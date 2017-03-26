«Moldtelecom» - лакомый «пирог» приватизации

За последние 15 лет на телекоммуникационном рынке произошли структурные изменения, он движется от доминирования стационарной телефонной связи к мобильному Интернету и продажам контента. При этом основным игроком остается «Moldtelecom», хоть он уже и не является безусловным монополистом.

Таковы выводы исследования рынка электронных коммуникаций в Республике Молдова, представленные Институтом по развитию и социальным инициативам IDIS Viitorul.

Как заявил эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионица, рынок пребывает в стагнации, за последние восемь лет он вырос всего на 11,3%. Так, если за 2008 год объем рынка составлял 5725,5 млн леев, то в 2016 году — 6375 млн леев. Годовой рост — всего около 1,3%.

Услуга фиксированной телефонии, которая являлась основным сервисом АО «Moldtelecom», быстро росла до 2007 года, затем началось ежегодное падение показателей. В секторе мобильной телефонии отмечался бурный взлет до 2009 года, затем рост продолжился, но незначительно. Сейчас большинство населения предпочитает общаться по мобильному, а не по стационарному телефону. Фиксированнную телефонию стали называть «технологией прошлого». Одновременно с падением фиксированной связи развивался рынок доступа в Интернет. Пошел в рост с 2011 года рынок IP TV.

В результате, структура рынка телекоммуникаций за последние 15 лет претерпела существенные изменения. В 2002 году доля фиксированной телефонии составляла 68,3%, мобильной— 28,7%, доступа в Интернет — 3%.

В 2016 году эти показатели изменились кардинально: фиксированная телефония — 15,3%, мобильная — 51,6%, доступ в Интернет — 28,2%, сервисы TV – 4,9%.

Показательной стала эволюция доходов в фиксированной телефонии и мобильном интернете. Фиксированная телефония: 2008 год — 2208,8 млн леев, 2012 год — 1158,9 млн леев, 2016 год — 975 млн леев. Мобильный интернет: 2008 год — 48,3 млн леев, 2012 год — 383,4 млн леев, 2016 год — 720 млн леев.

Изменилась и структура доходов АО «Moldtelecom». Если в 2000 году все 100% приходились на фиксированную телефонию, то в 2015 году картина стала такой: фиксированная телефония — 50,3%, фиксированный интернет — 33,1%, мобильная телефония — 6,8%, мобильный интернет — 4,7%, сервисы TV – 5,2%.

«Moldtelecom» по-прежнему занимает хорошие позиции. На рынке электронных коммуникаций в Молдове его доля составляет в фиксированной телефонии 93,4%, мобильной телефонии 3,8%, фиксированном интернете - 63,8%, мобильном интернете — 16,3%, сервисах TV – 28,8%.

На основании этих данных эксперты IDIS Viitorul делают выводы и рекомендации. А именно: предприятие «Moldtelecom» за последние 15 лет трансформировалось в конкурентоспособную компанию, которая предоставляет весь спектр электронных услуг. Правительству нужно реализовать идею, о которой давно говорят: разделить «Moldtelecom» на два отдельных юридических лица - инфраструктурную компанию и компанию по предоставлению коммерческих услуг. В новых экономических условиях наибольшие доходы будет приносить не физическая инфраструктура и новые технологии, а новая стратегия маркетинга.

Как заявил Вячеслав Ионица, в последние годы бывший монополист «Moldtelecom» и частные компании боролись за место на рынке, а в это время мировые тренды развивались в другом направлении. В частности, при оказании услуг TV одним из наиболее растущих коммерческих сервисов является предоставление контента: продажа различных телепередач, фильмов, электронных книг, рекламы и т. д. Наряду с имеющимися электронными сервисами, для АО «Moldtelecom» приоритетной должна стать стратегия охвата нового рынка онлайн-контента.

Свое мнение высказал для «ЛП» независимый эксперт Виктор Бурунсус. По его словам, в исследовании IDIS Viitorul сделана попытка через призму ухудшения показателей фиксированной телефонии заострить внимание на том, что АО «Moldtelecom» нуждается в лучшем корпоративном управлении. В исследовании сказано и о конфликте интересов: государство должно обеспечивать населению доступность базисной услуги — фиксированной телефонии, но при этом, как единственный акционер, должно способствовать получению предприятием максимальной прибыли.

Возможно, «Moldtelecom» взят для исследования в качестве примера. Ведь из всех государственных предприятий именно «Moldtelecom» выдает наиболее полную открытую отчетность по всем своим подразделениям, в том числе и по тем, которые оперируют инфраструктурой. Здесь также существуют противоречия. Поскольку услуги по доступу к инфраструктуре АО «Moldtelecom» дорогие, то у каждого частного IT-оператора появляется желание развесить свои собственные кабели по всему городу. С этой точки зрения разделение «Moldtelecom» на две компании могло бы улучшить ситуацию.

По уровню доходов «Orange Moldova» давно обогнал «Moldtelecom». Поэтому, если отчет IDIS Viitorul называется исследованием электронного рынка, надо было посмотреть: а что происходит с другими крупными игроками?

- С моей точки зрения, до принятия решения о том, нужно приватизировать «Moldtelecom» или нет, государство должно ответить для себя на вопрос: для чего оставлять это предприятие в госсобственности, - заявил Виктор Бурунсус. - Если для того, чтобы контролировать основополагающую, охватывающую всю страну телекоммуникационную инфраструктуру, то нужно иметь четкую политику собственности. И, обязательно, стратегию развития, которая должна быть известна всем абонентам, потенциальным инвесторам и населению страны.