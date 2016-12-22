ЕС возобновляет выплаты бюджетной поддержки Республики Молдова

Сегодня 45,3 миллиона евро, составляющие фонды для поддержки бюджета, выделенные Европейской Комиссией, пополнили бюджет Республики Молдова. Эта сумма покрывает выплаты по четырем программам: Стимулирование экономики в сельской местности (ESRA), Европейская программа соседства в развитии сельского хозяйства и сельской местности (ENPARD), Реформа политики государственных финансов и Профессиональное образование. Эти выплаты не имеют ничего общего с новыми программами поддержки бюджета, а относятся к уже существующим, которые действовали с момента подписания до 2014 года.

Для этого, Правительство Республики Молдова выполнила условия и достигло некоторых результатов, связанных с этими четырьмя программами по поддержке бюджета.

Это двойные условия: (i) Общие условия для всех программ по поддержке бюджета – их выполнение делает правомочным или нет получение выплат по поддержке бюджета, и они ориентированы на макроэкономически стабильную политику, управление государственными финансами, прозрачность бюджета и всеобщее развитие по секторам; (ii) Специальные условия относятся к особенностям секторальных реформ и их выполнение определяет то количество фондов, которое будет выплачено.

По Общим условиям, Республика Молдова сделала значительный прогресс в осуществлении макроэкономической политике, ориентированной на стабильность, включая меры по борьбе с уязвимостью, берущей корни в непрозрачной структуре акционеров банков, а также со слабостью финансовой инспекции и регуляционной структуры. Все эти успехи в большей мере способствовали одобрению новой программы с Республикой Молдова со стороны МВФ 7 ноября 2016года.

Во-вторых, Республика Молдова добилась некоторых успехов в управлении государственными финансами и подготовке более прозрачного бюджета. Этот прогресс был важным фактором при одобрении выплат по поддержке бюджета.

И наконец, Республика Молдова удовлетворила некоторые требования по реформам в секторах, оговоренных в обязательном двустороннем соглашении с ЕС о бюджетной поддержке.

Что касается специальных условий, следует напомнить, что сумма к оплате по программе поддержки бюджета зависит от уровня достижений в выполнении данных условий.

В действительности, суммы, выплаченные в итоге, не соответствуют полностью суммам, запрошенным молдавскими властями. Решение осуществить частичную выплату в размере 45,3 миллиона евро из 50 миллионов евро (запрошенных) отражает частичные достижения по выполнению специальных условий, отраженных в программах по поддержке бюджета.

Специальные условия связаны с прогрессом реформ в определенных секторах, запланированных программами по поддержке бюджета, в то же время важно также что более широкие структурные реформы осуществляются для того, чтобы поощрять макро финансовую стабильность, прозрачность в управлении бюджетными и государственными финансами, а также развитие в рамках широкой политики по секторам. Европейский Союз продолжает оказывать поддержку Республике Молдова в осуществлении реформ, но ожидает реальных результатов. Реформы, принятые в Республике Молдова за последние месяцы, должны дать толчок дальнейшим усилиям по реформированию.

Программа Реформ в Сфере Государственных Финансов способствовала усилению управления налогами, инициировала реформу бухгалтерского учета, усилила долговой менеджмент и поддержку среднесрочного бюджетного планирования. А также добились успехов в улучшении качества работы Счетной палаты как Высшей инстанции по аудиту.

Достижения в сфере стимулирования экономики в сельской местности (ESRA) включают строительство двух бизнес инкубаторов и создание около 200 новых предприятий, а также поддержку национальной инициативы для молодежи или PARE 1+1 (программа инвестиций из денежных переводов). Более 1100 рабочих мест создано по грантам, таким как Национальная программа по предоставлению экономических возможностей молодежи (NPEEY), PARE1+1, схема гарантированного займа, в том числе 350 для женщин.

Достижения в области Развития Сельского Хозяйства и Сельской Местности относятся к модернизации животноводческих ферм и производства продуктов питания, а также соответствию требованиям ЕС по качеству и безопасности продукции животного происхождения, появлению новых виноградников с высокой продуктивностью, помощи в создании и признании групп производителей. В 2016 г. 1142 запроса на субсидии от сельхозпроизводителей были удовлетворены.

Поддержка ЕС включает улучшенные легальные, стратегические и дидактические условия для системы Профессионального образования и сеть, ведущую на путь построения современной системы профессионального образования с современными школами и преподаванием, ориентированном, больше на практику чем на теорию для того, чтобы отвечать нуждам современного рынка труда.