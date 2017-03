«Вернисаж вин»: новые производители и вина

Остался позади зимний «Вернисаж вин», проведенный под волшебную музыку Чайковского из балета «Щелкунчик». 37 производителей (максимальное число за все 11 «Вернисажей») представили для дегустации более 220 вин. Они хотели бы и больше, но организаторы ограничили их шестью образцами от предприятия. На мероприятии побывали около 1200 человек.

Особенно приятно было видеть новых участников – KVINT, Corten-vin, Vindicum и Unicorn. KVINT в этом лимите показал и белые сухие вина, включая из экзотического для Молдовы сорта винограда Иршаи оливер (производит сногсшибательное впечатление яркостью аромата), Sauvignon-blanc и Merlot - с географическим указанием Codru, и Riesling из винограда позднего сбора, и ice-wine Traminer (кстати, виноград для него замерз сам, на кустах, а не в холодильнике) – все вина урожая 2015 г. По словам начальника управления маркетинга и продаж Татьяны Колисниченко, сегодня эти вина можно купить в магазинах KVINT plus. Постепенно продукция начинает появляться в сетевых супермаркетах. Она уже есть в Green Hills, ведутся переговоры с «№1» и представителями HoReCa. Однозначно, эти вина заслуживают самого пристального внимания потребителей, потому что их соотношение «цена/ качество» просто отличные, и есть очень большой выбор.

Тоже выходит на молдавский рынок Corten-vin, начав его завоёвывать с HoReCa (специально для этого сегмента подготовлена одна линейка). Через одну-две недели его вина будут подавать примерно в 60 ресторанах Кишинёва, а в марте следующего года предприятие планирует поставить свои вина на магазинные полки. Хотя пока Corten-vin выступает в роли темной лошадки, тем не менее, это довольно крупный производитель, судя по площади виноградников – около 500 га в Тараклийском р-не.

Как сообщил главный технолог Павел Попушой, до сих пор предприятие 20 лет продавало вина наливом, последние два года – в Германию, Румынию и на Украину. После выхода на внутренний рынок с бутылированными винами оно намерено их экспортировать. На «Вернисаже вин» мне удалось продегустировать несколько его образцов. Chardonnay, 2012 выдержано в дубовой бочке 24 месяца, однако в его цвете сохранился зеленоватый оттенок, что говорит о свежести вина. В аромате чувствуются тона сливок, сливочного масла и жареных тостов. Это вино уже успело завоевать золотую медаль на конкурсе в Бухаресте (в мае нынешнего года).

Pinot grigio, 2014 выделяется необычной розовинкой в цвете. «Мы хотели выделить это вино цветом, потому что на рынке довольно много вин из Пино-гри. Такой цвет получился благодаря тому, что вино меньше прошло обработок. Это также позволило ему сохранить свежесть», - говорит Павел Попушой. В букете Pinot grigio присутствуют нотки сливок, фруктов, корочки свежеиспеченного хлеба. Оба вина разлиты всего лишь по 2,7 тыс. бутылок.

Красные вина тоже выдержаны 24 месяца в бочках. Cabernet-sauvignon, 2011 – в американском дубе. «У меня есть друг – технолог в США, я ему отправил после окончания сезона по две бутылки каждого вина. Он их попробовал и сказал: «Молдова умеет делать вино». Он собирается угостить нашим вином своих американских друзей. До этого они ничего не знали о молдавских винах». Пока готовы для бутылирования пять видов сортовых вин, но будет десять.

Vindicum – одно из немногих отечественных предприятий, которое не продает бутылированные вина в Молдове. В его экспортном портфеле - 16 стран, в том числе США, Китай, Нигерия, примерно 30% вин реализует наливом. На «Вернисаже» производитель решил протестировать рынок. «Жизнь заставляет идти вперед, ориентироваться не только на экспорт, но и на внутренний рынок, - говорит генеральный директор Валерий Минчук. – На молдавский рынок хотим выпустить два газированных вина – Muscat полусладкий и сладкое розовое газированное вино Labrustini из винограда vitis labrusca (Изабелльной группы) для женщин – легкие, ароматные. А также Riesling, которого не так много в Молдове, Cabernet, Merlot и, может быть, Pinot noir по цене 2 евро – на полке магазина». Я попробовала Riesling, 2014 от Vindicum – типичное вино с тонами персика и трав в аромате, свежий вкус с ноткой персика.

Уже знакомые производители представили довольно много новых вин. К сожалению, не все удалось попробовать, но из продегустированных хотелось бы отметить несколько (насколько позволяет объем статьи). У Et cetera появилась новая серия Aeroplane. «Она родилась, благодаря нашему хобби – самолетам и небу, - рассказывает главный винодел Александр Лукьянов, который учится на пилота. - На наших виноградниках есть взлетно-посадочная полоса, к нам можно прилетать на самолете, что некоторые и делают. Новую серию создали для того, чтобы четко разделить продукты по названию и оформлению, потому что многие потребители спрашивали – почему одни вина Et cetera стоят дороже, а другие дешевле. В линейку Aeroplane вошли свежие, не выдержанные вина, а в серии Et cetera – выдержанные».

Aeroplane Affinite, 2015 – это купаж из Вионье (80%) и Шардоне (20%). В аромате вина присутствуют нотки кураги, сушеных персиков и грейпфрута. Вино выпущено тиражом в 5 тыс. бутылок. Производитель отпускает его по 100 леев за бутылку.

Винодел Анатолий Юрко, который до сих пор отдавал предпочтение красным винам, включил в ассортимент вин под торговой маркой Mezalimpe и одно белое – Sauvignon blanc. В прошлом году он попробовал свои силы в производстве белого вина, и те 1,5 тыс. бутылок просто «улетели». На «Вернисаже» он показал Sauvignon blanc, 2016, его еще нет в продаже. «Вино изготовлено по всем правилам: контролируемое брожение длилось 21 день при 15 градусах. Получилось то, что надо», - уверен Юрко. Действительно, у этого вина чистый свежий аромат, в котором, помимо смородиновых тонов, есть нотки белоналивных яблок, они повторяются и во вкусе. Поставки будут только в рестораны и супермаркет №1.

Chateau Vartely выводит на рынок следующее Taraboste Cabernet-Sauvignon. Поскольку это серия раритетных вин, то в нее закладываются только лучшие вина года – как правило, один или два вида, а не стандартно целая линейка. Предыдущее Taraboste Cabernet-Sauvignon было урожая 2011 г., новое – 2014-го. Это вино – для коллекционеров. «Вино еще молодое, у него очень большой потенциал для хранения. Это - продукт, которым не только мы гордимся, но может гордиться вся страна. Он экспортируется минимум в десять стран, даже в Польшу, где любят молдавские вина подешевле и послаще», - отметил исполнительный директор Аркадий Фошня.

Taraboste Cabernet-Sauvignon, 2014 - не побоюсь этого слова – шикарное вино, с богатым букетом. Даже при быстрой дегустации в нем открываются специи и немного благородного дуба, через несколько минут появляются сушеные фрукты – слива, черная рябина, терпкие лесные ягоды, черный перец. Через пять лет будет еще мощнее, а лучше его открыть через 10-15 лет.

Fautor угощал гостей «Вернисажа» новинкой, которая за пару месяцев уже успела стать хитом продаж. И подтвердила свой спрос завоеванным призом «Вернисаж в красном» (присуждается по результатам голосования потребителей). Это – купажное вино Negre, 2015 г. (Рара-нягрэ – 75% и Фетяска нягрэ – 25%), выдержанное во французских бочках. Оно очень темного рубинового, густого, почти черного цвета. В аромате вина можно найти нотки дикой черной черешни, вишни, ежевики, клюквы, тона благородного дуба. Вкус бархатистый, черных ягод и с долгим послевкусием. Еще до бутылирования его отправили на конкурс Decanter Asia wine, где Negre, 2015 завоевало бронзовую медаль. С тех пор вино, конечно, улучшилось. Всего изготовлено 6 тыс. бутылок (на каждой – свой номер), продается, кроме внутреннего рынка, в Румынии, и на следующий день после «Вернисажа» его отправили в Германию.

Второй приз – «Вернисаж игристый» достался CRICOVA от нашего ведущего производителя игристых вин. Это жемчужное вино произведено по технологии Asti, с низким содержанием алкоголя (7%).