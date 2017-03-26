В память о реформаторе

Посольство Венгрии в Молдове открыло 19 декабря в Национальном музее истории выставку, посвященную венгерскому политику-реформатору и писателю, графу Иштвану Сечени.

На открытии выставки Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РМ Матиаш Силади сказал, что «история и культура Молдовы и Венгрии схожи и в чем-то перекликаются».

«Граф Иштван Сечени сыграл важную роль в развитии Венгрии, в ее культуре, истории, провел много реформ. На выставке представлены 13 информационно-тематических панно, которые подробно и документально отражают, как жил, что сделал граф для Венгрии», - отметил дипломат.

Он поблагодарил руководство музея за организацию выставки, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Директор музея Евгений Сава отметил плодотворное сотрудничество с посольством Венгрии и выразил убеждение, что оно будет развиваться и дальше.

Выставка продлится до 15 октября 2017 г.

Граф Иштван Сечени - венгерский политик-реформатор и писатель, внесший большой вклад в подъем национального самосознания Венгрии. Родился в 1791 г. в Вене. Учредил акционерное общество, которое построило первую паровую машину, осуществил реформы. Занимал должность министра транспорта и общественных работ.