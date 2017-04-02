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Цены на ГСМ достигли рекорда

№ 48 (1166) 30 декабря 2016

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило во вторник «потолок» розничных цен на бензин и дизтопливо до рекордного уровня для 2016 г.

 

Максимальная цена на бензин Premium-95 повысилась с 16,97 до 17,36 леев за литр, а на дизельное топливо - с 14,91 до 15,17 леев.

 

Специалисты НАРЭ отметили, что они рассчитаны в соответствии с методологией формирования и применения цен на нефтепродукты с учетом котировок на Platts для бензина и дизтоплива. В расчет приняты и операционные издержки, связанные с импортными операциями, в том числе транспортными и страховыми расходами, а также акциз на топливо, НДС и специальная торговая надбавка, исходя из расходов и прибыли компаний.

 

Цены будут действительны в ближайшие две недели - по 10 января 2017 г.

12870 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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