Стратегический проект за счет кредитов

Под гарантию правительства подписано соглашение о предоставлении Молдове кредитов на строительство газопровода Унгень-Кишинев. Средства в размере по 41 млн евро каждый предоставят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Помимо этого, Евросоюз выделит грант в10 млн евро. Взнос Молдовы из бюджета составит порядка 1 млн евро. Итого получается 93 млн евро. Поскольку общая стоимость проекта составляет порядка 113 млн евро, то в отношении недостающих 20 млн евро правительство ведет переговоры с европейскими финансовыми структурами о возможности предоставления этой суммы в виде гранта. Что вполне возможно, учитывая поддержку со стороны ЕС этого стратегического для Молдовы проекта.

Соглашение о кредитовании подписали вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, глава офиса ЕБРР в Молдове Дмитрий Гвиндадзе и вице-президент ЕИБ Ян Вапаавуори.

Как заявил Октавиан Калмык, решение партнеров из ЕБРР, ЕИБ и Евросоюза оказать поддержку правительству в реализации проекта строительства газопровода Унгень - Кишинев очень значимо для нашей страны. Это дает возможность сделать важный шаг в реализации проектов обеспечения энергетической безопасности государства и преодолении ситуации, когда мы зависим от одного источника обеспечения природным газом. Кроме того, этот проект позволит нам подключиться к общеевропейской энергосистеме, что обеспечит на длительный период энергетическую стабильность и свободную конкуренцию на рынке.

Строительство нового газопровода предполагается закончить в 2019 году. Он завершит соединение газотранспортных систем Румынии и Молдовы и станет продолжением первой части подключения в виде газопровода Яссы - Унгень, который был сдан в эксплуатацию в августе 2014 года. Тогда ЕС предоставил для строительства грант в 7 млн евро.

По словам заместителя министра экономики Валериу Трибой, за два года функционирования газопровода Яссы-Унгень объем поставок румынского газа в Молдову превысил 1,2 млн кубометров. С завершением строительства газопровода Унгень-Кишинев по нему можно будет прокачивать до 1,5-2,2 млрд кубометров газа в год. Этого достаточно, чтобы покрыть потребности в природном газе правобережной Молдовы, где потребление составляет порядка 1-1,2 млрд кубометров в год.

Плюс к тому, непризнанная ПМР потребляет до 2 млрд кубометров газа (в зависимости от режимов работы Молдавской ГРЭС ). Таким образом, объем газового рынка в нашей стране составляет порядка 3 млрд кубометров в год.

Эксплуатацию газопровода Унгень-Кишинев будет осуществлять госпредприятие «Vestmoldtransgaz», действующий оператор по эксплуатации молдавской части газопровода Яссы-Унгень. На данный момент между «Vestmoldtransgaz» (Молдова) и «Transgaz» (Румыния) заключен договор о том, что румынские коллеги разработают проектную документацию для строительства газопровода Унгень-Кишинев. Предварительное технико-экономическое обоснование уже имеется. Строительный подрядчик будет определен в результате открытого международного тендера, который прогнозируется провести в конце 2017 года. К тому моменту будет готова проектная документация, и на ее основе определена уточненная стоимость проекта.

В настоящее время по газопроводу Яссы-Унгень природный газ из Румынии, согласно достигнутой договоренности между «Vestmoldtransgaz» и «Moldovagaz», поступает в газотранспортные сети «Moldovatransgaz» (дочернее предприятие «Moldovagaz», через газопроводы которого осуществляется поставка потребителям в нашей стране и транзит российского природного газа в страны Европы). По словам руководства минэкономики Молдовы, никаких проблем в данном вопросе нет ни со стороны «Moldovagaz», ни со стороны «Газпрома». С завершением строительства нового газопровода Унгень-Кишинев, румынский природный газ также будет поступать в сеть транспортного оператора «Moldovatransgaz».

Молдове необходим этот газопровод, чтобы разнообразить возможности поставок энергетических ресурсов. Когда имеются несколько источников, на востоке и на западе, тогда уже будет возможность обсуждать тарифы с поставщиками. А что если один из источников, на востоке, исчезнет? Не исключено, что Россия может в будущем сократить или прекратить транзит через Украину. А когда газа нет, тогда уже не думаешь о его цене...

Еще одно уточнение касается вывода земель под строительство газопровода Унгень-Кишинев. В минэкономики подчеркивают, что проект Яссы-Унгень-Кишинев отвечает национальным интересам и предназначен для блага всего населения страны. Поэтому, в соответствии с законодательством, земельные участки под строительство будут экспроприированы, а их собственники получат компенсацию по расчетной цене. Ожидается, что к моменту завершения разработки проектной документации на строительство газопровода правительство примет соответствующее постановление, а парламент — законодательные акты для отвода земли.

Газопровод Яссы-Унгень-Кишинев — это и долговременный коммерческий проект. Никто не собирается покупать более дорогой природный газ. При наличии нескольких источников поставок газ будет закупаться там, где дешевле. В новых геополитических и региональных условиях газопровод становится проектом, имеющим для национальной экономики стратегическое значение. Когда в 2019 году завершится строительство газопровода, конъюнктура рынка может измениться. Не исключено, что румынский природный газ захочет закупать Украина. В таком случае газопровод Яссы-Унгень-Кишинев может быть использован как транзитный, и за счет транзита Молдова сможет зарабатывать.

Возвращаясь к актуальным вопросам сегодняшнего дня, Октавиан Калмык сообщил, что продолжаются переговоры с ОАО «Газпром» об условиях поставки природного газа в Республику Молдова и транзита. Молдавская и российская стороны предварительно договорились продлить еще на три года существующие договора (срок действия которых истекает 31 декабря 2016 года). Подписание новых документов произойдет в ближайшие дни. Как и прежде, стоимость российского газа для Молдовы будет рассчитываться по европейской формуле, которая основывается на среднеарифметическом значении цены реализации газа ОАО «Газпром» в зарубежные страны и котировок цен на нефтепродукты. Другие контрактные условия поставки и транзита также останутся без изменений.

Тарифы на импорт газа в Республику Молдова на первый квартал 2017 года и транзит станут известны в середине января. Сейчас можно сказать о том, что эти тарифы не будут выше, чем в текущем году. В первом квартале 2016 года тариф на импортируемый газ составлял $223 за тысячу кубометров, а в среднем за год — $190 за тысячу кубометров. Как заявил Октавиан Калмык, «как только новые тарифы станут известны, мы сразу же об этом сообщим».