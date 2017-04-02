Изменения в Налоговом кодексе

Как обычно, с 1 января вступают в силу ряд нововведений в области налогообложения и налогового администрирования. С основными из них мы продолжаем знакомить наших читателей.

В соответствии с утвержденными поправками в НК, с 1 января 2017 года проиндексированы в пределах инфляции все виды освобождений и минимальный порог налогообложения для физических лиц.

В первом разделе Налогового кодекса появилось определение нового понятия - «независимая деятельность». Это «торговая деятельность, осуществляемая в индивидуальном порядке физическим лицом-резидентом РМ, без формирования организационно-юридической формы, в ходе которой он получает доход». В минфине уточнили, что это одна из возможностей (кроме оформления индивидуального предприятия), которую могут выбрать патентообладатели в сфере торговли. Пока это положение распространяется только на тех, у кого на 31 декабря 2016 года истек срок патента. Те резиденты, у кого на эту дату патент еще действителен, смогут работать по нему еще один год.

Также в НК появилось новое понятие «профессиональная деятельность в сфере правосудия», которую осуществляют на постоянной основе адвокаты, судебные исполнители, нотариусы, медиаторы, судебные эксперты, переводчики и т.д. По всему тексту НК в связи с этим внесены изменения, а в отдельной главе 101 «Налогообложение профессиональной деятельности в сфере правосудия» расписаны правила налогообложения подобной деятельности. В текст НК включено и новое понятие «предварительное индивидуальное налоговое решение». Стоимость этой услуги ГГНИ, несмотря на нарекания предпринимателей, осталась на уровне 3 тыс. евро — для крупных налогоплательщиков и 1,5 тыс. евро — для остальных.

Физические лица при продаже жилой недвижимости не будут платить подоходный налог. Но только при условии, что она является их основным жильем. «Декларировать или нет такую сделку — не совсем понятно, так как в НК изложены и новые правила определения стоимостного базиса по такому жилью, - замечает администратор аудиторской фирмы GR & TI Audit Consult Татьяна Гриник. - Кроме того, до сих пор при продаже физическим лицом капитального актива ниже его стоимостного базиса потери капитала не переносились на следующие налоговые периоды. Теперь это разрешено». Также не облагается подоходным налогом продажа имущества, которое делится между супругами и/или бывшими супругами. А при осуществлении дарения денег одним физическим лицом другому даритель обязан будет заплатить подоходный налог, за исключением случаев, когда эти деньги дарятся внутри семьи.

Теперь об основных изменениях, касающихся юридических лиц. Налоговые периоды в странах, где расположены дочерние и головные предприятия, часто не совпадают. Так как налоговый период по подоходному налогу — календарный год, внесено изменение о возможности сдавать годовые финансовые отчеты и декларации по подоходному налогу за те периоды, которые компания установила в своей учетной политике, в соответствии с НСБУ или МСФО. В минфине уточняют: компания должна подать соответствующее заявление в налоговый орган. Предусмотрен переходный период — с 1 января 2017 года до 31 марта 2017 года, в течение которого она будет обязана платить подоходный налог ежемесячно. В Налоговый кодекс включена и соответствующая глава 72 «Налоговый режим хозяйствующих субъектов, применяющих переходный налоговый период на подоходный налог».

Со следующего года сырье, используемое для производства твердого биотоплива, которое до сих пор облагалось по нулевой ставке НДС, «перейдет» на восьмипроцентную ставку, как и предлагали авторы налоговой политики. С другой стороны, налогоплательщикам пошли навстречу. Статью 102 НК дополнили частью (6.1), согласно которой в случае получения покупателем налоговой накладной на услуги, поставляемые на регулярной основе в течение шести месяцев подряд, а также на электроэнергию, тепло, газ, телефонную связь до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имела место поставка, субъектам налогообложения разрешается зачет уплаченной или подлежащей уплате суммы НДС.

В статье 102 НК сформулированы правила зачета НДС при смене режима - с облагаемого на освобожденный и наоборот. В частности, зачтенные суммы НДС на приобретаемые товары, услуги исключаются из зачета и относятся на расходы в случае перехода с облагаемых НДС поставок на освобожденные. И отнесенные на затраты или расходы суммы НДС на приобретаемые товары и услуги зачитываются, в случае изменения режима налогообложения, с освобожденных от НДС поставок на облагаемые.

«И полгода не прожив, ушли в небытие новые части (6) и (7) статьи 97 НК и часть (2) статьи 98 НК, касающиеся суммовых и курсовых разниц при расчете суммы НДС, - комментирует директор аудиторской компании Concept Сергей Темрин. - И многострадальная льгота по НДС по внесению основных средств в уставный капитал (статья 103 (1) НК) в очередной раз поменяла свою редакцию. Правда, по сути изменений нет, они чисто технические, что еще раз говорит о качестве нашего законотворчества в налоговой сфере».

Большая часть изменений касается статуса и функций Государственной налоговой службы. Как объяснили в ГГНИ, новые положения НК «перекочевали» из разработанного, но так и не принятого проекта Закона о статусе Государственной налоговой службы. Их решили не утверждать в рамках отдельного закона, а просто перенести в НК. Среди них пока отмечу новую функцию по «констатации преступлений, предусмотренных статьями 241-242, 244, 2441, 250-253 и 3351 Уголовного кодекса».

Об изменениях в области налогового администрирования мы расскажем в следующих номерах «ЛП».