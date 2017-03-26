Агентство возместит украденное

На этой неделе Постоянное бюро парламента утвердило повестку дня не только на текущую, но и на следующую неделю, когда пленум будет созван в среду, четверг и пятницу. Парламентское большинство решило перед новогодними каникулами выполнить перед партнерами по развитию все взятые обязательства. В том числе утвердить в окончательных чтениях проекты госбюджета, соцстрахования и медстрахования на 2017 г., а также пенсионную реформу и пр.
На этой неделе Постоянное бюро парламента утвердило повестку дня не только на текущую, но и на следующую неделю, когда пленум будет созван в среду, четверг и пятницу. Парламентское большинство решило перед новогодними каникулами выполнить перед партнерами по развитию все взятые обязательства. В том числе утвердить в окончательных чтениях проекты госбюджета, соцстрахования и медстрахования на 2017 г., а также пенсионную реформу и пр.
По традиции до того, как перейти к обсуждению повестки, депутаты выдвинули целый ряд предложений по ее дополнению. В частности, либерал-демократы намеревались организовать до конца сессии слушания премьера по итогам деятельности в сентябре-декабре. Понятно, что большинство в этом не нуждается, и инициатива не прошла.
А Вадим Пистринчук (ЛДПМ) попросил спикера отложить рассмотрение проекта закона о либерализации рынка капитала и налоговом стимулировании, выдвинутого в качестве законодательной инициативы группой демократов, среди которых Андриан Канду и Сергей Сырбу. Проект предоставляет физическим лицам право на добровольное декларирование денежных средств, недвижимого имущества, ценных бумаг, автотранспортных средств и пр., находящихся как в Молдове, так и за рубежом, которые ранее не были задекларированы или задекларированы по заниженной стоимости, по которым не уплачены налоги и сборы и т.д. При этом, за узаконивание активов лицо сможет оплатить всего 2% от их реальной стоимости.
Ряд неправительственных организаций раскритиковали проект, назвав его дискриминационным. Поэтому либерал-демократ и предложил отложить его рассмотрение и провести публичные дискуссии. Парламентское большинство с коллегой не согласилось, решив обсудить документ 16 декабря.
Не была поддержана и просьба председателя комиссии по соцзащите, здоровью и семье Оксаны Доменти отложить хотя бы до следующей недели обсуждение во втором чтении проектов бюджетов соцстрахования и медстрахования на 2017 г. По ее словам, в комиссию продолжают поступать предложения депутатов, и нужно время для их анализа. Тем более, что регламент парламента отводит на это как минимум десять дней. Правящей коалиции дополнительного времени не нужно, и она осталась на своем - проекты будут рассмотрены сегодня. Собственно, как и проект закона о госбюджете-2017.
В четверг на рассмотрение депутатов была вынесена законодательная инициатива о создании в Молдове Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества. По словам Сергея Сырбу, который представил документ, закон направлен на развитие потенциала и инструментов, необходимых для возмещения добытого преступным путем имущества, в частности, в связи с коррупционными преступлениями, действиями, смежными коррупции и отмыванию денег.
По его словам, создание специального агентства предоставит возможность использовать для возврата добытого незаконными методами имущества, «параллельные финансовые расследования, межведомственное и международное сотрудничество, замораживание, оценку и управление активами», все то, чем пользуются аналогичные структуры в странах Евросоюза.
Новые правила, предусмотренные в проекте, будут применяться в случаях преднамеренного совершения одного или нескольких преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса, совершенных с использованием служебного положения. Они также будет применяться в ситуациях, когда существуют обстоятельства, устраняющие уголовную ответственность лица, если есть подозрение, что совершенные деяния нанесли ущерб государству в крупных или особо крупных размерах.
Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества, по проекту, является органом уголовного преследования со статусом автономного подразделения при Национальном центре по борьбе с коррупцией. Среди полномочий новой структуры значатся: осуществление параллельных финансовых расследований и подготовка протоколов учета их результатов; оценка, управление и ведение учета замороженного и конфискованного имущества, в том числе, на основании запросов зарубежных компетентных органов.
Руководитель структуры будет отбираться в ходе открытого публичного конкурса. На должность смогут претендовать исключительно лица как минимум с пятилетним опытом работы в области уголовного преследования. У главы агентства может быть «один-два заместителя», также отобранных в ходе конкурса. Штат структуры будет сформирован из офицеров уголовного розыска, экспертов в области бухучета и аудита, осуществляющих специальную розыскную деятельность офицеров.
Проект оговаривает, что финансирование деятельности агентства будет осуществляться из государственного бюджета, «а также из иных источников, не запрещенных законодательством». Помимо этого, «ежегодно 3% от стоимости конфискованного посредством окончательного судебного решения в пользу государства имущества и от согласованной стоимости репатриированного в пользу государства имущества вследствие деятельности агентства, переводятся в бюджет НЦБК». Эти ресурсы будут направлены на обеспечение «особых потребностей деятельности НЦБК и агентства» (специальные технические средства, соединение с базами данных, зарубежные командировки и т.д.).
По мнению социалиста Василе Боля в условиях, когда у нас есть НЦБК, создавать еще одну структуру с аналогичными полномочиями, нецелесообразно. «Или просто нужно устроить кого-то на работу», - задался вопросом депутат. На это заместитель директора центра Кристина Цэрнэ ответила, что все обстоит не так.
Для того, чтобы наладить полноценный диалог с аналогичными зарубежными структурами, общаться с его представителями на равных, агентство должно иметь автономный статус. Так принято. И потом, речь не идет о наборе нового штата. Большая часть сотрудников перейдет на работу в агентство из состава НЦБК. На первом этапе планируется, что штат новой структуры не превысит 30 человек, а это не так уж и много, учитывая масштабы предстоящей работы.
Также Василе Боля возмутился 3% от стоимости возмещенных активов, которые предложено отчислять в бюджет НЦБК.
«Откуда эта цифра? Давайте предположим, что агентству удастся вернуть украденный миллиард. Получается, что НЦБК получит $30 млн. Вы что, будете покупать дорогие автомобили, раз в три месяца менять компьютеры?», - спросил депутат.
Кристина Цэрнэ пояснила, что это самый низкий процент отчислений, который действует в странах ЕС. Например, в Великобритании соответствующее ведомство получает 20% от возмещенных активов.
Андриан Канду, тоже один из авторов проекта, подключился к дискуссии. Он пояснил: для того, чтобы добиться результатов в работе, агентство будет вынуждено работать с зарубежными специализированными компаниями, «финансовыми детективами, аудиторами, следователями, агентами под прикрытием», услуги которых стоят совсем не дешево. Больше часа депутаты обсуждали проект, критиковали за его спешную разработку, концепцию и др., но в итоге приняли в первом чтении.
Вчера почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков вышел на центральную трибуну, чего очень давно не было, дабы представить проект, который он разработал совместно с несколькими коллегами. В общем, озаботившись тем, что за последние годы в молдавских городах и селах резко сократилось число стадионов и спортивных площадок, а кое-где их уже и вовсе не осталось, он предложил установить на законодательном уровне запрет на изменение назначения этих участков.
Такого единодушия при обсуждении законодательной инициативы в парламенте не наблюдалось давно. Коммунист Владимир Воронин предложил даже наградить господина Дьякова за столь важное, но несколько запоздалое предложение. Однако, по его мнению, ко второму чтению в проекте нужно предусмотреть проведение обязательного анализа сделок по отчуждению стадионов и спортивных площадок, особенно тех, которые принадлежали учебным заведениям. «Никто не говорит о возможной экспроприации, просто нужно разобраться с тем, как на бывших стадионах выросли целые жилые комплексы», - отметил депутат.
Господин Дьяков, обрадованный поддержкой всех фракций, призвал коллег одобрить проект в первом чтении, что станет «своеобразным сигналом для тех, кто в настоящее время вынашивает проекты по строительству объектов на территории стадионов и спортивных площадок».
А под конец заседания депутаты по предложению комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету объявили вакантными два мандата – Игоря Додона, который скоро станет президентом, и осужденного Владимира Филата.
Депутат парламента.
Депутат Парламента, председатель ПКРМ.
Президент РМ.
Депутат Парламента.
Почетный председатель Демократической партии Молдовы.
Председатель парламента РМ.
Депутат парламента РМ.
Депутат парламента РМ.
Политик.
Заместитель директора Национального центра по борьбе с коррупцией.