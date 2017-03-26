Предновогодняя экономика

Подводя итоги уходящего года и делая прогнозы на будущий, эксперты не видят тех перемен, которые могли бы улучшить качество социально-экономического развития Молдовы.

По мнению большинства аналитиков, временное облегчение от открывшегося внешнего финансирования экономика, конечно, испытает, но это будут дозированные инъекции, не приводящие к полному выздоровлению. Побочные эффекты от такого «лечения» неотвратимы, говорят эксперты. Потому что, как выразился один из них, основная проблема молдавской экономики – это политика.

«Хочется напомнить, что динамика квартального валового продукта в прошлом году развивалась по нисходящей траектории. Замедление экономики в первом полугодии перешло в рецессию во втором полугодии 2015 года (-3,7%, -3,3%). Поэтому демонстрируемый рост ВВП в 3-м квартале 2016 года (+ 6,3%) является для экономики компенсирующим прошлогодний спад, но никак не развивающим. Соответственно, компенсирующий рост будет наблюдаться и в 4-м квартале года, что в целом выведет экономику в плюс», - считает экономист Елена Горелова.

Удачный год для сельского хозяйства, чей удельный вес в формировании ВВП традиционно высок, позволил стране выйти из рецессии. Однако риски, мешающие экономике стабильно развиваться, остались. Они связаны с проблемой открытия рынков для экспорта молдавской продукции, с бизнес-климатом, налоговой политикой. Привлекательность страны с точки зрения ведения бизнеса, создания стимулирующих инвестиции механизмов падает. А политическая неопределенность усугубляет ситуацию, говорит эксперт.

Наглядно демонстрирует пассивную позицию бизнеса стабильно негативный тренд инвестиций в долгосрочные материальные активы. Объемы инвестиций в долгосрочные материальные активы составили в январе-сентябре текущего года 9,8 млрд леев, что почти на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовое накопление основного капитала, объем которого в 3-м квартале снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,1%, составив в ВВП 21,8%, уже не первый год отрицательно влияет на индекс физического объема валового внутреннего продукта.

По словам эксперта Романа Киркэ, в 2016 году имели место не слишком позитивные события, даже если этот год и стал годом стабилизации, когда экономический спад прекратился: «Наша экономика на 50% зависит от денежных переводов, их сокращение, наряду с сокращением импорта, негативно повлияло на показатели платежного баланса. Кроме того, мы столкнулись с драматическим сокращением прямых иностранных инвестиций. Депрессивный синдром преследует бизнес – все больше предпринимательских инициатив сворачивается», - говорит Роман Киркэ.

По мнению представителей независимого аналитического центра Expert – Grup, снижение инвестиций в основной капитал, наряду с сокращением формальной занятости населения, снижением производительности труда свидетельствует о продолжающемся падении конкурентоспособности экономики. Главной задачей в последующие периоды, таким образом, становится сохранение устойчивости экономического роста.

При этом о качестве экономического роста эксперты уже давно не мечтают. Хотя признают, что оптимистический прогноз на 2016-2017 годы исходит из ожиданий 3-5% роста ВВП. Но это если восстановится потребительский спрос на внутреннем и внешнем рынках, если оживится промышленное производство, что приведет к росту экспорта и незначительному увеличению инвестиционной активности на фоне ослабления денежно-кредитной политики, а также политической стабилизации. Все эти «если» способны свести на нет любое климатическое или политическое потрясение, к которым так чувствительна молдавская экономика.

«Страна топчется на месте, - считает эксперт аналитического центра Юрие Моркотыло. - Экономический рост в следующем году будет зависеть от очень многих факторов. Ожидается, что государственные капитальные инвестиции вырастут благодаря внешней поддержке. Кроме того, не ожидается скачков инфляции, кредитные риски уменьшатся. И внешние шоки, предполагается, будут не так велики. Но прогнозируемый рост недостаточен. Чтобы вырваться на траекторию развития, экономике Молдовы надо стабильно расти на 7% в год в течение 10 лет. Стратегического решения по обновлению качества экономического роста власть не имеет», - считает эксперт.

И все-таки кое-что положительное в уходящем году, по мнению председателя Национальной конфедерации патронатов Молдовы Леонида Череску, можно отметить: «Хотя 2016-й год оказался в целом сложным, введение моратория на государственные проверки дало возможность бизнесу многое пересмотреть и перестроиться в соответствии с требованиями, регулирующими важные аспекты предпринимательской деятельности». Важным явлением глава конфедерации работодателей назвал активизацию площадок для диалога государственных учреждений с бизнесом. Также активизировались дискуссии по поводу внесения поправок в Трудовой кодекс, чтобы адаптировать его к интересам работодателей.

Резюмируя, можно сказать, что 2016 год стал годом напрасных ожиданий.

Ожиданий, что «ночное» правительство «разрулит» кризис государственного управления. Но, по мнению Романа Киркэ, «инициативы исполнительной власти, вынужденной идти по пути непопулярных реформ, часто встречали непонимание или были не до конца продуманными, как пенсионная реформа».

Ожиданий, что у страны появится бюджет и внешнее финансирование. Ждали принятия госбюджета больше полугода. Беспрецедентный случай, по мнению экс-министра Вячеслава Негруца. Вспомните – скептики пророчили задержки с выплатами пенсий, трансферты в бюджеты социального и медицинского страхования шли с большими опозданиями, на госзакупки был наложен временный мораторий. Все ждали подписания меморандума с МВФ и разблокирования внешней поддержки бюджета. Случилось. Но риск новой изоляции со стороны партнеров по развитию, по мнению эксперта, вновь существует. Грядущая амнистия капитала может все вернуть на круги своя. «Не зря законопроект о налоговой амнистии был зарегистрирован, когда миссия МВФ находилась еще здесь, но с ней его никто и не собирался обсуждать. Ведь обсуждение подобной инициативы на Украине было с ходу отвергнуто экспертами МВФ. Неужели сейчас власть сочла, что у нее развязаны руки?», - говорит Вячеслав Негруца.

Ожиданий, что найдут виновников «кражи века» и активы чудесным образом возвратятся, а банковская система во главе с новым губернатором себя реабилитирует, не повесив госдолг на народную шею. По словам экс-министра финансов Вячеслава Негруца, расследование по краже миллиарда еще не закончено, но, видимо, близится к концу, поскольку есть все признаки. «Наверняка многие поняли, что их зарубежным активам грозит «уголовный» секвестр, поэтому срочно возымели желание здесь легализовать наворованное за 2%. Возможно, так готовится приход нового крупного, в том числе легализованного капитала в отдельные сектора экономики. Других причин срочного появления закона о либерализации капитала и налоговом стимулировании, который стал самым большим сюрпризом-2016, я не вижу. Бенефициарами данного проекта станут всего 8–10% населения».

Ожиданий, что деловой климат, основанный на лояльной конкуренции и защите собственности, улучшится. На самом деле 2016 год преподнес определенные сюрпризы по монополизации различных сфер экономики под предлогом борьбы с правонарушениями. Вячеслав Негруца не исключает, что в 2017 году к монополизации прибавится и национализация. Это предположение имеет под собой реальную почву. И возможно мы вскоре будем наблюдать, как под видом национализации и при помощи чиновников будут монополизированы в интересах отдельных лиц многие сферы экономики.

Стоит озвучить еще одно ожидание – что новый год внесет свои корректировки, и мрачные прогнозы не сбудутся. Случаются же и чудеса…