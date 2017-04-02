Молдова не очень подходит для бизнеса

Авторитетный американский журнал Forbes назвал лучшие страны для ведения бизнеса в 2016 г. Молдова расположилась в нем на 77 месте из 139 стран.

Пятерку лидеров списка составили Швеция, Новая Зеландия, Гонконг, Ирландия, Великобритания. А замыкают рейтинг такие страны, как Венесуэла, Йемен, Гаити, Гамбия и Чад.

Среди постсоветских стран самые высокие места у Эстонии - 13 и Литвы - 15. Румыния на 45 месте, Украина - на 74. Молдова расположилась между Руандой и Тринидадом и Тобаго, оставив позади Россию, занявшей 79 место. При составлении рейтинга Forbes оценивал страны по 11 категориям: права собственности, инновации, налоги, технологии, коррупция, свобода (личная, финансовая и свобода торговли), уровень бюрократии, защита инвесторов и состояние фондовых рынков.