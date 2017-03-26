Недвижимость в регионах

Как известно, основная доля рынка недвижимости Молдовы приходится на Кишинев. Именно в столице сосредоточена большая часть, как жилых, так и коммерческих объектов, проводится больше транзакций с недвижимостью, строится больше новых объектов.

Тем не менее, представляет интерес ситуация на рынке недвижимости в других регионах республики, сравнение ее с ситуацией в Кишиневе, тенденции рынка и изменение цен на квартиры. Источником информации для нас послужили данные «Комплексного анализа рынка недвижимости Молдовы», который подготовило агентство недвижимости Euroimobil.

Как в Кишиневе, так и в других городах тенденция общая - цены на жилую недвижимость идут вниз, за пределами столицы даже более быстрыми темпами. Сравним показатели третьего квартала 2015 и 2016 годов в сегменте домов типовых серий вторичного рынка. В Кишиневе цены снизились на 7,04% (с 652 до 607 евро за кв. м), в Бэлць – на 7,58% (с 430 до 398 евро за кв. м); в Кахуле – на 9,09% (с 451 до 410 евро за кв. м); в Комрате – на 8,15% (с 434 до 399 евро за кв. м); в Орхей – на 8,21% (с 437 до 402 евро за кв. м); Стрэшень – на 9,98% (с 392 до 353 евро за кв. м); в Криулень – на 9,84% (с 366 до 330 евро за кв. м); Анений Ной – на 10,35% (с 358 до 321 евро за кв. м); в Хынчешть – на 9,3% (с 380 до 345 евро за кв. м); в Яловень – на 9,86% (с 497 до 448 евро за кв. м).

Относительно более высокие цены сложились на квартиры в г. Яловень, что объясняется близким расположением этого населенного пункта к Кишиневу. Наиболее дешевые можно было приобрести в Анений Ной, где наблюдался и самый высокий процент падения цен.

Специалисты отмечают и некоторое различие в региональных тенденциях рынка. В Кишиневе больше всего спросом пользуются одно- и двухкомнатные квартиры. Наиболее ликвидными считаются небольшие компактные квартиры, не в последнюю очередь потому, что их содержание в зимний период не так ощутимо бьет по карману.

В отличие от Кишинева в Бэлц, Кахуле, Комрате, Орхей и других городах, за исключением Яловень, наиболее ликвидными были двух- и трехкомнатные квартиры. Специалисты объясняют это особенностями спроса. В столице главными покупателями малогабаритного жилья становятся молодые специалисты и семьи, студенты, переселяющиеся в Кишинев жители районов. Для многих оно становится первой ступенькой для последующего расширения жилья. Для этого контингента предоставлен и достаточно большой выбор, включая новострой. В других городах нет достаточного предложения малометражных квартир. К тому же не так остро стоит проблема затрат на отопление жилья, так как во многих домах подключено автономное отопление. Покупателями квартир являются в основном семьи с детьми. Отсюда и более выраженный спрос на двух- и трехкомнатные квартиры.