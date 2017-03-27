Долги перед бюджетом соцстраха растут

Задолженности юридических лиц перед бюджетом социального страхования достигли астрономических величин, что отрицательно сказывается на возможностях выполнения Национальной кассой социального страхования (НКСС) выплат гражданам.
Задолженности юридических лиц перед бюджетом социального страхования достигли астрономических величин, что отрицательно сказывается на возможностях выполнения Национальной кассой социального страхования (НКСС) выплат гражданам.
Как отмечают в НКСС, список плательщиков, которые на начало ноября имели свыше 10 тыс. леев долга по уплате взносов страхования, превысил 2 тыс. 250 компаний. Из них у 369 задолженность превышала 100 тыс. леев, а у 39 - 1 млн леев.
Самый большой долг перед бюджетом соцстрахования у Национального колледжа виноградарства и виноделия - более 39,5 млн леев, колледжа Mondostud-Art - 10,6 млн, Управления электротранспорта Кишинева - 6,4 млн, Железной дороги Молдовы - 5,9 млн леев, ООО Ianus - 5,8 млн, госпредприятия Sarmat - 5,09 млн и компании Valiecxchimp - 5,08 млн леев.
НКСС напоминает, что крайний срок уплаты взносов социального страхования за ноябрь - 26 декабря. Несвоевременная или неполная уплата грозит штрафом от 30 до 50 условных единиц (1500-2500 леев). Неуплата влечет начисление пени в размере 0,1% задолженности за каждый день просрочки, включая дату перечисления.