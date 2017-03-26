ECOFIN - 15 лет на рынке аудиторских услуг

28 декабря Аудиторская фирма „Ecofin-Audit-Service” SRL отпразднует 15 годовщину со дня основания. Это был период, в котором не существовало границ для совершенствования, а ответственное отношение к клиентам, партнерам, сотрудникам и обществу в целом являлось главным принципом становления.

Плодотворная деятельность, осуществляемая фирмой в течении этих 15 лет, позволила „Ecofin-Audit-Service” SRL превратиться из маленького предприятия в лидера отрасли. Юбилейная дата – это хорошая возможность проследить ретроспективу его развития и рассмотреть планы на будущее.

Благодаря широкому спектру услуг, предоставляемых «Ecofin-Audit-Service», клиенты фирмы в максимальной степени защищают интересы своих компаний, используют преимущества своего бизнеса, обретают уверенность в завтрашнем дне, минимизируют затраты и уменьшают возможность допущения ошибок. Все это обеспечивается, причем на самом высоком уровне, профессионализмом специалистов аудиторской фирмы.

Аудиторские услуги, предоставляемые «Ecofin-Audit-Service», направлены на повышение общей эффективности компании-заказчика благодаря работе компетентной команды специалистов, разрабатывающих оптимальные решения для устранения проблем, для обеспечения стабильной и успешной предпринимательской деятельности своих клиентов.

«Ecofin-Audit-Service» была первой аудиторской компанией на рынке Молдовы, Румынии и СНГ, которая в 2005 году внедрила и успешно подтверждает на протяжении многих лет систему менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001. Эту систему предприятие поддерживает и постоянно совершенствует с целью повышения качественна услуг, и, как результат, обеспечения наиболее полного удовлетворения ожиданий клиентов, обретения гарантированной их лояльности в будущем.

Девиз «Эффективность. Стабильность. Безопасность бизнеса» одновременно является и главной стратегической целью Аудиторской фирмы «Ecofin-Аудит-Service». Одной из основных задач высшего руководства «Ecofin-Аудит-Сервис» было признание достижений и авторитета компании на международном уровне. Эта цель была достигнута в 2012 году, когда Аудиторская фирма “Ecofin-Audit-Service” SRL стала ассоциированным партнером международной сети Crowe Horwath International - ассоциации независимых профессиональных компаний в области налогообложения, бухгалтерского учета, аудита и управления бизнесом. На мировом уровне Crowe Horwath International входит в топ-10 бухгалтерских и аудиторских сетей, она включает в себя более 167 компаний, 650 региональных офисов и 28300 профессионалов.

Равняясь на группу четырех крупнейших аудиторских компаний, признанных в мире как „Big Four”, фирма «Ecofin-Аудит-Service» является первой и единственной национальной аудиторской компанией-членом международной сети с мировой известностью.

Прочное и устойчивое позиционирование компании на рынке обусловлено неукоснительным соблюдением собственных строгих этических и профессиональных принципов, высокой ответственностью перед клиентами, партнерами и сотрудниками, доверием, лояльностью. Все эти качества надежно скрепляют настоящих профессионалов, работающих в фирме в «Ecofin-Аудит-Service», в целеустремленную команду.

В течении всей своей деятельности «Ecofin-Аудит-Service» неоднократно принимала участие в различных конкурсах, на которых завоевала множество наград и медалей:

Почетная медаль на Конкурсе «Торговая марка года» в категории «Финансовые услуги», в номинации „Fidelitate” и „Lider”, годы 2005, 2006, 2007;

Диплом лауреата, Степень II, Государственная премия за достижения в области качества, производительности и конкурентоспособности, год 2005;

Диплом за достижения в области качества, год 2007;

Торговая марка 2009 года – “Mercuriul de aur” – в категории «Финансовые учреждения. Продукты и услуги», номинация „Профи”;

Лауреат степени II Государственной премии в области Качества, годы 2009 и 2010;

Золотая медаль конкурса Торговая марка 2010 года, в категории «Товары и услуги для бизнеса. Business-to-Business”, номинация «Социально ответственная торговая марка»;

Торговая марка 2013 года – “Mercuriul de aur” – в категории «Репутация и доверие».

«Ecofin-Аудит-Service» является аудиторской фирмой, которая в сложных условиях острой конкуренции сумела разработать свой собственный стиль, ориентированный на успех и благополучие как самой компании, так и ее клиентов.

Услуги самых высоких стандартов качества, предоставляемые Аудиторской фирмой «Ecofin-Аудит-Service», доступны как для отечественных предприятий, так и иностранных компаний - независимо от их размера, формы собственности или вида деятельности.

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