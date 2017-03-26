Вывоз за рубеж культурных ценностей

В последние годы значительно вырос культурный обмен между странами. И уже становится трендом - дарить картины зарубежным друзьям и партнерам. Многие иностранные гости тоже нередко приобретают произведения молдавских художников.

Поэтому очень важно знать, как легально и безопасно вывезти работы современных мастеров. А также как их отграничить от культурных ценностей, являющихся национальным достоянием и не подлежащих вывозу из страны. В идеале, законы в этой области должны соблюдать баланс между необходимостью охранять наследие, соблюдать права собственников и содействовать развитию рынка современного искусства. На деле все куда сложнее.

Сейчас вывоз ценностей регулируется законом N 280 об охране национального движимого культурного наследия, вступившим в силу 27.07.2012 года. В нем сказано, что классификация движимых культурных ценностей осуществляется на основании экспертного заключения, составленного экспертами, аккредитованными министерством культуры. А по поводу произведений современного искусства в гл. 5, ст.18, п.14 отмечается: культурные ценности, являющиеся современным продуктом, включая произведения изобразительного и фотографического искусства, произведения народных мастеров, декоративного искусства, а также любые другие прижизненные произведения авторов, и т. д., не являются предметом классификации и могут вывозиться окончательно или временно без разрешения на вывоз, находясь в обороте без ограничений.

Казалось бы, все доходчиво и просто. Но главный хранитель Национального музея искусств Полина Коломеец и заведующая реставрационным центром Елена Григорашенко рассказали нам парадоксальные вещи.

Собственно экспертизу в подавляющем большинстве обращений (до 90% случаев) они не проводят, а занимаются технической работой: выдают заключения о том, что тот или иной предмет относится к современному искусству. И в том же большинстве случаев современность видна невооруженным глазом.

«Мы рассматриваем по 200-300 заявок в год. Раньше занимались исследованиями действительно ценных вещей: икон, старинных произведений, художественная ценность которых вызывала споры. То есть где действительно требовалось экспертное заключение, - констатируют наши собеседники. - А сейчас нам приносят даже фотографии, или печати на холсте. И художники приходят со своими работами. Выдача заключения на каждую картину для них стоит 52 лея. Если ты везешь на зарубежную выставку несколько работ, то на каждую вынужден оформлять такой сертификат. Часто констатируем современность работ, купленных иностранцами».

Эксперты считают, что необходимо определиться и четко разграничить, что относится к предметам искусства и на них нужно специальное разрешение и сертификат, а что не представляет художественной и культурной ценности, поэтому может быть вывезено без таких документов. Иначе возникают совсем уж комичные (но участникам при этом вовсе не до смеха) моменты – недавно общественная организация в области медицины направлялась на международный конгресс в Италию, везла отпечатанные агитационные фотографии большого размера, натянутые на подрамники. Так их заставили сделать сертификат.

Между тем, цель принятия закона об охране национального движимого культурного наследия состояла именно в том, чтобы упростить оборот современных произведений. Об этом рассказала начальник генерального управления министерства культуры Светлана Почумбан. «Произведениями современной культуры считаются те, которым менее 50 лет. Согласно закону №280, современные работы не нуждаются в сертификации министерства культуры. И теперь художники, как и во всех развитых странах, не должны приходить за сертификатом в министерство культуры и платить госпошлину. Они лишь на таможне заполняют декларацию о собственной ответственности, представляют список работ и фотографии. Разумеется, при наличии удостоверения члена Союза художников».

Светлана Почумбан отметила, что другим частным лицам для вывоза современного искусства необходимо получить подтверждение его статуса. «Люди должны получить заключение от юридического лица частного или государственного права. Если речь идет о произведениях изобразительного искусства, таким юридическим лицом выступает Национальный музей искусств. Человек может обратиться и получить заключение о том, что работа относится к произведениям современного искусства и передвигается по миру без ограничений».

Если произведению более 50 лет, то владелец тоже может его вывезти, но должен получить разрешение в министерстве культуры. А его выдают только на основании экспертного заключения.

Произведение, представляющее ценность для государства, может быть вывезено только на временный срок. Согласно закону - на один год. Если работа находится в длительной экспозиции за границей, то разрешение может быть продлено еще на год. Затем собственник обязан вернуть ценности в страну. И таможенные органы бдительно следят за оборотом таких предметов. «Считаю, что закон упростил циркуляцию современного движимого культурного наследия, - заключает Светлана Почумбан. - На сайте министерства культуры размещена вся законодательная и нормативная база на государственном и русском языках, контактные данные экспертов. Другое дело, что случаются перегибы на местах».

Свидетельства о том, что работа является произведением современного искусства, выдает и Союз художников Молдовы. Причем бесплатно. Но, как выяснилось в беседе с председателем Союза Думитру Болбочану, здесь есть проблема. «Таможенники требуют, чтобы произведения искусства должны иметь сопровождающий документ. И мы вынуждены его выдавать, хотя это не совсем наша функция. В основном - членам Союза, иногда иностранцам, купившим произведения наших авторов».