Деньги ЕС на укрепление способностей

Евросоюз выделит Молдове 13 млн евро для развития и укрепления способностей гражданского общества, а также органов государственной власти. Правительство одобрило в среду подписание соответствующих двух соглашений с ЕС.

Согласно первому, Молдова получит 8 млн евро в рамках Европейского инструмента соседства. Из них 7 млн будут предоставлены организациям гражданского общества на внедрение проектов развития, а 1 млн евро - на закупку товаров и услуг.

Второе соглашение подразумевает предоставление Молдове 5 млн евро на развитие юстиции, энергетики, транспорта, образование, а также на охрану окружающей среды. При этом 2 млн евро будут предоставлены для реализации проектов Twinning, нацеленных на приближение законов РМ к европейским стандартам. Еще 3 млн евро Молдова получит для закупки товаров и услуг.