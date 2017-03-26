Полномочия ANSA будут расширены

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) с 2017 г. расширит свои полномочия и будет следить не только за качеством продуктов, но и алкоголя, а также займется защитой прав потребителей.

Об этом сообщил директор ANSA Георге Габерь в среду на заседании по обсуждению Отчета по защите потребителей и безопасности пищевых продуктов в РМ, представленном Восточно-Европейским фондом.

Как отметил Габерь, «ANSA занимается обеспечением безопасности пищевых продуктов, а непосредственно за качество отвечает сам производитель, но агентство будет более тщательно проводить проверки».

По его словам, с 2017 г. в компетенции ANSA будет входить и защита прав потребителей, а также контроль качества алкоголя. Таким образом, в новом году, полномочия агентства расширятся.

«Ежегодно в разные страны Молдова экспортирует пищевую сельхозпродукцию на 0,5 млрд. евро и ни у кого из потребителей не было жалоб, потому что качество товара проверяется», - отметил Габерь.