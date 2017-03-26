Импичмент для будущего президента

В прошлую пятницу, несмотря на критику оппозиции, парламентское большинство утвердило в окончательном чтении бюджетно-налоговую и таможенную политику на 2017 год, а также законы о госбюджете, о бюджете соцстрахования и обязательного медстрахования на следующий год.

Во втором чтении также были проголосованы: закон об организации и проведении азартных игр, устанавливающий госмонополию на этом сегменте, за исключением казино; поправки, продлевающие еще на два года право ведения определенных видов деятельности на базе патента; положения, которые позволят владельцам автомобилей с иностранными номерами зарегистрировать их с оплатой 30% действующего акциза на импорт машин.

Бурные дискуссии развернулись вокруг проект закона о либерализации рынка капитала и налоговом стимулировании, который сразу же после обнародования в начале декабря подвергся жесткой критике независимых экспертов и аналитиков. Они назвали принятие закона в предложенной редакции недопустимым, так как он позволит не совсем честным гражданам, чиновникам и пр. легализовать доходы, имущество, полученные далеко не самым законным путем. Но это не помешало парламентскому большинству не только вынести проект на обсуждение пленума, но и принять его в первом чтении.

Представил инициативу спикер Андриан Канду, один из авторов, который за последние два месяца упоминался в данном качестве при обсуждении нескольких «любопытных» и раскритикованных парламентской оппозицией, НПО и даже внешними партнерами проектов.

По проекту, либерализация капитала будет происходить в виде добровольного декларирования физическими лицами - гражданами Молдовы или их представителями, - денежных средств, недвижимого имущества, ценных бумаг, долей участия и автотранспортных средств, находящихся как в стране, так и за рубежом, которые ранее не были задекларированы или были задекларированы по заниженной стоимости и/или по которым не были уплачены налоги и сборы, взносы социального и медицинского страхования. При этом за узаконивание нажитого добра лицам будет разрешено оплатить всего лишь 2% от их реальной стоимости.

«Налоговым стимулированием», по предложению авторов, будет считаться списание недоимок и штрафов в госбюджет, по социальному и медицинскому страхованию, которые отражены в системе учета Государственной налоговой службы, Национальной кассы соцстрахования, в том числе в системе специального учета, не уплаченных на дату вступления в силу закона, включая просроченные и рассроченные при условии оплаты до 21 декабря текущего года налогов сборов и других платежей. Косвенное отношение к процессу либерализации будут иметь налоговая и таможенная службы, НКСС, кадастровые органы, министерство информационных технологий и связи и др. учреждения. Период либерализации капитала предложено установить с момента вступления в силу закона до 1 июля 2017 года.

Андриан Канду сразу же решил расставить все точки над i и уточнил, что разработанный проект не является «налоговой амнистией», как думают некоторые.

«Мы не предлагаем простить долги в классическом смысле, как то предполагает налоговая амнистия, особенно сквозь призму нашего предыдущего опыта (2007 год). Речь идет о списании долгов по штрафам и пени для экономических субъектов, но с одним условием: это произойдет, если компании погасят основной долг. Именно поэтому данная поддержка названа налоговым стимулированием и не является налоговой амнистией», - пояснил спикер.

Он также отметил, что основная суть проекта все-таки кроется в либерализации капитала. В этом случае речь идет исключительно о физических лицах и «это не обязательство, а право граждан задекларировать свое имущество и капиталы». Обосновывая предложение обложить декларируемое имущество лишь 2% реальной стоимости, спикер сказал, что тем самым авторы рассчитывают повысить привлекательность инициативы и подтолкнуть в том числе тех, кто держит деньги под матрацем, положить их на банковский счет и вывести из тени. Под конец Андриан Канду признался, что предложенный вариант не является совершенным и не предусматривает все механизмы и процедуры, необходимые для либерализации капитала, поэтому и призвал коллег помочь в его улучшении.

Лидер либералов Михай Гимпу поинтересовался, какие результаты обеспечила предыдущая попытка либерализации капитала, предпринятая лет 10 назад. Андриан Канду ответил, что согласно статистике в 2007 г. было легализовано 104 млн леев, с погашением «сбора за легализацию» в размере 5 млн леев, а до 3 июня 2008 г. – еще 20 млн леев (сбор – 1 млн леев).

А вот относительно того, какие поступления в бюджет ожидаются на этот раз, спикер сказал, что «все, связанное с либерализацией капитала, сложно оценить». Но данная инициатива, как уточнил он, не направлена столько на получение дополнительных средств в бюджет, сколько на вывод из теневого сектора имущества и капиталов с дальнейшим расширением налогооблагаемой базы.

Вице-спикер Лилиана Палихович поинтересовалась, какие все-таки задолженности бизнеса подпадут «под налоговое стимулирование», то есть списание. По данным Андриана Канду, по состоянию на 30 сентября, штрафы и пеня за несвоевременную уплату налогов и сборов более чем 105 тыс. налогоплательщиков составляла примерно 880 млн леев.

Неафилированный депутат Юрие Лянкэ предложил не спешить с принятием проекта. По его мнению, он не позволит достичь поставленных целей, а лишь предоставит определенным категориям лиц лазейку для легализации своих незаконно нажитых капиталов с тем, чтобы после вывести их в оффшоры. По его мнению, нужно разработать два отдельных проекта - по либерализации капитала и по налоговому стимулированию, - с привлечением внешних экспертов, представителей банковского сектора, гражданского общества, что позволит «снять ту нервозность, которую вызвал предложенный вариант».

Автор с такой постановкой не согласился, отметив, что опасения депутата необоснованны, так как проект четко разграничивает кто, что и как может легализовать. И потом, проект не предоставляет ни одному лицу, задекларировавшему в рамках этого закона имущество и капитал, иммунитет по статьям, связанным с коррупцией, извлечением выгоды из влияния, получением взятки и т.д.

Либерал-демократ Григоре Кобзак назвал проект циничным и «налоговой амнистией для ограниченного круга лиц». Но это, как и другие замечания оппозиции, не помешало большинству принять проект в первом чтении. Дойдет ли он до второго в той редакции, которая была выдвинута изначально, сказать сложно. Учитывая, что и представители партнеров по развитию дали ему далеко не самую положительную оценку.

На этой неделе депутаты собрались в четверг на заседание с тем, чтобы рассмотреть около 20 вопросов, большинство из которых - в окончательном чтении. Так что на их обсуждение ушло не так много времени. Но до того, как приступить к законотворческой деятельности, Михай Гимпу выдвинул предложение, которое многих просто развеселило, несмотря на серьезность главного либерала и униониста страны.

В общем, его очень уж задели заявления избранного президента страны, сделанные после выборов. Во-первых, в том, что Игорь Додон призвал своих оппонентов смириться с итогами голосования и не пытаться расшатать ситуацию в стране, иначе «он выведет на улицы 800 тыс. граждан», лидер либералов узрел признаки диктатуры и запугивания населения. Во-вторых, по его же мнению, заявление избранного президента о том, что «приднестровский конфликт разгорелся по вине молдавских властей», подпадает под действие статей Уголовного кодекса, и Генпрокурор должен отреагировать на это. В общем, фракция ЛП настаивает на создании специальной парламентской комиссии, которая оценит заявления Игоря Додона и, не исключено, найдет повод для инициирования процедуры импичмента. А еще в ходе своего спича он высказал гениальную мысль: «Те 800 тыс., что проголосовали за Додона – не наши». Чьи они, он не удосужился объяснить…

Демократ Думитру Дьяков признался, что некоторые высказывания Игоря Додона ему тоже не понравились. «Но, он делал их в качестве лидера партии. Дайте человеку хотя бы вступить в должность, а там уже посмотрим, что он будет говорить», - предложил он.

Либерал настаивал на вынесении инициативы на голосование, но по рекомендации спикера согласился отложить этот вопрос. Хотя бы до дня инаугурации президента, которая намечена на 23 декабря.

После этого депутаты сразу в двух чтениях, как и попросил министр финансов Октавиан Армашу, ратифицировали Соглашения о финансировании между РМ и Международной ассоциацией развития и Соглашения о займе с Международным банком реконструкции и развития для выполнения программы действий по развитию политик в области конкурентоспособности (DPO-2). Министр отметил, что в случае ратификации сразу в двух чтениях, $45 млн, предусмотренных документами, поступят уже до конца года, и в полном объеме будут направлены на поддержку бюджета.