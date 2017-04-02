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Проблема компенсаций садоводам

№ 48 (1166) 30 декабря 2016

Руководство Республиканской ассоциации сельхозпроизводителей «UniAgroProtect» обратилось к Иону Пержу, недавно назначенному советнику президента по агропромышленному сектору и публичной администрации, с просьбой оказать содействии в решении проблемы скорейшего принятия Регламента относительно компенсаций производителям фруктов, понесшим потери в результате заморозков 26-27 апреля 2016.

 

От апрельских заморозков пострадало около 6,5 тыс. га садов в районах Единец, Бричень, Окница, Дондюшень и Рышкань. По предварительным оценкам садоводов было потеряно порядка 70-90% урожая. Поскольку регламент субсидирования - в том числе страхования сельхозрисков - к тому моменту еще не был принят, основная масса садов не была застрахована. Впоследствии специальные комиссии в составе представителей минсельхоза и департамента чрезвычайных ситуаций провели обследования уровня ущерба, по итогам которого необходимая общая сумма компенсаций была определена в 45 млн леев.

 

В середине октября минсельхозом и Агентством по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве AIPA был разработан проект регламента распределения этих средств (предполагалось, что они поступят из резервного фонда правительства). По проекту регламента, компенсации составят не более 5 тыс. леев/га, в среднем – 3,5 тыс. леев/га, в зависимости от степени потерь. В отношении проекта регламента отзывы, в основном позитивные, дали министерства и ведомства.

 

В данный момент проект находится в госканцелярии, и перспективы его принятия не ясны.

8320 Автор: В.К.
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