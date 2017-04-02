Страховые компании не согласны с НКФР

В декабре появились утверждения неких экспертов, что после 31 марта 2017 года некоторые страховые компании будут санкционированы, вплоть до отзыва у них лицензий.

«К сожалению, не соответствующие действительности высказывания могут привести к ухудшению ситуации на страховом рынке Молдовы. Эти мнения ошибочны, а появились они по причине неправильной трактовки законодательных актов», - пояснил для «ЛП» председатель Ассоциации страховщиков Республики Молдова Евгений Дацко.

По его словам, чтобы понять сегодняшнюю картину на страховом рынке, надо вернуться на несколько лет назад. В январе 2011 года вышло постановление Национальной комиссии по финансовому рынку №2/1 «Об утверждении Положения о маржах платежеспособности и коэффициенте ликвидности страховщика (перестраховщика)». Согласно этому постановлению, страховщики должны создавать технические резервы, обеспеченные активами. При этом активы страховых компаний должны быть распределены по конкретным категориям: депозиты в банках, земельные участки, здания, акции в АО, и т.д.

Тогда постановление №2/1 соответствовало ситуации, но жизнь меняется. Сегодня в активах у страховщиков в основном только земельные участки и деньги в депозитах.

Получается, что в целом имея активы для покрытия резервов, страховщики не могут обеспечить их разновидность по категориям. Однако Нацкомиссия констатировала, что страховщики подсчитывают свои активы не в той пропорции, и потребовала привести их в соответствие с постановлением №2/1.

Поэтому в ноябре 2016 года НКФР приняло постановление №58/1 «О предписании некоторым лицензированным страховщикам». В документе перечислены страховые компании, которые «не располагают достаточными доступными активами для покрытия с учетом установленных норм распределения, страховых резервов и минимальной маржи платежеспособности (фонд страхователей) по состоянию на 30.09.2016». В этом списке компании: «Alliance Insurance Group», «ASITO», «Asterra Grup», «Garanţie», «Moldcargo», «Moldova-Astrovaz», «Sigur-Asigur»и «Transelit». Названным страховым компаниям предписывается до 31 марта 2017 года «принять меры для устранения дефицита активов, принятых в покрытие фонда страхователей».

Как заявил Евгений Дацко, на сегодняшний день требование в отношении категорий (разновидности) активов, которую Нацкомиссия определила еще в 2011 году, нецелесообразно. Рынок изменился. Вместо санкций, Нацкомиссии лучше бы это требование пересмотреть. По итогам третьего квартала 2016 года фонд страховщика составляет 3,207 млрд леев, а фонд страхователя — около 1,644 млрд леев. Получается, что в два раза больше, и говорить о несоблюдении минимальной маржи платежеспособности, по меньшей мере, некорректно.

Фонд страховщика – это все активы страховщика. Фонд страхователя – те активы, которые покрывают только ответственную задолженность плюс одну треть маржи минимальной платежеспособности. Если анализировать приведенные выше показатели, видно, что активов страховщиков более чем достаточно для покрытия задолженности.

Исходя из этого, представители страховых компаний предлагают, чтобы НКФР, во-первых, более детально разъяснила суть постановления №58/1. Ведь часть экспертов трактуют документ так, будто некоторые страховые компании прекратят свою деятельность после 31 марта 2017 года.

Во-вторых, страховщики считают необходимым внести изменения в постановление №2/1 таким образом, чтобы в целях определения коэффициента ликвидности учитывались активы компаний в целом, без разделения на категории.