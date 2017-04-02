Социальные обязательства налогоплательщиков

В 2017 году обязательства по выплатам взносов в бюджеты социального и медицинского страхования не изменятся. Принятые законы о государственном бюджете социального страхования и о фондах обязательного медицинского страхования на 2017 год не подверглись существенным изменениям, как ожидалось.

Депутаты не стали «мелочиться», и в последнем чтении приняли бездефицитный бюджет государственного социального страхования на 2017 год в сумме 17,5 млрд леев, что на один миллиард леев с лишним превысило показатели утвержденного правительством законопроекта. Источник увеличения – получивший поддержку извне госбюджет. Откуда на социальные выплаты собираются направить 6,105 млрд леев трансфертов, из которых будет гарантирована в том числе социальная защита пенсионеров силовых структур на сумму около 1,120 млрд леев. Как и было обещано реформаторами пенсионной системы.

С 2017 г. НКСС будет устанавливать и выплачивать пенсии военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, сотрудникам органов государственной безопасности и Национального центра по борьбе с коррупцией, а также членам их семей. В настоящее время пенсионное обеспечение сотрудников силовых структур осуществляется шестью разными учреждениями. В то же время, аудит эффективности пенсионной системы Молдовы, реализованный Счетной палатой в 2015 г., констатировал, что информационная система по установлению пенсий «силовикам» устарела и не обеспечивает эффективную обработку данных. Нынешняя ситуация, по мнению аудиторов, характеризуется отсутствием систематизированной информации о реальных расходах, связанных со всеми категориями пенсий, о фактической численности пенсионеров Молдовы, а также других важных показателей.

Но к кардинальной перестройке системы социальных платежей реформаторы не приступили. Хотя обещали. Обещали пойти на дальнейшее постепенное перераспределение доли социальных взносов и довести соотношение взносов, выплачиваемых работодателем, и индивидуальных взносов до 2/1, снять ограничения с расчетной базы для исчисления индивидуальных взносов, чтобы они влияли на размер пенсионных выплат. Было также обещано уравнять тарифные обязательства «городских» и «сельских» работодателей по ставке «городских» - 23%. А также – вернуть обязательное участие в системе социального страхования арендаторов и собственников сельскохозяйственных земель.

Ничего этого в результате сделано не было, что приводит экспертов к мысли о половинчатости пенсионного реформирования, которое сможет опереться только на облегчение финансового бремени за счет повышения пенсионного ценза. По словам исполнительного директора Национальной конфедерации работодателей РМ Владислава Камински, «все планируемые изменения были согласованы со всеми сторонами переговорного процесса, участвовавшими в разработке пенсионной реформы. Никаких возражений не было. Поэтому отсутствие важных слагаемых в перестройке системы социальной защиты нельзя объяснить никакими другими причинами, кроме политических. Грядущими выборами».

Таким образом, традиционные ставки и тарифы взносов для разных категорий плательщиков не меняются. Закон предусматривает сохранение общего тарифа взносов государственного социального страхования на уровне 29%, из которых часть, оплачиваемая работодателем, составит 23%, а работником - 6%. Кроме того, не будет изменен и тариф взносов обязательного государственного социального страхования в размере 22% процентов в фонд оплаты труда для лиц, работающих по индивидуальному трудовому договору в сельском хозяйстве, из которых 6% будет субсидироваться из государственного бюджета.

Физические лица – собственники или арендаторы сельскохозяйственных земель, обрабатывающие землю самостоятельно, - будут и впредь добровольно страховаться на основании индивидуального договора, заключенного с НКСС, из расчета 1920 леев годового взноса. Учредители индивидуальных предприятий, нотариусы, судебные исполнители, адвокаты, авторизированные управляющие, владельцы патентов по-прежнему заплатят индивидуальный фиксированный взнос в размере 7512 леев в год.

Закон о фондах обязательного медицинского страхования на 2017 г. сверстан с дефицитом 93,288 млн леев. Бюджет страховой медицины не претерпел изменений в ходе принятия и предусматривает доходы в размере 6, 142 млрд леев и расходы в размере 6, 235 млрд леев. По сравнению с 2016 г., планируется увеличение доходов ФОМС на 5,2% и расходов - на 6,8%.

Трансферты из государственного бюджета для застрахованных правительством категорий лиц планируются на сумму 2,526 млрд леев, увеличившись на 4,4%. Трансферты из государственного бюджета для национальных программ в области здравоохранения предусмотрены в сумме свыше 62 млн леев.

Размер взносов обязательного медицинского страхования в процентном выражении останется на уровне 9% (по 4,5% с работодателя и работника), в фиксированной сумме взнос также сохранит свое значение - 4 056 леев, с сохранением скидок, предусмотренных в 2016 г. Доходы от взносов запланированы в размере 3,5 млрд леев, в том числе свыше 93 млн леев – взносы в фиксированной сумме.

Основная часть расходов предусмотрена на оплату медицинских услуг - 97,1% доходов (6, 055 млрд леев). Примерно на 20% больше, чем в текущем году, будет перечислено в резервный фонд (50,701 млн леев), а фонд профилактики и фонд развития и модернизации деятельности публичных поставщиков медицинских услуг увеличатся более, чем на 50% (на 25 млн леев каждый). В то же время, фонд управления системой обязательного медицинского страхования останется на уровне суммы, утвержденной в 2016 г. (78 837,9 тыс. леев).

Стоимость полиса медицинского страхования в следующем году останется неизменной и составит 4056 леев. При этом до 31 марта его можно купить со скидкой в 50% или 75%. Скидкой в 50% могут воспользоваться учредители индивидуальных предприятий, арендаторы, арендодатели, владельцы патентов, а также другие граждане, которые не работают и не застрахованы государством - для них полис будет стоить 2 028 леев. Нотариусы, адвокаты, авторизированные управляющие, судебные исполнители смогут купить полис только по полной цене. Скидка 75% предоставляется владельцам сельскохозяйственных земель – стоимость страхового полиса для них 1014 леев. Приобрести медицинскую страховку на 2017 год можно загодя, уже на этой неделе, о чем компания медицинского страхования не преминула оповестить. С 1 апреля все не застрахованные государством лица, а также неработающие граждане, не купившие полис до этой даты, будут обязаны внести его полную стоимость, а также оплатить штраф и пеню.

Еще одна новость – закупки и оборот средств, лекарств, а также контроль пациентов с историями их болезней в 15 крупных больницах в 2017 г. будут налажены на основе единой автоматизированной информационной системы. Стоимость проекта, по информации министерства здравоохранения, составляет 9,8 млн леев, по другим данным - десятки миллионов леев. Называются и победители объявленного министерством тендера. Разработкой и внедрением единой информационной системы для больниц стали две компании, подавшие объединенную заявку - Bass System SRL и Genius IT Solutions. Планируется, что минздрав закончит внедрение этой системы до конца следующего года.