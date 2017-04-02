ОСАГО и Зеленая карта подорожают

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) пересмотрела базовые страховые премии по внутреннему обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) и международному страхованию (Зеленая карта).

Как сообщили в НКФР, ежегодный пересмотр базового тарифа по обязательным видам страхования проводится на основе статистики заявленных выплат по ущербам за последние пять лет. Исходя из информации, внесенной в автоматизированную систему отслеживания произведенных компаниями выплат, по внутреннему обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) базовая страховая премия увеличивается с 1 января 2017 года с 715 леев до 735 леев. При этом система корректирующих коэффициентов в зависимости от категории автотранспортного средства, водительского стажа и других составляющих остается без изменений. В результате повышение стоимости страхового полиса составит около 2% и не отразится существенно на конечной цене страхового продукта. Средняя по рынку цена ОСАГО в 2016 году составляла 570 леев.

Полисы Зеленой карты подорожают по двум направлениям – для 2-й зоны (Украина, Белоруссия и Россия) и 3-й зоны (все страны, входящие в систему «Зеленая карта»), поскольку по этим направлениям был зарегистрирован рост выплат. Для 1-й зоны (Украина, Беларусь) зарегистрировано снижение сумм выплаченного ущерба и количество страховых случаев. Соответственно, базовая страховая премия для 1-й зоны (Украина и Беларусь) снизится с 37 до 35 евро в год. Для зоны 2 (Украина, Белоруссия и Россия) – базовый тариф повысится с 208 до 215 евро в год. Для зоны 3 (все страны системы «Зеленая карта») – базовый тариф повысится с 552 до 563 евро в год. В среднем стоимость сертификата Зеленой карты в следующем году должна повыситься по двум последним направлениям также на 2%. Корректировочные коэффициенты остались без изменения.