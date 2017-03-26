Наступление «небоскребов» на Долину Роз

В Кишиневе не прекращаются попытки строить многоэтажные дома в парковых зонах. Особенно облюбовали застройщики парк Долину Роз. На этот раз появилась идея возведения «небоскреба» на месте ресторана «Doina». Зональный градостроительный план примэрия выносит на публичное обсуждение, которое намечено на 5 января будущего года в претуре Ботаники.

Судя по эскизам, которые опубликованы на сайте претуры Ботаника, на месте ресторана «Doina» по адресу ул. Трандафирилор,6 планируется построить жилой комплекс с развлекательным центром, офисами и двухэтажной подземной парковкой (два уровня подвала, партер и 24 этажа). В кадастре по данному адресу зарегистрирован земельный участок площадью 0,53 га, коммерческое строение площадью 1402,4 кв. м и подсобное строение – 65,3 кв. м. Вся недвижимость в частной собственности. Примечательно, что на сайте ничего не сообщается о заказчике строительства, зональный план будет представлять проектная фирма Arh-Est Studio, главный архитектор проекта Анатолий Спасов.

Общественные организации, которые забили тревогу по этому поводу, предположили, что заказчиком может выступать фирма Garant Rapid, которой по решению судебной инстанции в 2013 году в Долине Роз был передан участок 4,3 га в аренду на 10 лет. Но скорее всего, речь идет о другой территории, так как у земельного участка ресторана «Doina» совсем другой кадастровый номер.

По законодательству, размещение любых объектов на территории Кишинева должно согласовываться с муниципальным проектным институтом Chisinauproiect. Главный архитектор института Михаил Карецкий сообщил, что предложение о возведении высоток в Долине Роз поддержки не нашло, так как оно противоречит положениям закона о зеленых насаждениях городских и сельских населенных пунктов.