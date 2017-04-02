Keramo Rosso выходит на внешние рынки

Совместное предприятие «Ispan Lux» только в апреле 2016 года наладило выпуск нового для Молдовы продукта – керамогранита под торговой маркой Keramo Rosso. Но его уже охотно покупают в Румынии, Болгарии, Украине, заключен договор на поставку в Россию, ведутся переговоры с партнерами из Великобритании и Греции.

Рынок всех стран, включая Молдову, перенасыщен плиткой, в том числе керамогранитом, - говорит коммерческий директор ÎCS «Ispan Lux» S.R.L. Владлен Ященко. – В этих условиях вклиниться со своей продукцией, никому до этого не известной, очень тяжело. Мы весь год активно работаем над тем, чтобы знакомить клиентов с нашей плиткой и торговой маркой, показать все наши возможности и преимущества. За счет качества, нового формата работы с клиентами, современного дизайна и технологических возможностей удалось в значительной мере заявить о себе, сформировать собственную сеть постоянных клиентов и партнеров в разных странах. Благодаря предпринятым усилиям намерены уже в будущем году выйти на проектную мощность – выпуск около 1,5 млн кв. метров плитки в год.

Напомним, компания «Ispan Lux» два года назад выкупила завод по производству облицовочной плитки Santek в зоне свободного предпринимательства «Производственный парк «Тараклия». К тому моменту якорный резидент ЗСП не работал уже около 7 лет. Компании пришлось вложить свыше 1 млн евро в восстановление и модернизацию производственных цехов, обновление оборудования. А также потратить почти год на преодоление различных бюрократических барьеров и решение традиционных в таких случаях «мелочей», которые способны загубить любой бизнес.

Но руководители предприятия не теряли оптимизма и с энтузиазмом работали на достижение поставленной цели. В апреле этого года предприятие вновь заработало. Многие специалисты и рабочие Santek, которые уже потеряли было веру в возможность найти себе применение по профессии в Тараклии, вернулись на свои рабочие места.

- Мы прекрасно осознаем, что выиграть конкурентную борьбу на рынке как внутри Молдовы, так и за ее пределами можно только за счет более качественной и в некотором смысле эксклюзивной продукции, - рассказывает Владлен Ященко. – Поэтому закупили в Испании новый струйный принтер EFI Gretaprint C4, один из самых современных в своей области. Он был выпущен на рынок только в конце 2014 года, обеспечивает ширину печати до 745 мм, оснащен мощной вакуумной системой, обеспечивающей более надежную фиксацию плиток, а также лазерной системой определения толщины плитки с автоматической подстройкой высоты головок и рядом других новшеств, повышающих производительность, экономичность и качество печати. Рассказываю о возможностях этого принтера столь подробно, потому что он позволил нам заметно разнообразить ассортимент выпускаемых образцов и гарантировать высокое качество и оригинальный дизайн для всей продукции. И наши потребители уже оценили те возможности, которые мы им предоставляем.

Как отмечает коммерческий директор предприятия, новый принтер позволяет быстрее разрабатывать новые коллекции и варьировать размеры плиток, наносить на изделия любой рисунок с множеством оттенков, включая эксклюзивные и персонифицированные изображения под спецзаказ. Естественно, если заказанная партия достаточно объемна и экономически выгодна. Зарубежные партнеры прежде всего оценили именно возможности предприятия из Тараклии выполнять индивидуальные заказы с эксклюзивным рисунком.

До этого на предприятии наносили рисунок на плитки путем шелкографии и ротоколора – технологии тоже очень популярные, но более трудоемкие и требующие длительное время на перенастройку печати и переход к выпуску новой коллекции. Поэтому затраты на приобретение EFI Gretaprint C4 быстро окупятся, надеются на «Ispan Lux».

При этом на предприятии прекрасно понимают, что основу коммерческого успеха составляют массовые продажи. Потому внимательно следят за тенденциями на мировом и региональном рынке, новыми технологиями и материалами. Осенью руководство завода побывало на самой престижной выставке в мире керамической плитки – CERSAIE 2016 в Болонье (Италия). Она собрала 852 компании из 38 стран, число посетителей превысило 100 тыс. человек. «Производителям из других секторов Молдовы оказывают помощь для участия в выставках, а мы ездили сами, потому что других предприятий в отрасли нет, - говорит Ященко. – Не хочется о грустном, но местному производителю у нас нелегко развиваться. В других странах предприятия, аналогичные нашему, получают скидки по тарифам на энергоносители, экспортные субсидии, помощь в продвижении на зарубежные рынки и т.д. У нас же тарифы на ж/д перевозки – одни из самых высоких в Европе, много разных ненужных бумаг и согласований, других барьеров. А мы ведь производим продукт с хорошим экспортным потенциалом».

На «Ispan Lux» довольны хотя бы тем, что статус резидентов ЗСП дает им возможность без оплаты НДС и пошлин завозить сырье для производства, пользоваться льготами на коммунальные услуги. Глину предприятие импортирует из Украины, полевой шпат – из Турции, глазурь и чернила для принтера – из Испании. Даже упаковку закупают на украинском рынке – хотели поддержать местного производителя, но цена оказалась неприемлемо высокой. «У нас получается замкнутый круг – высокие непроизводственные затраты предприятий делают продукцию неконкурентоспособной даже на местном рынке, - констатирует Владлен Ященко. – Свободная торговля со странами СНГ и ЕС дает нам дополнительные возможности выхода на внешние рынки, но она же вытесняет многих производителей с внутреннего рынка. Та же украинская плитка дешевле из-за более низких затрат на газ, электроэнергию, сырье. А нам приходится уповать только на качество и гибкость в работе с клиентами».