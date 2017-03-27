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Долги перед бюджетом соцстраха растут

№ 47 (1165) 23 декабря 2016

Задолженности юридических лиц перед бюджетом социального страхования достигли астрономических величин, что отрицательно сказывается на возможностях выполнения Национальной кассой социального страхования (НКСС) выплат гражданам.

 

Как отмечают в НКСС, список плательщиков, которые на начало ноября имели свыше 10 тыс. леев долга по уплате взносов страхования, превысил 2 тыс. 250 компаний. Из них у 369 задолженность превышала 100 тыс. леев, а у 39 - 1 млн леев.

 

Самый большой долг перед бюджетом соцстрахования у Национального колледжа виноградарства и виноделия - более 39,5 млн леев, колледжа Mondostud-Art - 10,6 млн, Управления электротранспорта Кишинева - 6,4 млн, Железной дороги Молдовы - 5,9 млн леев, ООО Ianus - 5,8 млн, госпредприятия Sarmat - 5,09 млн и компании Valiecxchimp - 5,08 млн леев.

 

НКСС напоминает, что крайний срок уплаты взносов социального страхования за ноябрь - 26 декабря. Несвоевременная или неполная уплата грозит штрафом от 30 до 50 условных единиц (1500-2500 леев). Неуплата влечет начисление пени в размере 0,1% задолженности за каждый день просрочки, включая дату перечисления.

7660 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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