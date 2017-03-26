Диагноз банковской системы

По результатам ноября положительных изменений в банковской системе не наблюдается. Основные симптомы нездоровья, как явственно видно по публикуемым в таблице данным, всё те же.

Основной диагноз - дистрофия кредитного тела. И при этом постоянное увеличение скидок на возможные потери от кредитования. К тому же «жировой слой» - избыток ликвидных активов - по итогам ноября в общем объеме активов превысил 48%.

При этом в разрезе отдельных банков динамика показателей кардинально различается. Как по результатам ноября, так и по итогам одиннадцати месяцев. И на что тут пенять: на общие для всех финансовых учреждений обстоятельства или на управленцев? Или на неравные условия?

Остаток кредитных вложений за месяц сократился на 426 млн леев, или на 1,3%. А по сравнению с началом года – на 3 355 млн леев, или на 9,2%. Текущий прогноз – по итогам года кредитный портфель в целом по системе усохнет как минимум на 1/10 часть.

Стороннему наблюдателю сложно оценить, насколько темп роста за месяц на 0,6% связан с реальным наращиванием кредитных вложений, а насколько с изменением оценки представленных в кредитном портфеле иностранных валют. Тем более, что с одной до другой отчётной даты курс доллара США по отношению к молдавскому лею вырос на 1,18% , а евро, наоборот, обесценился на 1,77%.

Пока, по итогам одиннадцати месяцев, влияние курсовой разницы на объемные показатели невелико. По сравнению с 31 декабря 2015 года, когда официальный курс лея составлял 19,6585 MDL/USD, удорожание доллара США к нашей национальной валюте составило всего 3,16%. А курс лея к евро за одиннадцать месяцев и вовсе практически не поменялся – формально сдвинулся на мизерные 0,06%.

Но многие банкиры сегодня с опаской глядят в эту сторону. Уже то, что доллар значительно укрепился по отношению к евро, по мнению некоторых экспертов, негативно влияет на ситуацию в экономике нашей страны. Объяснение такое. От курса доллара в большей мере зависит импорт в Молдову. Это прежде всего расчеты за природный газ и электроэнергию. Курс евро в большей мере влияет на сумму выручки от продажи товаров, экспортируемых в страны ЕС и, отчасти, в Украину. Считается, что для молдавской экономики вредно, когда евро дешевеет по отношению к доллару. «В долларах преимущественно расходы, а в евро доходы резидентов Молдовы». Впрочем, с этим утверждением можно и поспорить, с учётом того, что значительная часть переводов в адрес физических лиц приходит в долларах США.

Но банкиры видят последствия от изменений в оценке двух основных валют прежде всего на результатах деятельности корпоративных заёмщиков. Так, сокращение доходов экспортеров при пересчете евро в леи уже сказывается. Наши собеседники называют этот фактор в числе причин, повлиявших в ноябре на сокращение остатков на счетах юридических лиц.

Банкиры говорят, что высокая волатильность основных валют на мировом рынке заставляет находиться в напряжении. По той хотя бы причине, что эти изменения требуют дополнительного внимания к собственному балансу. На доллар и евро приходится как минимум 2/5 в структуре активов и пассивов молдавских банков. Резкие перемены в оценке пары друг к другу, и тем более к «отчётной валюте» - молдавскому лею, банкам не нравятся. Особенно когда предугадать амплитуду перемен сложно даже специалистам. Слишком много привходящих факторов, способных одномоментно поменять расклад на валютном рынке. В частности, сейчас банкиров беспокоит вопрос - насколько вероятно замораживание программы с МВФ под воздействием принимаемых парламентом законопроектов. А в более отдаленной перспективе - под воздействием предвыборных обещаний нового президента страны.

Риск существенных валютных колебаний в первом квартале наступающего года многие эксперты из банковской среды считают сегодня чуть ли не самой большой потенциальной угрозой.

Над внутренним валютным рынком, как пресловутый дамоклов меч, висят отложенные риски. Достаточно сказать хотя бы о хроническом долге за поставленный природный газ на сумму порядка полумиллиарда долларов. Будем надеяться, что востребование «газовых долгов» будет проходить всё-таки в плановом режиме. Так же как постепенно, без особенных потерь клиентской базы, банковской системе необходимо существенно сократить доходность срочных депозитов.

Судя по итогам ноября остатки на счетах физлиц, сокращавшиеся в предыдущие месяцы, наконец-то стабилизировались. За тот же период прирост остатков на счетах юридических лиц составил всего 1 627 млн в леевом эквиваленте, или 3,2% по сравнению с началом года.

Сократились в основном остатки на текущих счетах клиентов. Однако «ликвидные активы» в целом по системе за этот же период вновь выросли в объеме на 194 млн леев, или на 0,6%. Напомним, что в подсчет краткосрочных ликвидных активов входят не только остатки на счетах клиентов, но и средства в кассах банков. А также ГЦБ и кредиты с погашением в ближайшие тридцать дней.

По итогам одиннадцати месяцев «ликвидные активы» с существенным отрывом от других основных показателей удерживают первенство по темпам роста. С начала года она увеличились на 22,1%. Это почти в четыре раза быстрее, чем росли активы всего. Наши эксперты обращают внимание на то, что ликвидные активы вот-вот достигнут ½ части в активах.

Тем не менее, даже с такой структурой баланса банки умудряются оставаться номинально рентабельными.