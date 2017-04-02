Договор о сотрудничестве

Молдова и Свердловская область РФ заинтересованы в активизации сотрудничества и увеличении объемов взаимовыгодной торговли.

Об этом говорилось на встрече министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуарда Грама с делегацией Свердловской области во главе с министром сельского хозяйства и пищевых продуктов региона Дмитрием Дегтяревым. Последний представил потенциал области, где проживают 4,5 млн человек, а экономика представлена в основном тяжелой и оборонной промышленностью. При этом, потребности во фруктах и ягодах покрываются лишь на 12%, а в бахчевых культурах - на 40%.

Министр Эдуард Грама, со своей стороны, рассказал о развитии АПК в РМ и заинтересованности в поставках продукции на рынки России. Стороны обсудили возможности развития сотрудничества в области АПК, в частности, в зоотехнии и пищевой промышленности.