 млн. леев — на компенсацию повышения с 1 января 2017 года размера ежемесячного пособия на содержание одного ребенка в детдоме семейного типа и в службе профессионального патронатного воспитания, а также повышения зарплаты соцработникам в общественной службе социальной помощи.

По мнению Дмитрия Будиянского из «Эксперт-груп», экономических рисков неисполнения запланированных показателей бюджета 2017 года сегодня не проглядывается. И вице-примар города Орхей Виорел Дандара не видит подобных «критических точек» в бюджете. «В этом году минфин в целом исполнял свои обязательства перед местными бюджетами, - констатирует он. - Все зависит от того, каким будет следующий год, как будут собираться налоги. Учитывая то, что мораторий на налоговые проверки снят, и налоговая инспекция будет работать в нормальном режиме, думаю, и в следующем году ситуация существенно не изменится», - заметил Виорел Дандара.

Опасность кроется в возможных безответственных решениях и действиях политиков, которые могут поставить под удар договоренности властей с внешними донорами, считает Дмитрий Будиянский. Однако, основную проблему местных бюджетов эксперт видит в недостаточном уровне собственных доходов АТЕ. По сравнению с 2016 годом они, в соответствии с планом, в следующем году должны увеличиться на 7,8%. В то же время, рост поступлений от налогов и сборов, направляемых в государственный бюджет, запланирован на уровне 9,8%. «Более того, это проблема не только бюджета 2017 года, а всей системы местных публичных финансов. Если ее не решать, собственные доходы местных бюджетов продолжат сокращаться», - отметил он.

Напомним, в этом году средства на компенсацию потерь бюджетов административно-территориальных единиц в результате внедрения реформы финансовой децентрализации местным властям перестали направлять. Так называемого компенсационного фонда уже нет. Хотя минфин обращался в правительство с предложением о продлении действия этого фонда, судя по утвержденному депутатами госбюджету, решение об этом так и не было принято. В результате, чтобы осуществить необходимые расходы, в муниципии Кишинэу, например, в этом году брали кредиты на покрытие «временного кассового разрыва».

«В 2016 году мы сравнительно равномерно получали трансферты из госбюджета. Но трансферты специального назначения, которые предназначены на содержание образовательных учреждений, не всегда покрывают расходы муниципия», - отмечает замначальника Главного управления финансов муниципия Кишинэу Валентина Вэздэуцан. В муниципии есть школы, вместимость которых гораздо больше реального количества учащихся. Так как расходы на их содержание выше, чем средства из госбюджета, которые им полагаются, муниципий не может полностью покрыть эти расходы. То же самое касается и образовательных учреждений, которые перешли на самофинансирование. В этом случае через решение муниципального совета таким учреждениям отпускаются недостающие средства из собственных доходов муниципия.

Есть и другие примеры. «Если сравнивать поступающие сегодня трансферты из госбюджета с тем, какие средства наш город получал в 2011-2013 гг., то разница существенная, - говорит Григорий Репесчук, примар города Кэушэнь. - В результате децентрализации наш бюджет сегодня составляет около 27 млн леев, из которых 14 млн леев мы получаем из госбюджета в виде трансфертов только на поддержку образовательных учреждений. Остальные средства идут на развитие города, и их, в принципе, достаточно. А если учесть, что в парламенте ждет утверждения проект нового закона, согласно которому будет изменен механизм распределения дорожного фонда, то их у города будет еще больше».