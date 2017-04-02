«Золотой месяц» продаж мясных изделий

По оценкам отраслевых ассоциаций, за период с 15 декабря по 15 января на внутреннем рынке Молдовы будет реализовано порядка 5-6 тыс. тонн мяса (в убойном весе). Из этого количества на свинину и мясо птицы придется примерно по 40-45%.

Как отмечает в этой связи исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии птицеводства Дорин Чюря, предновогодний рост продаж отечественного охлажденного мяса птицы на «финишной прямой» 2016 года, возможно, активизируется за счет деятельности Национального агентства по безопасности пищевых продуктов ANSA. Руководство агентства порекомендовало жителям страны внимательней отнестись к выбору продуктов к праздничному столу. Инспекторы ANSA за последние полтора месяца регулярно поставляют СМИ новости о выявлении запасов некондиционных продуктах животного происхождения в детсадах, школах и других точках общепита. Зачастую речь идет об импортной замороженной курятине. Молдавские птицеводы надеются, что «такой информационный фон подвигнет потребителей к выбору отечественных товаров более надежного качества».

Вместе с тем, по словам Дорина Чюря, одновременно с ростом отгрузки товара с птицефабрик объектам оптово-розничной торговли наблюдается и «оборотная сторона процесса – задержки платежей производителям». С этой точки зрения «расценивать динамику продаж, как однозначно позитивную, пока преждевременно».

По наблюдениям директора предприятия по выращиванию свиней и убою скота «Navelina» Виктора Харти, со второй декады декабря еженедельные продажи свинины увеличились практически вдвое. Несколько лет назад обычно в преддверии зимних праздников мясной рынок начинал «греться» еще в ноябре. В нынешнем году, как и в прошлом, спрос заметно возрос лишь накануне католического Рождества. Причем, ни на сроки, ни на объемы роста продаж почти не повлиял такой важный «катализатор», как снижение оптовых цен на свинину.

По оценкам операторов рынка, в четвертом квартале 2016 года свинина оптом в Молдове подешевела на 20-25%: с 37 леев/кг до 25 леев/кг (в живом весе, с НДС) и с 56 леев/кг до 40 леев/кг (в убойном весе, с НДС). «Ценовая яма» в период с начала октября по начало декабря на отечественном рынке свинины – отчасти традиционное явление. Но в текущем году процесс снижения цен усилили несколько факторов. Первый – выявление случаев распространения чумы свиней в ряде районов Украины, в связи с чем стали невозможны транзитные поставки молдавской свинины в восточном направлении через территорию соседней страны. В результате, вся продукция, изначально предназначенная для экспорта, реализуется на внутреннем рынке, для которого даже «лишняя» тысяча свиней в неделю – большая нагрузка на ценовой уровень.

Второй фактор – увеличение импорта свинины. Внешние поставки идут как с востока - из Украины продукция завозится нелегально в основном физлицами легковым автотранспортом, так и с запада – из Евросоюза, легально, в рамках льготных квот. По мнению экспертов, этот поток даже усилится - из-за изменения курса евро по отношению к доллару и молдавскому лею. Сокращение цены в национальной валюте на европейскую свинину (биток, шейка и т.п.) всего на 2-3 лея/кг – стимул достаточный. Тем более, что цены на отечественную и импортную свинину уже фактически сравнялись.

Производители предполагают, что стагнация цен на свинину сохранится вплоть до традиционного «Пасхального пика». В сложившейся ситуации некоторые крупные свиноводческие предприятия предпочитают закладывать товарные излишки на хранение в холодильники.

Иная ситуация складывается на внутреннем рынке говядины. По оценкам операторов, мясо КРС оптом подорожало в декабре на 5-10%: до 25-27 леев/кг (в живом весе, с НДС) и более 55 леев/кг (полутуши, с НДС). Причина – активный экспорт и ощутимое сокращение поголовья, особенно в индивидуальном секторе. Трейдеры прогнозируют даже некоторый дефицит говядины на внутреннем рынке в первом полугодии 2017.

По данным Национального бюро статистики, за девять месяцев 2016 по сравнению с тем же периодом прошлого года производство животных и птицы в живом весе в Молдове возросло на 2,8% - до 150,3 тыс. тонн. Производство этой продукции в хозяйствах населения сохранилось на прежнем уровне – 95,1 тыс. тонн, в сельхозпредприятиях возросло на 7,8% - до 55,2 тыс. тонн.