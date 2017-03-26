Агентство возместит украденное

На этой неделе Постоянное бюро парламента утвердило повестку дня не только на текущую, но и на следующую неделю, когда пленум будет созван в среду, четверг и пятницу. Парламентское большинство решило перед новогодними каникулами выполнить перед партнерами по развитию все взятые обязательства. В том числе утвердить в окончательных чтениях проекты госбюджета, соцстрахования и медстрахования на 2017 г., а также пенсионную реформу и пр.

По традиции до того, как перейти к обсуждению повестки, депутаты выдвинули целый ряд предложений по ее дополнению. В частности, либерал-демократы намеревались организовать до конца сессии слушания премьера по итогам деятельности в сентябре-декабре. Понятно, что большинство в этом не нуждается, и инициатива не прошла.

А Вадим Пистринчук (ЛДПМ) попросил спикера отложить рассмотрение проекта закона о либерализации рынка капитала и налоговом стимулировании, выдвинутого в качестве законодательной инициативы группой демократов, среди которых Андриан Канду и Сергей Сырбу. Проект предоставляет физическим лицам право на добровольное декларирование денежных средств, недвижимого имущества, ценных бумаг, автотранспортных средств и пр., находящихся как в Молдове, так и за рубежом, которые ранее не были задекларированы или задекларированы по заниженной стоимости, по которым не уплачены налоги и сборы и т.д. При этом, за узаконивание активов лицо сможет оплатить всего 2% от их реальной стоимости.

Ряд неправительственных организаций раскритиковали проект, назвав его дискриминационным. Поэтому либерал-демократ и предложил отложить его рассмотрение и провести публичные дискуссии. Парламентское большинство с коллегой не согласилось, решив обсудить документ 16 декабря.

Не была поддержана и просьба председателя комиссии по соцзащите, здоровью и семье Оксаны Доменти отложить хотя бы до следующей недели обсуждение во втором чтении проектов бюджетов соцстрахования и медстрахования на 2017 г. По ее словам, в комиссию продолжают поступать предложения депутатов, и нужно время для их анализа. Тем более, что регламент парламента отводит на это как минимум десять дней. Правящей коалиции дополнительного времени не нужно, и она осталась на своем - проекты будут рассмотрены сегодня. Собственно, как и проект закона о госбюджете-2017.

В четверг на рассмотрение депутатов была вынесена законодательная инициатива о создании в Молдове Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества. По словам Сергея Сырбу, который представил документ, закон направлен на развитие потенциала и инструментов, необходимых для возмещения добытого преступным путем имущества, в частности, в связи с коррупционными преступлениями, действиями, смежными коррупции и отмыванию денег.

По его словам, создание специального агентства предоставит возможность использовать для возврата добытого незаконными методами имущества, «параллельные финансовые расследования, межведомственное и международное сотрудничество, замораживание, оценку и управление активами», все то, чем пользуются аналогичные структуры в странах Евросоюза.

Новые правила, предусмотренные в проекте, будут применяться в случаях преднамеренного совершения одного или нескольких преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса, совершенных с использованием служебного положения. Они также будет применяться в ситуациях, когда существуют обстоятельства, устраняющие уголовную ответственность лица, если есть подозрение, что совершенные деяния нанесли ущерб государству в крупных или особо крупных размерах.

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества, по проекту, является органом уголовного преследования со статусом автономного подразделения при Национальном центре по борьбе с коррупцией. Среди полномочий новой структуры значатся: осуществление параллельных финансовых расследований и подготовка протоколов учета их результатов; оценка, управление и ведение учета замороженного и конфискованного имущества, в том числе, на основании запросов зарубежных компетентных органов.

Руководитель структуры будет отбираться в ходе открытого публичного конкурса. На должность смогут претендовать исключительно лица как минимум с пятилетним опытом работы в области уголовного преследования. У главы агентства может быть «один-два заместителя», также отобранных в ходе конкурса. Штат структуры будет сформирован из офицеров уголовного розыска, экспертов в области бухучета и аудита, осуществляющих специальную розыскную деятельность офицеров.

Проект оговаривает, что финансирование деятельности агентства будет осуществляться из государственного бюджета, «а также из иных источников, не запрещенных законодательством». Помимо этого, «ежегодно 3% от стоимости конфискованного посредством окончательного судебного решения в пользу государства имущества и от согласованной стоимости репатриированного в пользу государства имущества вследствие деятельности агентства, переводятся в бюджет НЦБК». Эти ресурсы будут направлены на обеспечение «особых потребностей деятельности НЦБК и агентства» (специальные технические средства, соединение с базами данных, зарубежные командировки и т.д.).

По мнению социалиста Василе Боля в условиях, когда у нас есть НЦБК, создавать еще одну структуру с аналогичными полномочиями, нецелесообразно. «Или просто нужно устроить кого-то на работу», - задался вопросом депутат. На это заместитель директора центра Кристина Цэрнэ ответила, что все обстоит не так.

Для того, чтобы наладить полноценный диалог с аналогичными зарубежными структурами, общаться с его представителями на равных, агентство должно иметь автономный статус. Так принято. И потом, речь не идет о наборе нового штата. Большая часть сотрудников перейдет на работу в агентство из состава НЦБК. На первом этапе планируется, что штат новой структуры не превысит 30 человек, а это не так уж и много, учитывая масштабы предстоящей работы.

Также Василе Боля возмутился 3% от стоимости возмещенных активов, которые предложено отчислять в бюджет НЦБК.

«Откуда эта цифра? Давайте предположим, что агентству удастся вернуть украденный миллиард. Получается, что НЦБК получит $30 млн. Вы что, будете покупать дорогие автомобили, раз в три месяца менять компьютеры?», - спросил депутат.

Кристина Цэрнэ пояснила, что это самый низкий процент отчислений, который действует в странах ЕС. Например, в Великобритании соответствующее ведомство получает 20% от возмещенных активов.

Андриан Канду, тоже один из авторов проекта, подключился к дискуссии. Он пояснил: для того, чтобы добиться результатов в работе, агентство будет вынуждено работать с зарубежными специализированными компаниями, «финансовыми детективами, аудиторами, следователями, агентами под прикрытием», услуги которых стоят совсем не дешево. Больше часа депутаты обсуждали проект, критиковали за его спешную разработку, концепцию и др., но в итоге приняли в первом чтении.

Вчера почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков вышел на центральную трибуну, чего очень давно не было, дабы представить проект, который он разработал совместно с несколькими коллегами. В общем, озаботившись тем, что за последние годы в молдавских городах и селах резко сократилось число стадионов и спортивных площадок, а кое-где их уже и вовсе не осталось, он предложил установить на законодательном уровне запрет на изменение назначения этих участков.

Такого единодушия при обсуждении законодательной инициативы в парламенте не наблюдалось давно. Коммунист Владимир Воронин предложил даже наградить господина Дьякова за столь важное, но несколько запоздалое предложение. Однако, по его мнению, ко второму чтению в проекте нужно предусмотреть проведение обязательного анализа сделок по отчуждению стадионов и спортивных площадок, особенно тех, которые принадлежали учебным заведениям. «Никто не говорит о возможной экспроприации, просто нужно разобраться с тем, как на бывших стадионах выросли целые жилые комплексы», - отметил депутат.

Господин Дьяков, обрадованный поддержкой всех фракций, призвал коллег одобрить проект в первом чтении, что станет «своеобразным сигналом для тех, кто в настоящее время вынашивает проекты по строительству объектов на территории стадионов и спортивных площадок».

А под конец заседания депутаты по предложению комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету объявили вакантными два мандата – Игоря Додона, который скоро станет президентом, и осужденного Владимира Филата.