Новый формат гостиничной недвижимости

Апарт-отели (или апартамент-отели) – относительно новая тенденция в гостиничном бизнесе. От обычной гостиницы их отличает то, что номера оборудованы всем необходимым для жизни в обычной квартире - кухней, бытовой техникой и пр. При большем комфорте цены в апарт-отелях зачастую ниже, чем в классических гостиницах.

Для кишиневского рынка недвижимости апарт-отели также относительно новый формат. Но интерес инвесторов растет. В столице несколько проектов находятся в стадии строительства. Один из них - в самом центре города, на ул. Сфатул Цэрий.

Заказчиком строительства выступает FPC «ABC» (под руководством Наталии Москалу), генподрядчиком - фирма Proalfa Service Валерия Москалу. Архитектурный проект здания разработан фирмой VISproiect, автор - Инна Сава, она же ведет надзор за строительством со стороны проектной организации.

Как рассказал «ЛП» Валерий Москалу, решение строить не обычную гостиницу, а апарт-отель было принято с учетом пожеланий постоянных клиентов, которые останавливались в гостинице Vila Natali, расположенной напротив (которая также принадлежит г-ну Москалу). «В Молдове сегодня осуществляется много иностранных проектов, для участия в которых приглашают специалистов, консультантов. Они приезжают на достаточно длительное время, и предпочитают проживать в более домашней обстановке, нежели может предложить гостиница. В основном мы рассчитываем на такие бизнес посещения», - говорит он.

Учитывая, что в историческом центре высотность строительства ограничена, здание будет состоять из пяти уровней: подвал, партер, два этажа и мансарда. Общая площадь около 900 кв. м. На первом этаже планируется открыть пиццерию и кафе быстрого питания общей сложностью на 100 посадочных мест. Подвал соответственно займет кухня и подсобные помещения. Остальные этажи - восемь номеров апарт-отеля. Изначально планировалось оборудовать девять номеров, но затем ради эксперимента решили один сделать категории люкс площадью 160 кв. м. И посмотреть, будет ли он пользоваться спросом. Несмотря на то, что здание малоэтажное, в нем предусмотрен лифт, а также отдельный вход для постояльцев.

Участок, на котором ведется стройка, покупать не пришлось, несколько домов в историческом центре были выкуплены фирмой еще в 1990-е годы. Одно время они использовались под офис, коммерцию, бар, пиццерию. Затем их решили снести, и на освободившейся площади (всего 170 кв. м) построить апарт-отель. Инвестиции в строительство оценены примерно в 500 тыс. евро, расчетный срок окупаемости - до пяти лет.

В перспективе апарт-отель ждет расширение, рядом планируется построить второе здание, которое будет объединено с первым в общем архитектурном стиле. В нем будет открыт салон красоты и парикмахерская. Таким образом, на ул. Сфатул Цэрий между ул. Букурешть и Щусева будет сформирован единый гостиничный комплекс из нового апарт-отеля и действующей ныне гостиницы Vila Natali, которую в перспективе также ждет реконструкция. Будет построено два дополнительных этажа, на верхнем откроется большой конференц-зал площадью 600 кв. м. Он будет оборудован всем необходимым для проведения переговоров, деловых встреч и т.п.

Если смотреть шире, то весь этот район исторической части Кишинева можно назвать гостиничной зоной. Рядом отель Regency, не так далеко Dacia и Jolli Alon. Правда, из этого списка выбыл отель Codru, который будет переоборудован под коммерческий банк.

Апарт-отель строится также на ул. Бэнулеску Бодони (угол Колумна), а также на Рышкановке недалеко от цирка. В прошлом году открылся новый апарт-отель на ул. 31 Августа 1989 года.