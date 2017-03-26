Инновационный концепт сервиса от ProCredit Bank

Начиная с 2015 года К.Б. «ProCredit Bank» А.О. начал предоставлять своим клиентам инновационный и единственный в своем роде концепт обслуживания, подтверждая тем самым свои долгосрочные планы в банковском секторе Молдовы. Концепт Зоны 24/7 основывается на двух базовых элементах: предоставление профессиональной консультации на высоком уровне и Зона самообслуживания 24/7, посредством которой банк предоставляет доступ к простым банковским услугам в режиме non-stop.

В рамках внедрения нового концепта в начале ноября 2016 года банк открыл Агентство №8 Филиала №1 в Кишиневе, расположенное в центре столицы, по адресу бул. Штефан чел Маре 132. Данное агентство стало 11-ым офисом банка, оборудованным Зоной Самообслуживания 24/7.

Новое агентство соответствует всем европейским стандартам, а также оборудовано самыми современными и инновационными банкоматами в банковской сфере Республики Молдова. Данный факт позволяет К.Б. «ProCredit Bank» А.О. продолжать успешное продвижение концепта самообслуживания как среди нынешних, так и потенциальных клиентов. В Зоне Самообслуживания 24/7 у клиента есть возможность круглосуточно осуществлять операции с наличностью в любое удобное для него время. К услугам бизнес-клиентов и клиентов-физических лиц предоставлены самые современные банкоматы - Cash In и Cash Out. Данные банкоматы позволяют осуществлять операции по счетам в национальной и иностранной валюте. Кроме того, банк предлагает услугу СМС- оповещений по операциям произведённым в Зоне Самообслуживания 24/7. Обслуживание в Зоне 24/7 является не только комфортным, но и безопасным, так как все аппараты и помещение находятся под круглосуточным видео наблюдением.

Ольга Булат - Председатель Правления К.Б. «ProCredit Bank» А.О.

Официальная инаугурация нового агентства состоялась 14 декабря 2016 года в формате “Дня открытых дверей”. В своём обращении к гостям, Ольга Булат - Председатель Правления К.Б. «ProCredit Bank» А.О. - еще раз перечислила преимущества нового концепта, предоставляемого клиентам: «Почему мы это делаем? Есть несколько моментов, которые следует отметить. Во-первых, это возможность наших клиентов планировать день, исходя из потребностей предприятия, не будучи ограниченными графиком работы банка. Во-вторых, отсутствие необходимости простаивать в очереди за консультацией. В-третьих, консультанты, работающие в представительствах, получили возможность в полной мере использовать свои знания, будучи освобожденными от операционной работы, отнимавшей до этого большое количество времени.

Став первыми на банковском рынке Молдовы, внедрившими подобный концепт, мы преодолели множество трудностей, но довольны результатом и продолжим совершенствовать технологии банковского сервиса. Наши представительства проверялись на соответствие самым высоким стандартам в сфере банковского обслуживания, постоянно модернизировались и претерпели множество изменений».

В событии принимали участи текущие и потенциальные клиенты банка, представители Национального Банка Молдовы и сотрудники К.Б. «ProCredit Bank» А.О.. Консультанты по банковским услугам продемонстрировали, насколько удобно и просто использовать устройства Зоны Самообслуживания 24/7 для осуществления операций по пополнению счета, снятия наличных денежных средств и размещения ежедневной выручки.

К.Б. «ProCredit Bank» А.О. ставит перед собой амбициозные цели, которые соответствуют миссии акционеров, стремящихся к развитию бизнеса клиентов, и как результат ведут к развитию экономики Республики Молдова в целом.

Для того, чтобы оценить преимущества обслуживания в Зоне 24/7, просто, воспользуйтесь любой банковской картой, вне зависимости от банка-эмитента и графика работы агентства.