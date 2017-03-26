Рецепт спасения мира от Сергея Евстратьева

«На современную молдавскую экономику без юмора смотреть невозможно». Таким автографом снабдил подаренную мне свою книгу «Сказки для взрослых» известный экономист и писатель Сергей Евстратьев.

Сама книга (она у автора уже восьмая по счету) – не об экономике. И не о политике. Не о реальных событиях и людях. Это сказки на современный лад, предназначенные для взрослых. Хотя отталкиваются от нашего прошлого – главным сквозным персонажем всех сюжетов выступает потомок знаменитого персонажа Спиридона Вангели – Гугуцэ.

Вместе со своими друзьями Гугуцел копирует в своей деревне все аспекты жизни современного молдавского общества с ее наиболее видимыми атрибутами – выбирают депутатов, назначают правительство, принимают законы, заседают в Конституционном суде… На презентации своей книги Сергей Евстратьев признался, что выбранный им жанр сказки позволил в аллегорической форме через юмор и сатиру отразить реальное положение вещей в молдавском истеблишменте.

- Изначальная идея предполагала создание некоего шаржа на работу депутатов, молдавского парламента и властных структур в целом, - отметил автор. – Но ближе к концу книга становится, по сути, критикой власти, подталкивает к серьезным размышлениям об утрате чувства меры и ответственности многими власть предержащими за свои поступки и решения.

По традиции писатель-сатирик снабдил свою книгу острыми афоризмами и эпиграммами, злободневными карикатурами и шаржами, остроумными прогнозами и предложениями. И убежден, что его книга – это не только литературное произведение, но и лекарственное средство. «Только такой юмористичный взгляд на сегодняшнюю политику и экономику не дает простому человеку сойти с ума. Романтики ошибаются. Красота мир не спасет. Она подвержена увяданию. Мир спасет юмор. Он неисчерпаем и своей сверхзадачей направлен на добро», - заявил автор на презентации.

Сергей Евстратьев - писатель, доктор хабилитат экономики, член Международного союза экономистов. Лауреат престижной литературной премии «Золотой теленок» за книгу «В профиль и анфас».