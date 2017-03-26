МВФ обеспокоен

Арминэ Хачатрян, постоянный представитель МВФ в Молдове прокомментировала рассмотренный в парламенте РМ проект закона о либерализации капитала:

«Принципы проекта закона о либерализации рынка капитала и налоговом стимулировании не соответствуют целям программы реформ в экономике, поддерживаемой МВФ. В частности, проект закона, в его нынешнем виде, ослабляет меры по борьбе с коррупцией и будет препятствовать борьбе с отмыванием денег и мошенничеством. Мы продолжим диалог с властями насчет возможностей приведения данной законодательной инициативы в соответствие с заявленными целями программы».

«Наш опыт показывает, что очень сложно разработать успешную налоговую амнистию. В качестве инструмента для улучшения налоговой дисциплины и борьбы с неформальными денежными потоками мы предпочитаем меры, направленные на совершенствование налогового администрирования», - пояснила позицию МВФ по этому вопросу Арминэ Хачатрян.