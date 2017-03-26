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Министерство экономики прогнозирует

№ 47 (1165) 23 декабря 2016

На итоговой пресс-конференции вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык подвел итоги 2016 г. и поделился некоторыми планами на 2017 г.

 

Уходящий год позволил экономике выйти на траекторию экономического роста. Среди главных достижений 2016 года Октавиан Калмык отметил утверждение Соглашения о сотрудничестве с МВФ на сумму $178,7 млн, выполнение обязательств по Соглашению об ассоциации, освоение и расширение экспортных квот на рынок ЕС, ратификацию Соглашения об упрощении торговых процедур в рамках ВТО, начало переговоров по соглашениям о свободной торговле с Египтом и Китаем.

 

Вице-премьер подчеркнул позитивные результаты деятельности СЭЗ, где объем инвестиций составляет $14,2 млн, а объем чистых продаж увеличился на 42%. Также в этом году созданы 2 новых промышленных парка – в Кагуле и Стрэшень, куда будут привлечены инвестиции на сумму более 40 млн евро и будет создано около 2400 новых рабочих мест.

 

План по приватизации и привлечению в бюджет дополнительных средств в этом году министерство выполнило, сообщил министр. Не все удалось продать - пакеты акций государства в Tutun-CTC, Barza Alba, Floare Carpet и в других предприятиях не удалось реализовать, но следующий год будет богат на новые крупные и привлекательные для инвесторов объекты. Планируется выставить на приватизацию в 2017 г. и выручить за это немалые деньги АО Moldtelecom, предприятия энергетического сектора RED-Nord, RED Nord-Vest и ГЭС Костешть-Стынка, авиакомпанию Air Moldova.

 

Глава минэкономики уточнил, что пакеты еще предстоит подготовить к приватизации – будет обновлена оценка их стоимости с учетом изменившейся ситуации, и у потенциальных инвесторов будет время для изучения условий и подготовки к участию в торгах. Методы приватизации будут установлены после изучения всех деталей.

 

Министерство экономики планирует сохранить в 2017 году положительные тенденции и прогнозирует рост ВВП на уровне заложенных в бюджет 2-3%. «Но в реальности он может быть и выше 3%, - поделился планами министр. – Новый прогноз экономического развития страны будет дан весной, когда появятся окончательные итоги развития экономики в 2016 году».

7490 Автор: Соб. инф.
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