Новая система адресов и судебная экспертиза

Молдова будет развивать сотрудничество в Дунайском регионе и получит грант в размере 5 млн. евро для финансирования различных проектов по сохранению и управлению природного и культурного наследия, развития безопасной устойчивой транспортной системы в нашей стране.

Это предусмотрено Соглашением о финансировании транснациональной программы «Дунай 2014-2020» между правительством Республики Молдова, Европейским союзом и министерством национальной экономики Венгрии, подписанного в Кишиневе 15 декабря 2016 года. Кабинет министром на очередном заседании в среду принял решение утвердить этот документ и направить его на ратификацию.

Как передает пресс-служба правительства, участие в Программе создает необходимые предпосылки для укрепления сотрудничества между учреждениями Республики Молдова и странами Дунайского региона. Общий бюджет программы составляет 268 78 млн. евро, она была внедрена Европейским Союзом в рамках Европейского инструмента соседства. Она направлена ​​на оказание финансовой помощи для реализации программ по продвижению инноваций, передачи знаний, энергоэффективности, и предпринимательства в Дунайском регионе.

На этом же заседании кабмин утвердил проект закона о системе адресов, на основании которого будет создан Государственный регистр административно-территориальных единиц и адресов.

Авторы документа считают, что создание регистра позволит упростить процесс идентификации и определения местонахождения адресных объектов и облегчит доступ к информации об адресах. Инициатива потребует финансирования в сумме 2,3 млн леев, которые будут выделены из государственного бюджета и местных бюджетов. В последующем для обслуживания регистра понадобятся еще 500 тыс. леев ежегодно.

Озаботились министры и деятельностью органов судебной экспертизы. Были утверждены три положения, которые вносят существенные коррективы в деятельность этих структур. Среди них - Положение об организации и функционировании Национального центра судебной экспертизы, Положение о Комиссии по аттестации и оцениванию судебных экспертов и Положение об условиях проведения и продвижения квалификационного экзамена судебных экспертов и модели лицензии для осуществления деятельности судебного эксперта.

Главная цель всех нововведений – четко определить полномочия и сферу ответственности разных участников проведения судебных экспертиз, создание условий для развития этой услуги и совершенствования персонала.