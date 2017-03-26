Скачки цен на зерно в портах

Согласно обзору Республиканской ассоциации сельхозпроизводителей «UniAgroProtect», аналитические справки экспертных организаций свидетельствуют о продолжающемся плавном снижении цен на пшеницу и о существенном росте цен на кукурузу в портах Украины и, особенно, Румынии во второй декаде декабря 2016.

Тренд ослабления цен на пшеницу наблюдается с начала месяца - это зерно дешевеет на $1-2/т за неделю. Причем, значительная разница в портовых ценах на юге Украины и Румынии сохраняется: в Одессе около $174/т, в Констанце – $152/т (по состоянию на 19 декабря). Вместе с тем, цены на кукурузу в порте Констанца выросли примерно на $8/т – до $150/т, в порте Одесса цена стабилизировалась на уровне 170/т (на ту же дату).

По мнению зернотрейдеров, снижение цен на пшеницу объясняется несколькими важными факторами. Во-первых, официальным подтверждением госструктурами стран региона предварительных данных о высоком валовом сборе зерна первой группы. Во-вторых, стагнация и снижение цен на пшеницу – свидетельство высокого предложения товара и размеренной, плановой работы портов по его перевалке. Причем, большой предновогодний цикл работы портов преимущественно с пшеницей, видимо, завершается в спокойном режиме.

И наоборот: цикл работы по перевалке преимущественно зерна второй группы только набирает обороты, и перед рождественскими каникулами вполне могут появиться «горящие контракты» по поставкам кукурузы. Простои судов экспортерам обходятся крайне дорого. Вероятно, чтобы их избежать, трейдеры готовы предлагать более высокую цену на кукурузу, уже размещенную на хранение в портовых элеваторах. Кроме того, на укрепление портовых цен на кукурузу сыграл и погодный фактор. Декабрьские снегопады в Румынии, видимо, обернулись усложнением и удорожанием транспортной логистики. Наконец, некоторые эксперты полагают, что на цену зерна второй группы повлияло изменение соотношения курса евро к доллару США.

Как утверждает исполнительный директор ПК «Agrostoc» Игорь Тагадюк, зернотрейдеры среднего масштаба еще в конце октября – начале ноября скорректировали закупочные цены на молдавскую кукурузу для экспорта в сторону увеличения, примерно на 10%. В итоге, в декабре цены спроса на кукурузу на севере страны составляют 2,8-2,9 леев/кг, на юге – до 3,2 леев/кг.

Представители «UniAgroProtect» считают, что с учетом сравнительно невысокого урожая-2016 (по экспертным оценкам – не более 900 тыс. тонн) кукурузы в Молдове, цены на это зерно на внутреннем рынке в преддверии прогнозируемой суровой зимы вполне могли бы вырасти и больше.