Лучшие проекты года в архитектуре

Союз архитекторов Молдовы подвел итоги традиционного конкурса на лучший проект года. В состав жюри на этот раз привлекли больше молодых архитекторов.

Конкурс проводился по номинациям «Градостроительство», «Жилые здания», «Индустриальные объекты», «Коммерческие объекты», «Объекты социального назначения», «Реконструкция и реставрация объектов культа», «Частные дома», «Интерьеры». В этом году не было отдельной номинации «Лучший реализованный проект», поскольку не набралось достаточного количества работ.

Из более 20 отмеченных проектов остановимся более подробно на некоторых, представляющих наибольший интерес.

Как известно, в последние годы в Молдове преобладает строительство жилья, несколько отстает возведение коммерческих объектов. И по пальцам можно пересчитать появляющиеся производственные здания. Индустриальный бум остался далеко в советском прошлом. Поэтому проекты в номинации «Индустриальные объекты» сразу привлекают внимание.

Два диплома в этой номинации получили молодые архитекторы фирмы Arh Terra. Это проект типографии, основанной на современной полиграфической технологии, и производственный корпус фармацевтической фабрики ветеринарных препаратов. Как рассказал «ЛП» руководитель фирмы и главный архитектор проектов Олег Лука, первый проект – это заказ типографии Imona Grup, которая расширяет свою деятельность и существующих производственных площадей в настоящее время уже не хватает. Под строительство нового корпуса фирма получила участок 4600 кв. м в индустриальном парке Tracom. Сам проект здания сложностью не отличается – это железобетонный каркас, сэндвич-панели, стекло и композитное дерево (современный материал, изготовленный из смеси древесных стружек и первичного полимера, который используют для проведения как наружных, так и внутренних отделочных работ). Отличие индустриального объекта в его сложной технологической начинке, в устойчивости к нагрузкам, которые могут быть выше во много раз по сравнению с жилыми объектами.

«Интересным для нас опытом было проектирование фармацевтической фабрики ветеринарных препаратов для компании Farma Vet, - продолжает рассказ Олег Лука. - В нашей стране таких объектов очень мало. Особенность их проектирования в том, что необходимо очень жестко соблюдать нормативные требования по стерильности помещений, в нашем проекте предусмотрена самая высокая степень «А» чистоты помещений. Здание фабрики будет строиться на Петриканах, на днях заказчик получит авторизацию и весной 2017 года начнутся строительные работы».

Дипломом также был отмечен проект фирмы Arh Terra в номинации «Коммерческие объекты». Это будущая гостиница с рестораном на Скулянке при въезде в город. Объект из 6 уровней (подвал, партер и 4 этажа) спроектирован по оси проспекта Каля Ешилор. Это будет небольшая гостиница на 20 номеров и достаточно просторный ресторан, рассчитанный не только на посетителей отеля, но и на заказы массовых мероприятий – свадеб, юбилеев и т.п. Изюминкой проекта станет эксплуатируемая кровля, с которой можно будет любоваться видом аллеи и окрестностей Скулянки.

Сразу три диплома в номинации «Градостроительство» получила за свои проекты фирма Marhitrav - ATM. Первый - за зональный план размещения коммерческого центра Kaufland (с изменением градостроительного режима) на бул. Мирча чел Бэтрын. Второй за зональный план с решением транспортной проблемы в границах улиц Ферарилор и Каменица (зона перед въездом на виадук). И наконец, проект размещения жилого комплекса с детским садом на пересечении ул. Николай Костин и Л.Деляну.

Крупнейшая немецкая ритейл-сеть Kaufland в начале года объявила о намерении открыть в Кишиневе шесть супермаркетов. Более 1 тыс. магазинов Kaufland работают в городах Европы. В Румынии по всей территории страны открыто около 130 магазинов этой сети. Теперь пришла очередь Молдовы.

«Прежде чем приступить к проектированию, мы месяц изучали опыт строительства объектов сети в Румынии с целью разместить несколько магазинов в Кишиневе - рассказывает главный архитектор проекта Влад Модыркэ. – Первый из них появится на бул. Мирча чел Бэтрын в секторе Чокана. Само проектирование супермаркета Kaufland очень сложное, он должен предусматривать оснащение современным оборудованием и применение «космических» технологий в сфере продажи продовольственных продуктов. Например, магазины площадью от 5 до 10 тыс. кв. м (в Кишиневе будет 6 тыс. кв. м) отапливаются вторичными ресурсами от холодильников, которые находятся в середине помещения. Но самая сложная проблема была в том, что технология проектирования и понятие продовольственных магазинов у нас совершенно другое».

Как отмечает Влад Модыркэ, после изучения всех материалов он с сожалением может констатировать, что молдавские архитекторы сильно отстали во многих компонентах подходов к проектированию от западных стран, в том числе от Румынии. Например, чтобы заняться проектированием магазина для Kaufland, им пришлось затратить 50 тыс. евро на покупку лицензионных компьютерных программ, чтоб потом не было проблем при страховании объекта или самой проектной разработки.

Вопреки стереотипам о магазинах Kaufland, которые в плане архитектуры представляют, в общем- то, «большой сарай», проектировщикам удалось убедить головные офисы в Берлине и в Бухаресте, что в Кишиневе нужен свой подход. Они постарались найти новое решение, придать архитектурную выразительность этого объекту.

«Мы подошли к проекту через призму молдавской действительности, имея в виду потоки транспорта, людей, работников с тем, чтобы они не пересекались, - говорит Влад Модыркэ. - Это не совсем подходит для системы Kaufland, потому, что у них все устроено немного по-другому. Несмотря на стесненные условия, мы запроектировали и необходимое количество парковочных мест (более 500). В перспективе рядом планируется построить еще один большой торговый комплекс сети Altex. Таким образом, в этой части сектора Чокана образуется большая торговая зона».

Зональный план и концепция архитектурного проекта супермаркета были заслушаны на городском градостроительном совете и получили общее одобрение. Общественные слушания этого зонального плана намечены на 4 января 2017 года в претуре сектора Чокана.

Остальные магазины Kaufland проектируют другие фирмы, которые компания выбирает по тендеру. Поэтому они будут разные по архитектуре, каждый проектировщик будет добиваться выразительности своего объекта. При этом должны соблюдаться общие требования компании, их целая книга - своеобразные СНИПы (строительные нормы и правила). И при их выполнении необходимо найти место для творчества.

«В этом году мы сделали около 5 зональных планов, - продолжает Влад Модыркэ. – При разработке зонального плана территории не требуется представлять объемный проект самого объекта. Но в нашем понимании градостроительство и объемное проектирование - это одно целое, поэтому каждый зональный план мы сопровождаем эскизным проектом конкретного объекта».

Зональный план по размещению объектов на ул. Ферарилор и Каменица предусматривает решение транспортной проблемы всей развязки бул. Дачия, улиц Букурешть и Чуфля. Проектировщики предложили для этой развязки свое рациональное решение. В перспективе в этой зоне предполагается строительство жилых домов, офисов, бизнес-центров и т.п., в том числе на месте сноса старых строений. Поэтому надо показать, как будет развиваться эта зона в будущем. Этот план также обсуждался и был утвержден на городском градостроительном совете.

В номинации «Коммерческие объекты» жюри отметило проект туристического объекта Casa Vinului в г. Чимишлия, представленный фирмой ARD под руководством Георгия Тельпиз. «В начале 2016 года был объявлен конкурс на проектирование этого объекта, - рассказывает Георгий Тельпиз. - Нам понравилась тематика - в исторической части центра Чимишлии заказчик задумал построить серьезный развлекательный комплекс - гостиницу с магазинами, зоной отдыха, ресторанами, бассейнами, подвалами. Правда, у заказчика было условие - сделать его архитектуру в контексте национальных традиций. Но мы абстрагировались от этого и решили, что конкурс не может ограничивать творчество какими-то рамками».

В итоге вышло здание необычных очертаний, с зелеными кровлями, на которых с одной стороны «растут виноградники», с другой – «песчаные холмы». Все это характерно для природы Молдовы. А внутри здания размещено все, что требовалось по заданию. «Мы делали этот проект с молодыми коллегами, - говорит Георгий Тельпиз. - Я считаю, что это была игра ума для архитекторов, и в то же время опыт освоения своей профессии».

Правда, заказчик не оценил творческий подход коллектива и выбрал другой проект. Зато он понравился жюри Союза архитекторов, которое присудило работе диплом первой степени.