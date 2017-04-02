Запасы влаги выше нормы

По состоянию на конец декабря, в среднем по стране запасы влаги в метровом слое сельхозугодий составляют порядка 160-180 мм. Это примерно столько же, сколько накапливается за весь осенне-зимний период (сентябрь - март) в среднестатистический сельскохозяйственный сезон в Молдове.

При этом очевидно, что за оставшиеся месяцы до конца марта какое-то количество осадков наверняка еще выпадет. По замерам гидрометеослужбы Молдовы, в конце ноября запасы продуктивной влаги под озимой пшеницей в пахотном слое почвы составляли 25-55 мм (95-200% нормы), в метровом слое почвы - 120-215 мм (110-175% нормы). Но в период с 1 по 20 декабря отмечался значительный недобор осадков. На 70% территории их количество не превышало 2-13 мм - лишь 10-65% нормы.

Согласно оценке члена-корреспондента АНМ, заведующего отделом защиты растений Института полевых культур «Selectia» (Бэлц) Михаила Вронских, уровень нынешних запасов влаги в почве не следует воспринимать как достаточный для формирования гарантированно высокого урожая зерновых культур первой группы. Проблема в том, что из-за жесткого дефицита влаги во втором метровом слое почвы она в зимний период активно мигрирует вниз из верхнего горизонта почвы. Кроме того, в последние годы во многих хозяйствах из-за экономических трудностей ощутимо снизился уровень агротехнологий. В частности, значительно вырос уровень поражения полей сорняками и патогенами. С этой проблемой многие посевы озимых под урожай-2017 «вошли в период перезимовки».

Фактором риска выступает и то обстоятельство, что из-за засухи в первой половине осени многие озимые под урожай-2017 были посеяны в поздние сроки. В итоге, развитие этих культур в последнем квартале года проходит с отставанием от средних многолетних показателей на 1-1,5 месяца. По данным гидрометеослужбы Молдовы, в начале третьей декады декабря озимые на 65% посевов находились в фазе всходов и шильца, на 20% – в фазе третьего листа, на 15% – в фазе кущения. Это означает, что в случае морозов ниже минус 10-13 градусов и продолжительностью дольше одной декады, значительная доля озимых посевов пострадает от вымерзания растений в случае отсутствия снежного покрова.

По предварительным данным минсельхоза, в Молдове под урожай-2017 озимым рапсом засеяно 26 тыс. га, ячменем - 34 тыс. га, пшеницей - около 220 тыс. га (70% от ранее запланированного уровня).