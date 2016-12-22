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ЕС возобновляет выплаты бюджетной поддержки Республики Молдова

ЕС возобновляет выплаты бюджетной поддержки Республики Молдова

Сегодня 45,3 миллиона евро, составляющие фонды для поддержки бюджета, выделенные Европейской Комиссией, пополнили бюджет Республики Молдова. Эта сумма покрывает выплаты по четырем программам: Стимулирование экономики в сельской местности (ESRA), Европейская программа соседства в развитии сельского хозяйства и сельской местности (ENPARD), Реформа политики государственных финансов и Профессиональное образование. Эти выплаты не имеют ничего общего с новыми программами поддержки бюджета, а относятся к уже существующим, которые действовали с момента подписания до 2014 года.

 

Для этого, Правительство Республики Молдова выполнила условия и достигло некоторых результатов, связанных с этими четырьмя программами по поддержке бюджета.

 

Это двойные условия: (i) Общие условия для всех программ по поддержке бюджета – их выполнение делает правомочным или нет получение выплат по поддержке бюджета, и они ориентированы на макроэкономически стабильную политику, управление государственными финансами, прозрачность бюджета и всеобщее развитие по секторам; (ii) Специальные условия относятся к особенностям секторальных реформ и их выполнение определяет то количество фондов, которое будет выплачено.

 

По Общим условиям, Республика Молдова сделала значительный прогресс в осуществлении макроэкономической политике, ориентированной на стабильность, включая меры по борьбе с уязвимостью, берущей корни в непрозрачной структуре акционеров банков, а также со слабостью финансовой инспекции и регуляционной структуры. Все эти успехи в большей мере способствовали одобрению новой программы с Республикой Молдова со стороны МВФ 7 ноября 2016года.

 

Во-вторых, Республика Молдова добилась некоторых успехов в управлении государственными финансами и подготовке более прозрачного бюджета. Этот прогресс был важным фактором при одобрении выплат по поддержке бюджета.

 

И наконец, Республика Молдова удовлетворила некоторые требования по реформам в секторах, оговоренных в обязательном двустороннем соглашении с ЕС о бюджетной поддержке.

 

Что касается специальных условий, следует напомнить, что сумма к оплате по программе поддержки бюджета зависит от уровня достижений в выполнении данных условий.

 

В действительности, суммы, выплаченные в итоге, не соответствуют полностью суммам, запрошенным молдавскими властями. Решение осуществить частичную выплату в размере 45,3 миллиона евро из 50 миллионов евро (запрошенных) отражает частичные достижения по выполнению специальных условий, отраженных в программах по поддержке бюджета.

 

Специальные условия связаны с прогрессом реформ в определенных секторах, запланированных программами по поддержке бюджета, в то же время важно также что более широкие структурные реформы осуществляются для того, чтобы поощрять макро финансовую стабильность, прозрачность в управлении бюджетными и государственными финансами, а также развитие в рамках широкой политики по секторам. Европейский Союз продолжает оказывать поддержку Республике Молдова в осуществлении реформ, но ожидает реальных результатов. Реформы, принятые в Республике Молдова за последние месяцы, должны дать толчок дальнейшим усилиям по реформированию.

 

Программа Реформ в Сфере Государственных Финансов способствовала усилению управления налогами, инициировала реформу бухгалтерского учета, усилила долговой менеджмент и поддержку среднесрочного бюджетного планирования. А также добились успехов в улучшении качества работы Счетной палаты как Высшей инстанции по аудиту.

 

Достижения в сфере стимулирования экономики в сельской местности (ESRA) включают строительство двух бизнес инкубаторов и создание около 200 новых предприятий, а также поддержку национальной инициативы для молодежи или PARE 1+1 (программа инвестиций из денежных переводов). Более 1100 рабочих мест создано по грантам, таким как Национальная программа по предоставлению экономических возможностей молодежи (NPEEY), PARE1+1, схема гарантированного займа, в том числе 350 для женщин.

 

Достижения в области Развития Сельского Хозяйства и Сельской Местности относятся к модернизации животноводческих ферм и производства продуктов питания, а также соответствию требованиям ЕС по качеству и безопасности продукции животного происхождения, появлению новых виноградников с высокой продуктивностью, помощи в создании и признании групп производителей. В 2016 г. 1142 запроса на субсидии от сельхозпроизводителей были удовлетворены.

 

 

Поддержка ЕС включает улучшенные легальные, стратегические и дидактические условия для системы Профессионального образования и сеть, ведущую на путь построения современной системы профессионального образования с современными школами и преподаванием, ориентированном, больше на практику чем на теорию для того, чтобы отвечать нуждам современного рынка труда.

960 Автор: По материалам пресс-релиза
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