Тяжелая ноша Конституционного суда

Конституционный суд Молдовы утвердил итоги выборов президента Молдовы. Победитель всеобщего голосования от 13 ноября Игорь Додон станет пятым главой государства в истории независимой Республики Молдова. Инаугурация назначена на 23 декабря.

Орган конституционного правосудия жестко критиковали за решение от 4 марта 2016 года, благодаря которому стали возможны всенародные выборы и было поставлено под сомнение легитимность предыдущих глав государств.

Конституционный суд призывали не утверждать итоги состоявшегося голосования. И он тянул время, как мог. Чтобы уходящий президент Николае Тимофти успел наградить тех, кого еще не наградил, и подписать то, что еще не подмахнул. А парламент чтобы успел выхолостить до предела и так куцые полномочия президента

Членов КС ругают после принятого решения, считая их соучастниками «политического шоу».

Тяжелая ноша досталась Конституционному суду Молдовы. Но он справляется.