Счетная палата выявила «дорогие отклонения»

В минувшую пятницу депутаты собрались на последнее в рамках осенне-зимней сессии заседание парламента. Несмотря на то, что на этот же день была запланирована инаугурация президента Игоря Додона, в повестку включили более 20 вопросов.

В самом начале заседания председатель Счетной палаты Вячеслав Унтилэ представил парламенту отчет об администрировании публичных финансов и государственного имущества в 2015 – октябре 2016 гг. За данный период палата провела 44 аудиторские проверки в 638 ведомствах, по результатам которых было принято 34 решения. Как отметил господин Унтилэ, в ходе миссий было установлено множество нарушений, случаи несоблюдения норм в освоении публичных ресурсов и администрировании государственного имущества.

Аудиторы пришли к выводу, что в госсекторе допускаются серьезные нарушения в процессе отражения статистических данных. Это, по мнению председателя палаты, указывает на то, что ресурсы и имущество государства управляются далеко не самыми эффективными методами.

Также, по мнению аудиторов Счетной палаты, существует «дефицит правил, аналитических инструментов эффективного прогнозирования». Это создает серьезные проблемы в деятельности министерства финансов, которое не располагает действенными инструментами для реальной оценки таких важных показателей как ВВП, доходы, расходы, дефицит госбюджета и их доли в ВВП, налогооблагаемой базы по областям, секторам и территориям. В ходе проверок эксперты пришли к выводу, что прогнозируемые бюджетные доходы не отражают реальную ситуацию и занижены, по оценкам аудиторов, как минимум на 3-4% от ВВП.

Счетная палата обратила внимание депутатов и на то, что существуют серьезные недостатки в системе администрирования сборов и налогов. И все бы ничего, но, по оценкам аудиторов, это приводит к ежегодной недоимке обязательств в объеме 2,5 млрд леев или 2% от ВВП.

Серьезной проблемой, как отметил председатель СП, является и практика предоставления преференциального режима налогообложения, предусмотренная законодательством для поддержки ряда секторов экономики. По оценкам аудиторов, цена этих льгот достигает ежегодно 10-14% от ВВП. Более того, эксперты проанализировали данную систему и пришли к выводу, что такой избирательный подход не обеспечивает ожидаемого эффекта. Они также считают, что предоставление преференций осуществляется в условиях отсутствия прозрачных и понятных критериев. Нет и эффективной системы учета этих освобождений. По словам господина Унтилэ, расхождения о размерах льгот по данным, предоставленным налоговыми и таможенными органами, и отчетам министерства финансов в этом плане составляют примерно 5,8 млрд леев. Дороговатое «отклонение».

Другой момент, который беспокоит членов Счетной палаты, относится к администрированию публичной собственности. Несмотря на многочисленные рекомендации, выдвигаемые палатой на протяжении не одного года, об эффективном управлении имуществом государства говорить не приходится. За отчетный период множество объектов, участков так и не были отражены в бухгалтерских документах центральных и местных властей. На данный момент стоимость неучтенного имущества, по данным СП, оценивается в 14,5 млрд леев. Отсутствует и сотрудничество между госинститутами и кадастровыми органами в плане учета, регистрации и оценки участков, объектов публичной собственности. «Такое положение дел ведет к осуществлению сомнительных сделок по их отчуждению и утере госимущества», - подытожил тему Вячеслав Унтилэ.

Отметил он и проблемы с капитальными инвестициями, «областью, сопряженной с высокими рисками». По его словам, средства, выделяемые ежегодно на эти цели, очень часто используются не по назначению, в результате чего инвестиционные проекты внедряются без наличия необходимых экспертиз и обоснований, а модернизация инфраструктуры республики затягивается.

Беспокойство аудиторов вызвало безответственное отношение ведомств, которые допускают откровенное разбазаривание государственных фондов. В качестве примера господин Унтилэ привел факт вложения в 2011-2014 гг. более 60 млн леев в реконструкцию 22 зданий судебных инстанций, которые в настоящее время ликвидируются.

Председатель СП также проинформировал бывших коллег, что на основании материалов Счетной палаты в текущем году было возбуждено 14 уголовных дела. И добавил, что в последнее время «госорганы стали более открытыми к сотрудничеству с аудиторами, и это вселяет надежду на то, что ситуацию с использованием публичных финансов и имущества удастся улучшить».

А в конце он поблагодарил депутатов, которые на протяжении всего его выступления переговаривались, гуляли по залу от сектора к сектору, «за невнимательность, с которой они слушали отчет». После этого, по предложению председателя постоянной комиссии по экономике бюджету и финансам Штефана Крянгэ, депутаты приняли целый перечень действий, которые должны предпринять представители центральной и местной ветвей власти для того, чтобы устранить выявленные нарушения и улучшить ситуацию с использованием публичных фондов и имущества.

В минувшую пятницу депутаты утвердили в первом чтении поправки к действующему законодательству, которые устанавливают новый механизм распределения средств Дорожного фонда. По предложению правительства, с 1 января 2017 г. примэрии всех населенных пунктов страны будут получать из фонда средства на содержание и ремонт дорог местного значения. Поправки в Закон о Дорожном фонде и Закон о местных публичных финансах предусматривают, что на эти цели будет ежегодно выделяться 50% от взимаемых сборов за использование дорог автомобилями, зарегистрированными в Молдове. А это более 385 млн леев. По предложенной формуле, средства будут переводиться на счета местных органов власти первого уровня, а далее распределяться селам и коммунам пропорционально количеству проживающих в них граждан.

Поправки также предусматривают, что местные органы власти второго уровня будут получать из Дорожного фонда средства и на содержание дорог районного значения в зависимости от их протяженности. По подсчетам авторов, на инфраструктуру местных дорог протяженностью 3112 условных километра районным советам будет выделено около 415 тыс. леев.

В правительстве рассчитывают, что нововведения в обязательном порядке повысят эффективность содержания дорог местного значения, так как на это появятся необходимые ресурсы. По мнению авторов инициативы, новый механизм повысит децентрализацию в данном вопросе, а также устранит политическую составляющую при распределении средств, о которой не раз говорили представители местных властей.

Также в ходе заседания были обсуждены поправки в Налоговый и Таможенный кодексы, а также в Закон о порядке ввоза/вывоза с территории Молдовы имущества физическими лицами, которые устанавливают запрет на импорт автомобилей старше семи лет. Это законодательная инициатива группы депутатов-демократов. По словам одного из авторов проекта Думитру Дьякова, предложение разработано с учетом международной практики: в большинстве стран действует именно такой «возрастной ценз» для импортируемых машин. При этом, считают авторы, назрела необходимость повысить безопасность движения автотранспорта по дорогам страны, так как в последнее время большинство ДТП случаются именно по причине изношенности автопарка.

По официальным данным, в 2016 г. было зарегистрировано 1995 ДТП, в результате которых погибло 249 человек, травмы различной степени тяжести получили 2384 участников дорожного движения. При этом большая часть аварий произошла именно по причине плохого технического состояния и «старости» автомобилей. Также авторы инициативы обратили внимание на то, что всего за несколько лет после повышения возрастного ценза для импортируемых машин с семи до 10 лет, внутренний автомобильный рынок пришел в упадок. И все потому, что в страну начали массово ввозить дешевые подержанные автомобили.

Инициатива совсем не понравилась либералам, по настоянию которых в свое время возраст автомобилей, разрешенных к импорту, был повышен на три года. Но, учитывая, что оппозиция одобрила позицию демократов, проект удалось принять в первом чтении.

По сложившейся традиции, в конце сессии спикер подводит ее итоги. По словам Андриана Канду, на этот раз парламент вел работу в довольно сложных условиях, обусловленных проведением избирательной кампании по выборам президента страны. Но, несмотря на довольно редкие пленарные заседания, депутаты много работали в комиссиях, принимали участие в публичных дебатах, разрабатывали нужные и важные законодательные инициативы.

За последние четыре месяца депутатам удалось утвердить 219 законов и 73 решения. Помимо этого, еще 266 проектов прошли первое чтение. По мнению спикера, важно то, что благодаря приложенным усилиям удалось возобновить внешнее финансирование страны, восстановить доверие зарубежных партнеров по развитию, завершить реформу прокуратуры, вдвое сократить количество контролирующих органов и т.д.

В очередной раз отметив важность наличия парламентского большинства, Андриан Канду пожелал депутатам счастливых праздников и отпустил их на каникулы. К работе парламент вернется 16 января.