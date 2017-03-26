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Солнечная электростанция в промпарке «Рэут»

№ 47 (1165) 23 декабря 2016

Проект промышленного парка «Рэут» (Бэлць) по модернизации энергетической инфраструктуры занял первое место по количеству набранных баллов на конкурсе, который проводил Национальный совет по координации регионального развития.

 

Об этом «ЛП» сообщил администратор парка Анатолие Мунтяну.

 

«Наш проект предусматривает полную замену внешних и внутренних энергетических сетей, приборов преобразования и учета энергии, - уточнил г-н Мунтяну. – Кроме этого, в проект включено строительство парка солнечных панелей мощностью 0,8 МВт, что на 110% покрывает потребности резидентов в электричестве в настоящее время. При этом проектная документация предусматривает возможность мультипликации, то есть увеличения мощности солнечной электростанции без затрат на дополнительное проектирование».

 

Точную стоимость всего проекта без привязки к конкретным поставщикам и проведения тендеров определить нельзя. Приблизительно Анатолие Мунтяну оценил необходимые затраты в 40-45 млн леев.

 

В конкурсе участвовал 321 проект, победителями были признаны 52. Для их реализации из фондов регионального развития в 2017-2020 гг будет выделено 1,3 млрд леев.

5080 Автор: Игорь ФОМИН
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