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Вызовы для президента

№ 47 (1165) 23 декабря 2016

Победивший на выборах 13 ноября Игорь Додон сегодня официально вступит в должность президента Молдовы.

 

Многие связывают с этим немалые надежды. Хватает и тех, кто видит в избрании главой государства недавнего лидера социалистов чуть ли не крах для Молдовы.

 

Истина, как всегда, где-то посередине. Вряд ли новый президент сможет в полной мере удовлетворить все чаяния и желания тех, кто ждет революционных перемен, атаки на соглашение об ассоциации с ЕС, на спорные решения Конституционного суда, на олигархический режим в Молдове.

 

Как не будет и никакого краха, резкого геополитического разворота, присоединения к России и прочих «страшилок», которыми пугают противники Игоря Додона.

 

Но будет много вызовов и трудной работы. И главный вызов – объединить людей в Молдове идеей строительства самодостаточного современного государства, где все люди чувствуют гордость за свою страну и не стремятся ни с кем объединяться, никуда уезжать.

7720 Автор: Соб. инф.
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