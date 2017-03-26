«American Legend» останется греческой маркой

На прошлой неделе Коллегия по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты (ВСП) высказалась по спору о недобросовестной конкуренции, который развернулся вокруг марки «American Legend». Отменив предыдущее решение, коллегия в составе пяти судей вынесла новый вердикт.

Старт судебному процессу был дан в ноябре 2015 г., когда ООО «Imperial Unit» предъявило иск Совету по конкуренции, пленум которого своим решением запретил молдавской компании использовать обозначение «American Legend» с изображением орла. Антимонопольный орган посчитал, что речь идет о незаконном копировании упаковки табачных изделий, выпускаемых за рубежом. К участию в слушаниях были привлечены фирма из Греции «The Karelia Tobacco Company» и Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI).

Разбирательство по этому случаю началось после обращения греческого предприятия в Совет по конкуренции по вопросу нарушения авторских прав. «The Karelia Tobacco Company» производит разнообразный ассортимент табачной продукции, среди которой и сигареты марки «American Legend» с изображением орла. Для представления своих интересов на территории Молдовы компания заключила договор с местным адвокатским бюро, специализирующемся на спорах в области интеллектуальной собственности.

В основу оспоренного решения легли нормы Закона о конкуренции, которые запрещают любые действия, создающие смешение с предприятием, продуктами или хозяйственной деятельностью конкурента. Речь идет о случаях незаконного полного или частичного использования товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования либо других объектов промышленной собственности, а также о неправомерном копировании формы, упаковки и внешнего оформления продукта какого-либо предприятия и его размещении на рынке.

В то же время, по информации истца, спорное обозначение не было признано в качестве объекта интеллектуальной собственности на территории Молдовы. В 2012 г. греческая компания обратилась в AGEPI с заявлением о регистрации торговой марки «American Legend» с изображением орла, однако получила отказ. В агентстве посчитали, что товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно географического происхождения, качества или природы товаров. Отказ не был обжалован в судебных инстанциях, не были предприняты и какие-либо другие действия для обеспечения марке правовой защиты.

Истец считает, что Совет по конкуренции упустил из виду эти обстоятельства, удовлетворив требования, которые являются необоснованными и лишены юридической поддержки. По его мнению, решение AGEPI наглядно демонстрирует, что греческая компания не обладает правами на надпись «American Legend» и не может получить монополию на ее использование в коммерческой деятельности на молдавском рынке.

Кроме того, как считает заявитель, представители греческого предприятия ввели в заблуждение пленум Совета по конкуренции, используя понятие «произведение» по отношению к обозначению «American Legend». Тем самым подводится правовая основа для получения исключительных имущественных прав на разрешение или запрет его использования различными способами, включая воспроизведение. По мнению истца, это понятие не может применяться, когда речь идет об обозначении, которому было отказано в регистрации и предоставлении правовой защиты.

Истец апеллирует к Закону об авторском праве и смежных правах, который оговаривает, что следует понимать под оригиналом произведения изобразительного искусства или графики. Это могут быть картины, коллажи, живописные полотна, рисунки, гравюры, эстампы, литографии, скульптуры, гобелены, керамика, стекло и фотографии, если они созданы самим художником либо представляют собой копии, признанные оригиналами произведений искусства. По мнению представителей истца, греческая фирма представила на местном рынке совершенно иной объект интеллектуальной собственности.

Заявитель считает, что в данном случае речь идет о незарегистрированном промышленном рисунке или модели, который охраняется законом без подачи заявки на регистрацию. При этом защита действительно распространяется на аспекты, относящиеся к существованию, сфере применения, поддержанию в силе прав и к средствам их соблюдения. Вопрос лишь в том, что незарегистрированный промышленный рисунок или модель охраняется в течение трех лет с даты его первого раскрытия в Молдове. Этот срок, по мнению истца, к моменту подачи жалобы в антимонопольное ведомство уже истек, в связи с чем требования «The Karelia Tobacco Company» нельзя считать правомерными.

В августе 2016 г. судья Апелляционной палаты Кишинева Ала Ногай отменила решение пленума Совета по конкуренции. В то же время, в части констатации законности использования обозначения «American Legend» исковые требования были отклонены. Суд сослался на Закон о защите промышленных рисунков и моделей, согласно которому срок охраны табачных изделий этой марки закончился в 2015 г. Апелляционная палата отмечает, что эта продукция была впервые размещена на молдавском рынке в 2012 г., и в течение последующих трех лет объект не был зарегистрирован для получения правовой охраны.

По инициативе греческой компании, не согласившейся с озвученным вердиктом, слушания переместились в Коллегию по гражданским, коммерческим и административным делам ВСП. Кассатор настаивал на отмене решения ввиду его незаконности и необоснованности. По его мнению, суд принял во внимание не исследованные доказательства, а также оперировал обстоятельствами, которые не были выяснены непосредственно в судебном заседании.

Госагентство по интеллектуальной собственности заняло нейтральную позицию по отношению к противоборствующим сторонам. В отзыве, направленном в ВСП в ноябре 2016 г., AGEPI отказалось от комментариев, поскольку ни один из участников спора не предъявил ему каких-либо претензий. По мнению представителей агентства, суд должен принять решение исходя из имеющихся доказательств. Совет по конкуренции в своем отзыве присоединился к требованию компании из Греции об удовлетворении кассационного заявления. ООО «Imperial Unit», напротив, настаивало на оставлении в силе решения Апелляционной палаты.

В итоге Высшая судебная палата пришла к выводу об убедительности аргументов, изложенных в кассации. Состав суда под председательством Светланы Филинковой, в который вошли пять судей ВСП, отменил решение нижестоящей инстанции. По результатам нового разбирательства исковые требования были отклонены в полном объеме. Как оказалось, в Апелляционной палате неправильно интерпретировали закон и дали субъективную оценку доказательствам. Кроме того, эта инстанция отклонилась от процессуальных правил, которые применяются при постановлении решения.

Как следует из решения ВСП, ошибка судьи Алы Ногай заключается в неправильной квалификации объекта спора и применении законодательства об охране промышленных рисунков и моделей. По мнению судейской коллегии, истец претендует на объект, который ему не принадлежит и охраняется авторским правом. Сигареты греческого производства под этой маркой экспортируются в более чем 70 стран мира, в том числе представлены на молдавском рынке.

«В данном случае были обжалованы акты недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Imperial Unit», которые заключаются в незаконном копировании упаковки продукции, выпускаемой «The Karelia Tobacco Company», и ее размещении на рынке,- отмечается в постановлении ВСП.- Упаковка табачных изделий была разработана Дэвидом Тэйлором по заказу в 1994 г. и используется компанией из Греции. Данная продукция была запущена в коммерческий оборот намного раньше, чем были предприняты действия со стороны ООО «Imperial Unit». Таким образом, отсутствуют достаточные доказательства, свидетельствующие об обоснованности исковых требований»,- говорится в постановлении ВСП.

Судейская коллегия согласилась с пленумом Совета по конкуренции в том, что упаковка изделий, выпускаемых молдавским и греческим предприятиями, имеет высокую степень визуального сходства и несет риск введения в заблуждение потребителей табачной продукции. В обоих случаях упаковка сигарет содержит надпись «American Legend» и изображение орла на белом или красном фоне. ВСП ссылается также на наличие соглашения между «The Karelia Tobacco Company» и одной из молдавских компаний об импорте и реализации табачных изделий на внутреннем рынке Молдовы.

В то же время авторское право на обозначение, вокруг которого возник спор, было зарегистрировано за рубежом и принадлежит компании «Taylorbrands Limited». Она и передала право на его использование греческому производителю. Согласно Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, этот объект вправе рассчитывать на защиту от любых актов недобросовестной конкуренции. Незаконное его копирование, по мнению ВСП, нарушает не только нормы об охране авторского и смежных прав, но и антимонопольное законодательство.