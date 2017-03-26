Главное – не в законе

В утвержденный парламентом Закон о принципах субсидирования сельского хозяйства и сельского развития не попали основные предложения организаций сельхозпроизводителей.

Как утверждает в этой связи Александр Слусарь, председатель Республиканской ассоциации сельхозпроизводителей «UniAgroProtect», первое и важнейшее предложение касалось параметров и порядка формирования Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности. Организации аграрников солидарно выступили в ходе публичных обсуждений законопроекта за то, чтобы размер фонда ежегодно составлял 4% от расходной части госбюджета. По предварительной оценке, в таком случае номинальный размер фонда на 2017 год составил бы 1,3-1,4 млрд леев.

По мнению экспертов организаций, такой принцип формирования фонда, во-первых, соответствует международной практике и действует во многих развитых странах, субсидирующих село и сельское хозяйство. Во-вторых – привносит большую долю стабильности в этот процесс. То есть, затраты государства на поддержку фермерства по закону лишь отчасти и опосредованно зависят от уровня бюджетных поступлений.

Однако в принятом законе установлен иной принцип наполнения фонда субсидий – 2% от доходной части бюджета. Стоит учесть, что вдвое снижена не только «процентная ставка». Сам госбюджет в Молдове всегда был дефицитным. То есть, при отрицательной динамике бюджетных поступлений на вполне законных основаниях будет снижаться и масштаб помощи сельхозпроизводителям. В результате, надо полагать, исчезнет такой странный, но обычный феномен последних лет, как задолженности госбюджета по фермерским субсидиям.

Итого, согласно букве закона, на старте 2017 года бюджет Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности составит порядка 720 млн леев. В этой сумме «растворится» и долг по субсидиям за текущий год – более 100 млн леев по приблизительной оценке фермерских ассоциаций. Если, конечно, правительство примет соответствующее решение, как это пообещал премьер-министр Павел Филип.

Ранее размер бюджетного фонда ежегодно устанавливался парламентом и правительство по итогам консультаций с министерствами/ведомствами и организациями сельхозпроизводителей. На 2016 фонд изначально был определен почти в 900 млн леев, но в результате пересмотра госбюджета был сокращен на 200 млн леев. Размер фонда на будущий год, очевидно, не изменится. Как считает эксперт в области сельского хозяйства, доктор экономических наук Виктор Мороз – этого недостаточно для формирования условий для устойчивого роста в сельском хозяйстве, и тем более – для его модернизации в соответствии с обязательствами по соглашению об ассоциации Молдовы с Евросоюзом. По его словам, «уже многие годы масштаб субсидирования аграрного сектора колеблется в районе 17 евро из расчета на один гектар обрабатываемых сельхозугодий, и порядковых изменений в секторе мы не наблюдаем».

Принятый закон предусматривает также изменение принципа распределения фонда субсидий: 50% всей суммы, как и прежде, будет направляться на стимулирование инвестиций, а 50% - на прямые выплаты сельхозпроизводителям за каждый обрабатываемый гектар земли и каждое продуктивное животное. Однако система прямых выплат будет применяться лишь с 2020 года. К этому моменту минсельхоз и уполномоченные ведомства должны будут создать электронный реестр сельхозпроизводителей. За счет формирования и актуализации реестра госструктуры рассчитывают усовершенствовать систему учета в аграрном секторе и обеспечить адресный характер субсидирования.

В свою очередь, фермерские организации добивались активации системы прямых выплат уже с 2017 года. По их мнению, это был бы хороший способ сократить площадь необрабатываемых сельхозземель, которая в последние годы, по экспертным оценкам, составляет порядка 200 тыс. га. Однако факт отсутствия электронного реестра уже на старте дискуссии о судьбе законопроекта делал это предложение необоснованным. В качестве компромиссного решения сельхозпроизводители предложили правительству начать «платить за гектары» через год. «Ждать 2020 года в наших нынешних реалиях – слишком долго, к тому моменту значительное количество ферм может исчезнуть», - считает Александр Слусарь.

Еще один спорный момент в принятом законе был разрешен не совсем так, как предлагали некоторые из организаций сельхозпроизводителей. Согласно законопроекту, 2% от запрашиваемой суммы субсидий должен был составлять комиссион в пользу администратора-оператора системы субсидирования – Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве AIPA. Предполагалось, что 1% будет перечисляться из госбюджета, а 1% - удерживаться с сельхозпроизводителей-бенефициариев.

В принципе, представители многих организаций сельхозпроизводителей были не против подобного стимулирования уполномоченного агентства и его сотрудников – как средства ограничить коррупцию («откаты») в системе субсидирования аграрного сектора. Однако ассоциация «UniAgroProtect» предлагала сократить долю сельхозпроизводителей-бенефициариев в комиссионе до 0,5% максимум. А Национальная федерация фермеров Молдовы настаивала на выплате всей суммы комиссиона из госбюджета. Этот вариант и был включен в финальную версию документа.

В целом, несмотря на перечисленные главные недостатки закона, сам факт его принятия и сельхозпроизводители-практики, и эксперты-теоретики оценивают положительно. Прежде всего, за счет принятия закона значительно сократится и, соответственно, ускорится процесс ежегодной актуализации регламента распределения субсидий. Собственно говоря, многие главы его последней редакции вошли в базовый закон. А именно, частью закона стал список приоритетов. Их три – модернизация и сертификация сельского хозяйства по европейским стандартам, эффективное управление земельными ресурсами, развитие сельской местности. Эти приоритеты будут действовать на протяжении минимум пятилетнего периода. В ранг закона возведены также направления и поднаправления субсидирования, критерии и методы отбора бенефициариев, системы авторизации/мониторинга.

Кроме того, по сравнению с прежним регламентом, в новом законе появились не очень большие, но позитивные бонусы. Например, выплаты части субсидий молодым фермерам и «стартапам» в авансовом режиме, а не по факту осуществленных инвестиций. А также сравнительно небольшие (10-15%) доплаты бенефициариям-женщинам и покупателям отечественной сельхозтехники.