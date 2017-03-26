Путевые заметки: «неупакованный» туризм Гагаузии

Гагаузия 22 года назад обрела автономию и стала одной из «фишек» Республики Молдова. Каждый, кто приезжает в республику и хоть мало-мальски пытается с ней познакомиться, стремится побольше узнать и об АТО Гагаузия – что за люди там живут, как строят взаимоотношения с Кишиневом, зачем им вообще автономия… Однако, даже это любопытство пока не оказывает существенного влияния на формирование туристического потока в регион. В этом мы убедились, побывав на юге республики и задавшись вопросом: что такое туристическая Гагаузия и каков ее потенциал?

Сразу отметим, официальная статистика отрасли отсутствует: нет данных о том, сколько туристов и каких именно ежегодно посещают этот край. Известно лишь, что в автономии имеются 35 культурных памятников, действуют шесть государственных музеев (в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканешть, Этулии, Бешалме, Чишмикиой) и один частный — в селе Авдарма. Разработаны 3 туристических маршрута, широко отмечаются национальные праздники («Хедерлез», «Касым»). Постоянно проводятся конные скачки «Алтын Ат». Действуют более 140 коллективов художественной самодеятельности. На весь регион — семь гостиниц, четыре из которых расположены в Комрате. Из дюжины винодельческих предприятий Гагаузии, туристов принимают всего два.

Как ни странно, сегодня не существует ни одного туристического буклета или путеводителя для приезжающих в Гагаузию. Нет ни одного каталога, включающего все ее достопримечательности. Отсутствуют автомобильные карты, туристические открытки, даже специализированный интернет-сайт. Нет полных сведений о ресторанах и кафе.

Стратегия развития туризма в Молдове «Туризм 2020» (ее оценили в 167 млн леев) еще год назад предусматривала создание первого туристического Бюро с филиалами во всех зонах республики, в т. ч. и Гагаузии. Оно наделялось большими полномочиями, среди которых - открытие центров народных умельцев, выпуск каталогов, путеводителей, туристических гидов на местах. С его помощью Агентство даже намеревалось издавать календарь культурно-туристических событий Молдовы, которого у нас никогда не было. Проект с запуском Бюро проваливался трижды, он до сих пор находится на доработке, что не могло не затронуть «южный» туризм.

Полтора года назад Главное управление культуры и туризма исполкома Гагаузии возглавила Василиса Петрович, бывший режиссер комратского телевидения. В подчинении у нее оказалось всего двое сотрудников. Финансирование проектов из местного бюджета не предусматривалось, первые «символические» 100 тыс. леев гагаузский туризм получит лишь в 2017 году. Новая команда сделала акцент на развитие православного, винодельческого и этнокультурного туризма — основных сегментов, демонстрирующих быт, культуру и традиции местного населения.

Работа началась с попыток популяризировать Гагаузию по всей республике посредством раскрутки на национальном ТВ-канале. Возили на центральную студию звукозаписи лучший гагаузский коллектив «Дюз ава», однако на этом молдавские телевизионщики дело свернули. Без бюджета пробиться к потенциальному туристу крайне сложно. Тем не менее, за год гагаузским чиновникам удалось наладить связь с 8 кишиневскими турагентствами. Совместно были разработаны несколько туристических маршрутов, которые включают посещение винзаводов (как правило, «Vinuri de Comrat»), монастырей, историко-этнографических музеев, усадеб в национальном стиле, а также конефермы племенных орловских рысаков «Ат-Пролин».

«Один из сильных привлекающих факторов - национальные гагаузские праздники «Хедерлез», «Касым» и День вина («Gagauz şarap yortusu»), - отметила Василиса Петрович. - Есть надежда, что «Хедерлез» будет внесен в список праздников, находящихся под охраной ЮНЕСКО, соответствующая заявка уже была подана. Такие массовые мероприятия сегодня могут привлекать более 10 тыс. человек, как это недавно показал День вина, проходивший в Комрате. Есть потенциал и у сельских фестивалей: к примеру, Фестиваль домотканых ковров «Gagauz kilimneri» в Гайдарах за пять лет вышел за пределы Чадыр-Лунгского района. Село Гайдары — центр нашего ковроткачества, который выпускает килимы с 1960-х годов. В 2013-м сельская администрация выиграла грант «Живой музей ковроткачества», решив создать колоритный локальный фестиваль. В этом году в нем участвовали мастера из Вулканешть, а также Одесской области, где живут 40 тыс. гагаузов. Есть идея перевести гайдарский фестиваль на уровень автономии. Но кроме этого нам нужен национальный музей ковра, с трудоемкими изделиями, занявшими призовые места. Я ездила в Ашхабад, где музей ковра занимает площадь свыше 13 тыс. м., там этот четырехэтажный объект — культурное достояние Туркмении. Наш килим может быть представлен в более скромном помещении, главное — определится с его дислокацией».

У гагаузских мероприятий — серьезная конкуренция. Ежегодно с 1 мая по 15 октября в Молдове проводится порядка 50 фестивалей, из которых больше половины — районного масштаба. К примеру, фестиваль Картофеля в Коржэуць, Яблочный фестиваль в Сороках, «Трушенская черешня», Фестиваль клубники и меда в Садова. И это не считая таких мощных коммерческих мероприятий, как «Gustar», «Bostaniada», «Balkan», «Mai Dulce», «Ia Mania», «Lavender Fest», «Covor Basarabean», «I-Prosop», «Festival Medieval».

«В этом плане у Гагаузии есть неоспоримое преимущество — абсолютно другая культура, традиции и язык, - считает представитель турагентства «ОТМ Business Travel» Инесса Талпэ. - Именно поэтому автономия всегда будет интересна туристам, особенно иностранным. Ее нельзя представлять, как отделившуюся территорию: в таком статусе она никому не интересна, т. к. явно проигрывает туристическому Приднестровью. И культурные памятники юга сами по себе еще не могут считаться самостоятельным туристическим продуктом. Гагаузию пока эффективнее всего «продавать» в составе комбинированных туров. Национальный колорит, специфическая кухня, местные легенды — это всегда будет в цене, главное - создать спрос».

Главная проблема автономии — в ее инфраструктуре. В Бешалме есть уникальный этнографический музей, который полвека назад основал Дмитрий Карачобан — гагаузский художник, скульптор и поэт. Там работает старинная ветряная мельница (в 1950-х гг. в Бешалме насчитывалось свыше 60 таких мельниц). Красивейшая местность: в 1993 году это село было занесено в периодический бюллетень ЮНЕСКО как уникальный очаг гагаузской культуры. При этом там нет ни одной точки общепита с национальной кухней. В Гайдарах, при всей привлекательности фестиваля ковров, нет ни приличного кафе, ни санитарных удобств. В Чишмикиой и Этулии с их знаменитыми оврагами на месте обмелевших родников (памятники природы, охраняемые государством) из всей инфраструктуры — продмаг. В селе Буджак, где расположен знаменитый Заповедник лекарственных растений, продмага два, что тоже проблему не решает. В Бешгиоз имеется колоритное крестьянское подворье Василия Сариогло, однако к нему ведут непролазные дороги. Чадыр-Лунгский конезавод «Ат-Пролин» - уникальное предприятие, но находится оно в поле. В прошлом году был представлен проект по благоустройству территории стоимостью 15 млн леев, со строительством парковки, мини-отеля, манежа для выступления лошадей и верховой езды. А пока там нет даже киоска с банальными снеками.

Свои нюансы имеются и в Комрате. Автор этих строк добросовестно посетила все (кроме краеведческого музея) главные достопримечательности гагаузской столицы: Мемориал героям-освободителям, Кафедральный собор Иоана Предтечи (храмовый комплекс 19 в.), Аллею славы, где установлены бюсты значимых для Гагаузии политиков и деятелей культуры, памятник Ленину, который особенно жалуют иностранцы. На все ушел час. Оставшееся время логично было бы потратить на посещение заведения с гагаузской кухней и местный шоппин, прикупив знаменитой южной овечьей брынзы, пасты из красных перцев, сувениров (непременно деревянный сосуд чотра). Вторая часть не задалась: в Комрате все это напрочь отсутствует. Оказалось, у Ассоциации ремесленников Гагаузии, которая объединила более 40 мастеров, нет коммерческой жилки. Свою продукцию они продают очень дорого и крайне редко, в ходе нескольких национальных праздников.

Исключением стало село Авдарма, где действует как сувенирная торговля, так и студия декоративно-прикладного искусства Детского дома творчества. Авдарма вообще отличается многим, получая серьезное внешнее финансирование. Там работает единственный частный краеведческий музей братьев Казмалы, первый в Гагаузии эко-этно центр, теннисный клуб с двумя профессиональными кортами, банкетный зал «Авдарма», который строился более двух лет. Есть даже веб-страница села, где публикуются все его новости — случай очень редкий для всей Молдовы.

Что касается национальной кухни «открытого доступа», сегодня ее предлагают только в крестьянских национальных подворьях. Наиболее известное из них — подворье «Kara Gani» в Вулкэнешть, принадлежащее виноделу Георгию Червен. Это первый полноценный туристический объект в Гагаузии, который находится в домашнем хозяйстве. Гостям предлагаются исключительно гагаузские блюда — шурпа, гезлеме, саарма, долма, кавырма, пиле в сочетании с местными винами. Экскурсия с обедом оценена в 350 леев. Это тот самый случай, когда времени и транспорта на плохую дорогу не жалко.

По словам экскурсовода Натальи Кожухарь, Гагаузия пока не входит в тройку наиболее популярных туристических направлений. «Она занимает четвертое место после Старого Орхея, Криковских подвалов и Приднестровья. Это обязательный завершающий тур для большинства иностранцев, приехавших в Молдову не менее, чем на одну неделю. В обязательной программе — достопримечательности Комрата, конеферма орловских рысаков, музей в Бешалма и экскурсия в Копчак — в колхоз «Победа». Его председатель Николай Драган всегда охотно демонстрирует туристам свое хозяйство, а в конце приглашает в колхозную столовую на шурпу, булгур, гезлеме. Для туристов готовят поистине «свадебный стол» по цене всего в 200 леев. Копчак популярен, прежде всего, среди англичан: удачный пример того, как можно создать турпродукт на одном энтузиазме».