Новые сроки продажи акций «Moldova-Agroindbank»

Национальная комиссия по финансовому рынку продлила срок продажи дополнительной эмиссии «Moldova-Agroindbank» минимум еще на пол-года. Соответствующее постановление было принято на заседании НКФР 16 декабря и сразу вступило в силу. Сегодня, 23 декабря документ будет опубликован в «Monitorul oficial».

Собственно, постановление представляет собой три изменения к постановлению Нацкомиссии от 7 апреля №15/2 «Об этапах, сроках, порядке процедурах аннулирования акций и выпуска новых акций коммерческого банка «Moldova-Agroindbank». Пункт 4. дополняется пунктом 4-1, который гласит: «Срок продажи вновь выпущенных эмитентом акций не превышает 9 месяцев с момента их выставления на продажу». В пункте 5. слова «Фондовая биржа Молдовы заменяются на слова (в соответствующем падеже) «регулируемый рынок/многосторонняя торговая система». Это изменение носит формальный характер, хотя непонятно, почему фондовую биржу заменили только и именно в этом пункте, хотя ФБМ упоминается и в других местах.

Самая интересная поправка внесена в п.7, его первое предложение изложено в новой редакции, и с первого прочтения в глаза бросаются два отличия от оригинала. Во-первых, исключен первоначальный срок, установленный НКФР в апреле – 3 месяца. Это понятно, новые сроки продажи акций названы в п. 4-1. Во-вторых, из текста исчезло одно важное условие приобретения допэмиссии эмитентом в случае, если акции не будет проданы через биржу. Цена не определена. Сказано просто: «исполнительный орган эмитента примет решение о приобретении не проданных акций...». Слова «по номинальной стоимости» исключены из текста. Значит ли это, что выкупать собственные акции банку придется по какой-то другой цене, не номинальной? Тогда по какой?

Что касается сроков, то формально они не установлены. Дело в том, что два пакета акций «Moldova-Agroindbank» выставлены на продажу через биржу по заявкам эмитента. В заявках указаны сроки — большой пакет продается до 26 декабря, маленький — до 28 числа. После истечения этих сроков заявки теряют силу, торги прекращаются. Чтобы воспользоваться разрешением Нацкомиссии на продолжение торгов, банк должен будет подать новые заявки. Кстати, в соответствии с апрельским постановлением, а оно остается в силе с учетом поправок, эмитент может изменить начальную цену. Не будет ли подача новой заявки, возможно содержащей новую цену, считаться «моментом выставления на продажу»? Тем моментом, от которого отмеряется новый срок — 9 месяцев. Возможно, вопросы цены выкупа банком дополнительной эмиссии и сроков продаж потребует дополнительных разъяснений от НКФР.

А пока рынок вяло реагирует на подвисшую судьбу 40-процентного пакета. Сделки на вторичном рынке продолжаются, но ни их интенсивность, ни цена кардинально не меняются. В октябре цена на акции МАИБ впервые серьезно упала ниже тысячи — 950 леев за акцию в ходе двух некрупных сделок. Вскоре после этого «медведи» на бирже продолжили попытки зафиксировать новый тренд — уже 945 леев, опять две сделки за одну торговую сессию, причем одна из сделок была относительно крупной — 62 акции. Однако, продолжение не последовало, в ноябре-декабре котировки вернулись на уровень 1000-1030 леев за акцию, и если это игра на повышение-понижение, то игра очень мелкая. По-настоящему на рыночную цену МАИБ-а может повлиять только полная определенность с продленной продажей допэмиссии. А ее-то как раз и нет.