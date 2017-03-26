ЕС озабочен правами человека и свободой СМИ в Молдове

На прошлой неделе в Кишиневе состоялось заседание Собрания экспертов по правам человека в РМ. Его участниками стали представители Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы, а также профильных НПО Молдовы.

На форуме о ситуации в Молдове говорили жестким тоном, критикуя состояние дел в сфере прав человека и свободы СМИ. Критика звучала и раньше, ведь РМ давно перестала быть success story «Восточного партнерства» (ВП). Но те оценки касались ошибок и медленного темпа реформ. А теперь критика была за «преследования по политическому принципу, возбуждение политически мотивированных уголовных дел, стремление закрыть неугодные СМИ, а также монополизация СМИ».

Руководитель делегации ЕС в РМ Пиркка Тапиола по итогам заседания публично выразил озабоченность уголовными делами против адвокатов Анны Урсаки и Эдуарда Руденко, защищавшими оппозиционеров в политических процессах против них. При этом, Тапиола назвал происходящее частью картины под названием «избирательная юстиция».

На официальном встрече, где министр юстиции Владимир Чеботарь рассказал об успешном реформировании юстиции, в частности, о реформе прокуратуры, представители ЕС меньше всего говорили об успехах. Мягко говоря, они не разделяли оптимизм министра. В частных беседах гости из Брюсселя и Страсбурга выражали недоумение по поводу происходящих в Молдове процессов и двойственной политики правительства.

В приветственном выступлении на встрече Тапиола, который в последнее время стал более сдержанно критиковать власти, больше говорил о негативных тенденциях в правосудии, чем об успехах РМ в области защиты прав человека.

«Есть чувство, что происходят вещи, которым нужно уделять больше внимания. В частности, чрезмерному использованию меры предварительного заключения и праву на справедливое судебное разбирательство», - отметил Тапиола. Он сослался на дела адвокатов Урсаки и Руденко, а также дело судьи Домники Маноле, возбужденное за принятое ею в рамках закона решение о проведении конституционного референдума.

В кулуарах форума много говорили об этом случае, а также о политически мотивированных делах против некоторых активистов «Нашей партии». Вспоминали и о деле против бывшего депутата Григория Петренко и его соратников, которое до сих пор не закрыто.

Речь шла и о коррупции в судах. Уголовные дела против арестованных 15 судей пока остаются на стадии расследования, а множество судей с подмоченной репутацией с почетом уходят на пенсию. Они опасаются пенсионной реформы, поэтому уходят сейчас, чтобы получать высокую пенсию. Спустя некоторое время, после назначения пенсии, они смогут вернуться в систему.

«Они сделают это, если увидят, что ситуация не меняется. Судьи пользуются несовершенством законодательства. Им будет назначена пенсия, примерно в 12 раз превышающая среднюю пенсию. Судьи-пенсионеры возьмут паузу, чтобы посмотреть, насколько серьезной окажется борьба с коррупцией. Если кампания свернется, то они вернутся в систему, ведь они ей нужны», - считает бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский.

По его мнению, еще один шанс коррумпированным судьям и чиновникам предоставляет так называемый закон об амнистии капитала, который принят в первом чтении.

«Здесь налицо коррупционная составляющая закона. Проблема в том, что, согласно антикоррупционным реформам, Национальная комиссия по неподкупности преобразовывается в Национальный центр по неподкупности (НЦН). Законодательство уже принято. Центр начнет работу с 1 июля 2017 г. И если чиновники к этой дате узаконят свои дома, виллы, яхты, то НЦН будет лишен права проверять и привлекать их к уголовной ответственности. Кажется, именно с этой целью принимается закон, вызвавший критику в обществе»,- отметил Павловский.

В Декларации по итогам совещания в Кишиневе конкретные примеры не приводятся, но указываются проблемы, касающиеся «верховенства закона», «независимых судов», «необоснованного содержания под стражей», других нарушений прав человека.

Миссия Евросоюза в Молдове обратила также внимание на проблемы с соблюдением плюрализма мнений и свободы СМИ.

«Свобода прессы является фундаментальным элементом демократической жизни. Плюрализм и разнообразие СМИ имеет большое значение для развития демократического общества. Крайне важно, чтобы ко всем СМИ, как печатным, так и электронным, относились в равной степени одинаково, чтобы они могли работать без давления или угрозы закрытия», - говорится в Декларации.

Перечисляя проблемы данного сегмента, Пиркка Тапиола подчеркнул, что «недопустимо преследование СМИ, будь то телеканал Jurnal-TV или любое другое издание».

Эксперты подняли вопросы сокращения независимых СМИ, монополизации СМИ в руках основных политических игроков. В кулуарах заседания отмечалось, что любой политик, который стремится стать успешным, непременно обзаводится телеканалом, а лучше – несколькими. Не говоря уже о множестве блогеров и информационных порталов, которые особо и не скрывают, что они безбедно живут, находясь на службе у политиков. Тем более, что этот вид деятельности никак не регламентируется законодательством, что создает сложности в вопросах прозрачности.

Что же касается телевидения, то, как известно, в начале марта 2016 г. парламент принял поправку в Кодекс об аудиовизуальных СМИ, обязав ТВ и радио раскрывать конечных владельцев. Закон вступил в силу с 1 ноября 2015 г. Согласно принятым изменениям, частные радио и телеканалы обязаны ежегодно до 1 мая представлять информацию о своей деятельности, включая собственников. Благодаря этому удалось хотя бы узнать имена магнатов молдавских СМИ.

Совершенно очевидно, что на рынке телевидения происходит монополизация, когда в руках двух сильных и влиятельных политиков – Плахотнюка и Додона – сосредотачивается ведущие и влиятельные СМИ. Случайно или нет, но именно они в ближайшее время будут управлять Молдовой: первый – де-факто, второй – де-юре.