Молдова и Турция хотят миллиард

Объемы взаимного товарооборота между Молдовой и Турцией необходимо довести до $1 млрд. Об этом было заявлено в Анкаре во время встречи премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма с вице-премьером, министром экономики Молдовы Октавианом Калмык.

Встреча прошла в рамках официального визита главы минэкономики для участия в заседании межправительственной комиссии и в деловом форуме предпринимателей двух стран в Стамбуле.

В 2015 году молдавский экспорт в Турцию составил $64,4 млн, импорт турецких товаров в нашу страну оценивается в $285,1 млн. Исходя из этих данных минэкономики, сторонам необходимо в три раза нарастить объемы взаимной торговли, чтобы достичь поставленной цели.

Но и в Кишиневе, и в Анкаре уверены, что амбициозная задача выполнима. В ходе встречи с Октавианом Калмык президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция заинтересована в расширении двусторонних отношений с Молдовой во всех аспектах. Он подчеркнул, что новый импульс двусторонние отношения получили после вступление в силу Соглашения о свободной торговле между двумя странами, предоставляющего новые возможности для реализации совместных проектов в различных областях. Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Анкара открыта для развития отношений с Молдовой, в том числе путем реализации двусторонних проектов при активном участии турецкого бизнеса, особенно в секторах продуктов питания, промышленных товаров и т.д.

В ходе диалога Калмык попросил поддержки Турции по созданию центра по подготовке квалифицированных кадров на юге Молдовы и получил утвердительные заверения по данному вопросу.

Также молдавский вице-премьер заявил, что в целях дальнейшего развития двусторонних отношений Молдова планирует открыть при молдавском посольстве торгово-экономическое представительство, целью которого будет инициировать и продвигать двусторонние проекты.

Взаимный интерес предпринимателей двух стран проявился в ходе молдавско-турецкого форума, во время которого министры экономики двух стран, Октавиан Калмык и Нихат Зейбекчи подписали Соглашение о продвижении и взаимной защите инвестиций.

Также министры, с целью достижения озвученной цели, - резкого увеличения товарооборота, - договорились о создании смешанных групп экспертов в разных областях, которые будет координировать воплощение в жизнь положений Соглашения о свободной торговле между двумя странами и предпринимать меры по устранению проблем.

Встретился молдавский вице-премьер и с руководством турецкой компании Summa Group, которая за 15 лет осуществила несколько масштабных проектов в Молдове, таких как Radisson Blu Leogrand Hotel, международная клиника Medpark, торговый центр Shopping MallDova и др.

В ходе переговоров представители компании проинформировали министра экономики о проектах, которые будут осуществляться в различных частях мира, включая Молдову. В частности, применительно к нашей стране упоминались проекты по строительству школы, гостиницы, расширение ТЦ MallDova и др.

Параллельно власти Гагаузии обсудили с руководством Союза промышленных зон Турции этапы реализации проекта строительства инфраструктуры промышленного парка в Комрате. Помощь в проектировании окажет крупнейший промпарк Стамбула GEBZE. Об этом «ЛП» сообщил заместитель башкана по экономическим вопросам Вадим Чебан.

«Речь идет о подведении необходимых коммуникаций, - электричества, газа, воды и канализации. Придя в наш парк и увидев, что все коммуникации есть в наличии, инвесторы охотнее примут решение ою открытии там своих производств», - сказал Вадим Чебан. И добавил, что турецкие специалисты уже начали работу по проектированию.

Также г-н Чебан сообщил, что на форуме велись переговоры об открытии в Комрате филиала турецкого банка, обсуждался проект восстановления Чадыр-Лунгского аэропорта.

«Это был хороший региональный аэропорт, - пояснил заместитель башкана. – Рейсы из него осуществлялись и в Кишинев, и в Москву».

Кроме этого, постоянно растет интерес турецких предпринимателей к инвестициям в различные производственные проекты (текстильные, швейные, металлообработка и пр.) с учетом возможности беспошлинного экспорта продукции в страны ЕС и СНГ. Осуществляются, в том числе через программу TIKA, инвестиции в социальные и инфраструктурные объекты: районная больница, детский сад и образовательный центр в Комрате, дом для пострадавших от наводнения в Чадыр-Лунге, детсад в Копчаке, водоснабжение в Вулканештах и др.

Бизнесмены Турции, побывавшие на втором инвестиционном форуме в Гагаузии, изучают возможности для открытия в автономии ресторана. Также в составе турецкой делегации были дегустаторы, которые намерены продвигать гагаузские вина на лучших винодельческих выставках Турции.

В свою очередь молдавские деловые люди, в том числе и участвовавшие в бизнес-форуме, начинают привыкать к новым правилам игры на молдавско-турецком рынке, которые наступили после вступления в силу Соглашения о свободной торговле.

«Это соглашение, несомненно, приведет к активизации торгово-экономических связей между нашими странами, - отметил предприниматель Николай Мераджи. – Устранение барьеров, таких, как таможенные пошлины, сделает товары дешевле и доступнее».

В качестве примера того, как готовность к достижению положительных результатов влияет на бизнес, г-н Мераджи привел туристическую отрасль: «Несмотря на сложные и трагические события, происходившие в 2016 году, практически не произошло снижения количества молдавских туристов на турецком направлении. Во многом благодаря тому, что еще в 2014-2015 гг мы добились серьезных скидок у турецких отельеров, и смогли предложить нашим гражданам привлекательные цены».

Понятно, что при любой экономической деятельности без проблем никогда и ничего в принципе происходить не может. Поэтому и на заседании межправкомиссии, и на бизнес-форуме, высказывались различные предложения о том, какие изменения нужно вносить в существующие договоренности. Например, молдавская сторона подняла вопрос об увеличении квот на экспорт винодельческой продукции, мяса и еще нескольких товарных позиций.