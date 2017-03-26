Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Рецепт спасения мира от Сергея Евстратьева

№ 47 (1165) 23 декабря 2016

«На современную молдавскую экономику без юмора смотреть невозможно». Таким автографом снабдил подаренную мне свою книгу «Сказки для взрослых» известный экономист и писатель Сергей Евстратьев.

 

Сама книга (она у автора уже восьмая по счету) – не об экономике. И не о политике. Не о реальных событиях и людях. Это сказки на современный лад, предназначенные для взрослых. Хотя отталкиваются от нашего прошлого – главным сквозным персонажем всех сюжетов выступает потомок знаменитого персонажа Спиридона Вангели – Гугуцэ.

 

Вместе со своими друзьями Гугуцел копирует в своей деревне все аспекты жизни современного молдавского общества с ее наиболее видимыми атрибутами – выбирают депутатов, назначают правительство, принимают законы, заседают в Конституционном суде… На презентации своей книги Сергей Евстратьев признался, что выбранный им жанр сказки позволил в аллегорической форме через юмор и сатиру отразить реальное положение вещей в молдавском истеблишменте.

 

- Изначальная идея предполагала создание некоего шаржа на работу депутатов, молдавского парламента и властных структур в целом, - отметил автор. – Но ближе к концу книга становится, по сути, критикой власти, подталкивает к серьезным размышлениям об утрате чувства меры и ответственности многими власть предержащими за свои поступки и решения.

 

По традиции писатель-сатирик снабдил свою книгу острыми афоризмами и эпиграммами, злободневными карикатурами и шаржами, остроумными прогнозами и предложениями. И убежден, что его книга – это не только литературное произведение, но и лекарственное средство. «Только такой юмористичный взгляд на сегодняшнюю политику и экономику не дает простому человеку сойти с ума. Романтики ошибаются. Красота мир не спасет. Она подвержена увяданию. Мир спасет юмор. Он неисчерпаем и своей сверхзадачей направлен на добро», - заявил автор на презентации.

 

Сергей Евстратьев - писатель, доктор хабилитат экономики, член Международного союза экономистов. Лауреат престижной литературной премии «Золотой теленок» за книгу «В профиль и анфас».

5050 Автор: Дмитрий КАЛАК
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1945
ОЛАРУ КонстантинГенеральный директор АО "Vismos".
1946
ПРИСАКАРЬ ВиорелВрач-эпидемиолог.
1949
ЧЕБАН МихаилМенеджер.
1952
СКЛИФОС ДмитрийПредседатель центрального правления Общества слепых.
1958
ЖИТАРУ КонстантинПредприниматель.
1962
ФУРДУЙ СерджиуСудья.
1963
ГУЧАК ИонЮрист.


Курс валют НБМ на 26.03.2017
EUR
21.0655
+0.0000
USD
19.5321
+0.0000
RON
4.6262
+0.0000
RUB
0.3396
+0.0000
UAH
0.7202
+0.0000

19/0326/03


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
10%
Каждую неделю
14%
Каждый день
60%
Всего голосов: 42




Список персон


Онлайн
Время Франкофонии
Wizz Air откроет операционную базу в аэропорту Кишинева
Смена форматов: «Velmart» вместо «Green Hills»
Гусеничные тракторы Challenger: совершенная тяга без уплотнения почвы
Сельские пансионаты и гостевые дома – новый взгляд на туризм в Молдове
В 2016 году на рынке мобильной телефонии начался спад
Скорости фиксированного Интернет растут
Avia Invest строит вторую взлетно-посадочную полосу в Кишиневском аэропорту
«Golonca» сменила ориентацию
«Kaufland» и сети: как поделить 10 млрд леев




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».