Кишиневский аэропорт готовит сюрпризы

Общий объем инвестиций в проекты по реконструкции Международного аэропорта Кишинев достигли 55 млн евро.

Генеральный директор компании «Avia Invest» Петру Жардан сообщил для «ЛП», что сейчас основные усилия по развитию воздушной гавани направлены на модернизацию и развитие инфраструктуры аэропорта. «Вложения в инфраструктуру мы делаем, чтобы привлечь в Кишинев как можно больше авиакомпаний, и чтобы у нас могли обслуживаться тяжелые широкофюзеляжные лайнеры абсолютно всех типов, выполняющие магистральные и трансатлантические рейсы, - отметил гендиректор «Avia Invest». - Мы хотим превратить аэропорт Кишинева в промежуточный хаб между Азией, Россией, Западной Европой и Америкой. Но для этого надо иметь самую современную инфраструктуру».

Как отметил Петру Жардан, развиваться за счет внутреннего рынка уже не получится, потому что возможность для увеличения количества отечественных пассажиров небольшая. За 2016 год аэропорт обслужил около 2,2 млн пассажиров, что практически соответствует показателю 2015 года. А программой развития предполагается увеличение пассажиропотока до 5,5 млн человек к 2030 году именно за счет привлечения транзитных рейсов.

- Не секрет, что сейчас мы ведем переговоры с несколькими зарубежными авиакомпаниями, - говорит Петру Жардан. - Да, с переходом на весенне-летнее расписание могут появиться и новые авиаперевозчики, и новые рейсы. Но пока преждевременно говорить, что у нас будет 5-10 новых авиакомпаний. Они ждут, смотрят, сравнивают технические и экономические характеристики нашего аэропорта и других городов региона — Киева, Одессы, Ясс. Есть множество факторов, которые следует оценивать в совокупности: стоимость топлива, хендлинга, аэропортовые сборы, комфортные условия для пассажиров и т.д. Чтобы авиакомпании пришли к нам, повторю, нужна инфраструктура.

Управляющая компания Кишиневского аэропорта практически вышла на финишную прямую по выполнению первого этапа реконструкции. В 2016 году обновлен сегмент взлетно-посадочной полосы протяженностью в один километр. В 2017 году запланирован ремонт еще одного такого отрезка. Сделаны рулежные дорожки, расширен перрон для стоянки самолетов.

Практически завершены основные работы в аэровокзале, остались штрихи. Построены новые помещения, расширены залы вылета, прилета. В результате площадь аэровокзала увеличилась с 11 до порядка 15 тыс. кв.метров.

В 2016 году полностью завершены все работы, связанные с электрическим хозяйством, на днях будет сдана трансформаторная подстанция с новым оборудованием. Закончено сооружение дренажной системы для отвода влаги с поверхности ВПП. Строительство многоэтажной стоянки для автомашин завершили еще в 2015 году.

«На будущий год запланировано продолжить ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе, на рулежных дорожках, продолжится строительство нового перрона для больших самолетов. Эти работы возобновятся весной будущего года с улучшением погодных условий. Будут в аэропорту другие новые проекты и сюрпризы, о которых мы сообщим», - заявил Петру Жардан.

Один из примеров новых идей на 2017 год — проект создания парка фотоэлектрических модулей, которые преобразуют солнечное излучение в электрическую энергию.

Как заявил советник генерального директора «Avia-Invest» Дмитрий Навроцкий, за 2015 год общее потребление электрической энергии в аэропорту составило около 3,979 млн кВт-часов. Среднее потребление составляет 10 тыс. кВт-часов ежедневно, однако зимой доходит до 14 тыс. кВт-часов в день.

Амбициозный проект использования «зеленой» энергии в аэропорту - самый большой на сегодняшний день в Молдове. Для реализации проекта изучен мировой опыт, ведь свыше 100 аэропортов уже используют электроэнергию, вырабатываемую солнечными преобразователями.

Согласно предварительному проекту, на территории Международного аэропорта Кишинева планируется создать парк номинальной мощностью 3,64 МВт, в котором будут установлены 14 тысяч фотоэлектрических модулей. Площадь парка составит около 7 га. Внедрение проекта займет шесть месяцев.

С запуском парка в эксплуатацию, по расчетам, солнечные фотомодули будут вырабатывать до 4,296 млн кВт-часов в год. Это больше, чем нынешнее потребление в 3,979 млн кВт-часов. Однако надо исходить из того, что аэропорт продолжит свое развитие.

Партнером в реализации проекта может стать китайская компания Dynavolt Renewable Energy Technology. Как заявил официальной представитель этой компании Еудженио Роберто Калигури, инвестор готов осуществить поставку солнечных панелей собственного производства и всей необходимой инфраструктуры: инверторы, трансформаторы, аккумуляторы, программное обеспечение.

На днях «Avia Invest» представила в действии свой новый проект - видеостену высотой 3,2 и шириной 8,5 метров. Она состоит из 28 работающих синхронно плоских мониторов, на которых демонстрируются видео и фото изображения высокой четкости. Примененные технические решения обеспечивают подачу любого контента, в том числе информации о вылете/прилете самолетов.

В Кишиневе видео стена была смонтирована специалистам молдавской IT-компании «BTS Pro», при участии украинского представительства Samsung. По их оценкам, видео стена в Кишиневе является одной из самых больших медиа-платформ такого типа, установленных в аэропортах стран СНГ, Центральной и Западной Европы.