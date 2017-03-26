У Молдовы есть и бюджет, и политика

Впервые за последние несколько лет проекты государственного бюджета и налоговой политики на 2017 год парламент утвердил до Нового года. Принятый 16 декабря проект налоговой политики в окончательном чтении претерпел существенные изменения в сравнении с вариантом, утвержденным в первом чтении.

В частности, были расширены налоговые льготы для резидентов свободных экономических зон при условии осуществления ими дополнительных инвестиций для увеличения числа работников. Кроме того, одобрены изменения, касающиеся деятельности импортеров и экспортеров. Например, не будет начисляться штраф в рамках процедуры отсрочки окончательного определения таможенной стоимости и установления кода товара, обеспечена возможность продления срока для его временного ввоза до 10 лет в целом.

Еще одна поправка затрагивает физических лиц. Она предусматривает уменьшение налога на доход от предоставления имущества во владение или использование другим физическим лицам. Первоначально была предложена ставка в 10%, окончательно она утверждена на уровне 7%.

Самые серьезные поправки внесены по акцизам. В проекте государственного бюджета на 2017 год поступления от акцизов запланированы на уровне 5 022,1 млрд леев.

Во-первых, депутаты сохранили акциз на ювелирные изделия. Он останется на прежнем уровне: 2,59 лея за грамм серебра и 39,27 лея — за грамм золота. Напомним, ранее авторы проекта предлагали отказаться от него. Во-вторых, увеличены ставки акцизов на нефтепродукты, табачные изделия, пиво и алкогольные напитки, а также автомобили старше 7 лет. Правда, окончательная точка по таким автомобилям еще не поставлена. Как сообщил начальник главного управления по налоговой, таможенной политике и законодательству минфина Дорел Норок, вполне возможно, что до конца 2016 года эта инициатива будет аннулирована в парламенте.

Повышение ставки акциза на сигареты было ожидаемым. В итоге на сигареты с фильтром она установлена на уровне 350 леев + 12%, но не менее 460 леев за тысячу штук, а на сигареты без фильтра — 100 леев за тысячу штук.

Первоначально авторы предлагали в 2017 году повысить ставки акцизов на нефтепродукты на 8,8%. В частности, довести акциз на бензин до 4503 леев за тонну, на дизтопливо – до 1872 леев, на сжиженный газ - до 2805 леев. В утвержденном проекте размер акциза на бензин вырос до 4560 леев за тонну (+10,2%), на дизтопливо – до 1926 леев (+12%) за тонну, сжиженный газ – до 2875 леев за тонну (+11,6%). Также были увеличены ставки акцизов на нефтепродукты, запланированные на 2018 год и 2019 год. Для бензина — 4961 лей и 5414 леев соответственно, для дизтоплива – 2092 лея и 2280 леев за тонну, для сжиженного газа – 3124 лея и 3406 леев за тонну. Предполагалось, что размер акциза на мазут в 2017 — 2019 гг. сохранится на уровне 348 леев за тонну, однако и его депутаты решили повысить - до 409 леев.

Некоторые эксперты ратовали за установление даже еще больших ставок акцизов на ГСМ (см. «ЛП» № 43 от 25.11.2016 г., стр. 6). Однако у предпринимателей свои аргументы на этот счет. «Если сравнивать нас с Украиной, Россией, Белоруссией, то там акцизы на горючее ниже, - говорит директор транспортного предприятия «Galprim» Андрей Чех.- К тому же дороги у нас хуже, чем в Белоруссии и России. Несмотря на то, что мы привлекаем огромные средства на реконструкцию и строительство дорог, дорога Кишинев-Унгень, например, все еще в аварийном состоянии. Хотя ее ремонтируют уже более трех лет. В результате износ шин на этой дороге в три раза выше, это самый опасный участок, и водители предпочитают объезжать его».

Деньги на содержание дорог идут, включительно, и из акцизов, поэтому государство должно использовать более эффективно дорожный фонд, подчеркивает он и продолжает: «Цена на топливо — одна из главных составляющих себестоимости пассажирских перевозок. Ранее существовал норматив, согласно которому при расходах на топливо в общей себестоимости свыше 30% перевозки считались убыточными. Сейчас компании - перевозчики в Молдове работают на содержание топливных компаний, потому что этот показатель составляет около 45%, а иногда доходит до 50%. В результате та минимальная прибыль, которую получали предприятия до сих пор, еще больше сократится».

Андрей Чех говорит, что перевозчики не могут уйти с рынка, потому что «вложились» в транспортные средства, и будут экономить на другом, в том числе на заработной плате работников. Что увеличит текучку кадров. Или на расходах, которые влияют на безопасность дорожного движения. К примеру, могут покупать более дешевые шины, запчасти, тормозные колодки и др. То есть, рост акцизов повлияет на качество обслуживания пассажиров. «Согласно Кодексу автомобильного транспорта, мы должны перейти на использование автобусов европейского качества. Теперь на их покупку у перевозчиков будет меньше средств, и программу по обновлению автобусного парка мы не сможем выполнить», - констатирует предприниматель.

Артур Выртосу, финансовый директор Efes Moldova

В налоговой политике проиндексированы также акцизы на алкогольные напитки и пиво. «Пивовары приветствуют решение устанавливать ставки акцизов на три года. Это правильный шаг в сторону большей предсказуемости налоговой политики», - отмечает Артур Выртосу, финансовый директор компании Efes Moldova. Он напоминает об инициативах минсельхоза, который ранее предлагал более высокие ставки для производителей пива и подчеркивает, что это не было обосновано экономически, и однозначно сократило бы пивоваренную отрасль, но не факт, что спровоцировало бы большой рост поступлений в бюджет.

«Мы рады, что здравый смысл восторжествовал, - говорит Артур Выртосу. - Однако стоит отметить, что экономика Молдовы очень зависима от регионального фактора. Сегодня в Румынии - минимальная ставка на пиво, установленная в ЕС. При том, что в Молдове она со следующего года будет 2,5 лея, в Румынии — 1,60 лея при пересчете на наши деньги. В Украине ставка акциза в 2016 году была в районе 1,60 лея, а на днях там приняли решение поднять ее до 2,1 лея. Наши соседи очень конкурентоспособны, к тому же у нас существует проблема контрабанды пива».