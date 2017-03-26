ВВП Молдовы вырос на 3,3%

По данным Национального бюро статистики, валовой внутренний продукт страны в январе-сентябре 2016 г. составил 98 млрд 280 млн леев в текущих рыночных ценах и увеличился в реальном выражении на 3,3% по сравнению с тем же периодом 2015 года.

Наиболее значимое положительное влияние на рост ВВП за этот период по сравнению с январем-сентябрем 2015 года оказали сельское, лесное и рыбное хозяйство (+2,1%), вклад которого в ВВП составил 11,5%, а валовая добавленная стоимость возросла на 18,5%.

Вторым по значимости фактором стал рост вклада сектора оптовой и розничной торговли, а также технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (+0,6%). Вклад этой сферы составил 13,9%, а добавленная стоимость возросла на 4,9%.

Выросли показатели по информационным услугам и связи (+0,3%), по налогам на продукты (+0,3%). Удельный вес последнего показателя в ВВП составил 15,2%.

Отрицательное воздействие на индекс физического объема ВВП оказали следующие виды деятельности:

- Прочие виды деятельности (-0,9%), ВДС которых снизилась на 7,9%, а их удельный вес в ВВП составил 10,4%;

- Строительство (-0,3%), ВДС которого снизилась на 7,9%, а удельный вес в ВВП составил 3,6%.

Как отмечают специалисты НБС, с точки зрения использования ВВП, рост обусловлен за счет конечного потребления домашних хозяйств (+2,9%), объем которого увеличился на 3,3%, а его удельный вес в ВВП составил 87,3%.

Отрицательно повлияли на индекс физического объема ВВП валовое накопление основного капитала (-1,1%), объем которого снизился на 4,5%, а его удельный вес в ВВП составил 21,8%;

При этом Национальное бюро статистики отмечает, что в III квартале 2016 года ВВП Молдовы составил 39 млрд 749 млн леев и вырос на 6,3% по сравнению с III кварталом 2015 г. С учетом сезонных корректировок ВВП вырос по сравнению с тем же кварталом 2015 г. на 7,3%, а по сравнению со II кварталом 2016 г. - на 3%.