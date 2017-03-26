Существенные изменения

Новая редакции закона о валютном регулировании вступила в силу 9 декабря. Нововведений много, они касаются как юридических, так и физических лиц.

Населения в наибольшей мере касаются изменения в сфере обмена наличных валют на территории Республики Молдова. Расширились также рамки и появились новые возможности для перевода за рубеж и получения из-за рубежа иностранных валют без запроса специальных разрешений в Национальном банке Молдовы.

В связи с введением с 10 декабря возможности для обменных учреждений менять курсы покупки и продажи два раза в течение дня, следует сделать еще одно уточнение. В законе содержится норма, согласно которой лицензированный банк может устанавливать курсы покупки и продажи иностранной валюты не только как «единые для всех юридических/физических лиц», но и «или индивидуально для каждого лица». Однако возможность «индивидуального подхода» не может применяться при осуществлении операций, осуществляемых банками через свои обменные валютные бюро и посредством валютообменных аппаратов. Так на индивидуальный подход, в теории и на практике, клиент может рассчитывать только при осуществлении безналичных операций обмена валюты.

В обновленной редакции закона содержатся дополнительные нормы, предусмотренные для защиты интересов физических лиц при обмене наличной валюты. Статья 42. «Общие положения об условиях деятельности учреждений по валютному обмену» дополнена пунктами (61) и (62).

Согласно первому из них, «клиент учреждения по валютному обмену вправе требовать отзыва обменной валютной операции до завершения данной операции, а также в течение 30 минут после ее завершения». Но следует знать, что эта норма действует только при одновременном соблюдении двух условий: «а) в течение указанного периода курс покупки/продажи купленной/ проданной иностранной валюты не был изменен; b) требование отзыва осуществляется не менее, чем за 30 минут до окончания рабочего дня учреждения по валютному обмену».

Учитывая щепетильность ситуаций, когда клиент требует отменить сделку, законодатели прописали эту процедуру до мелочей. Например, уточняется, что обменная валютная операция считается завершенной после получения клиентом денежных средств и кассового чека. А отсчет 30-минутного срока производится со времени, указанного в кассовом чеке или другом предусмотренном налоговым законодательством документе.

Без кассового чека доказать право на отмену сделки обмена клиенту будет трудно, даже невозможно. В законе установлено, что отзыв обменной валютной операции после ее завершения осуществляется «на основании письменного заявления клиента, к которому прилагается кассовый чек или другой предусмотренный налоговым законодательством документ».

Согласно пункту (62) статьи 42, всякое учреждение по валютному обмену (УВО) обязано возвратить клиенту денежные средства, полученные в рамках отозванной операции по валютному обмену, сразу после подачи заявления на отзыв, а в случае, если оно не располагает необходимыми денежными средствами, – не позднее следующего рабочего дня. Это теперь однозначное требование закона – последняя «точка», будем надеяться, в спорах клиентов с недобросовестными менялами.

В этой же связи отметим и дополнение к закону, которое призвано не допускать обмана «невнимательных» клиентов. С этой целью установлено общее для всех УВО правило - оформлять информацию о курсах покупки и продажи доллара США, евро и фунта стерлингов с двумя цифрами после запятой, а российского рубля – с тремя цифрами после запятой.

На сторону «клиентов» законодатели встали и в вопросе о том, какие банкноты следует принимать к обмену. Пункт 6) статьи 42 гласит: «При осуществлении наличных обменных валютных операций с физическими лицами учреждения по валютному обмену не должны допускать ограничений по номиналу банкнот в национальной и иностранной валюте и/или по году их выпуска, если они находятся в обращении. Учреждения по валютному обмену не вправе отказать в принятии банкнот, считающихся платежными в соответствии с критериями, установленными Национальным банком Молдовы. Эти критерии должны быть вывешены в помещении учреждения по валютному обмену в доступном для обозрения физическими лицами месте».

Однако, что касается приёма от клиентов к обмену монет, то этот вопрос законодатели оставили на усмотрение учреждений обмена. Так что теперь даже надзорный орган не вправе заставить менял против их воли принимать от клиентов «металл».

В новой редакции закона за НБМ закреплено право устанавливать и другие дополнительные требования, «направленные на обеспечение прозрачности условий осуществления учреждениями по валютному обмену обменных валютных операций со своими клиентами». Так сказать, в рабочем режиме, не прибегая к бюрократической процедуре утверждения «технических» нововведений через законодательные акты. Отметим в этой связи, что готовая версия проекта изменений и дополнений в закон о валютном регулировании, практически в нынешней редакции, была готова ещё в начале 2014 года.

Но не обменом единым живы физические лица – резиденты Республики Молдова. Согласно статье 15. «Операции личного характера» за ними остается право на: «a) займы; b) дарения в разных формах; c) наследства и завещательные отказы; d) уплату иммигрантами долгов в стране, в которой они ранее имели место жительства или место нахождения; e) переводы за рубеж сбережений нерезидентов во время нахождения их в Республике Молдова; f) переводы за рубеж, осуществляемые физическими лицами–резидентами, выезжающими за рубеж на постоянное место жительства».

И в этой части законодатели сочли возможным сделать довольно широкий шаг в сторону либерализации. Без обращения за специальным разрешением в НБМ физические лица – как резиденты, так и нерезиденты – теперь имеют право на займы и на дарения в сумме до 10 000 евро (или их эквивалент). До сих пор они ограничивались суммой, эквивалентной 1000 евро.

В случае, если размер дарений резидента (физического или юридического лица) в пользу нерезидента превышают потолок в 10 тыс. евро, то на это потребуется получить специальное разрешение Нацбанка Молдовы.

Аналогичная норма – эквивалент 10 тыс. евро – действует и в отношении различных случаев инвестирования, а также страхования жизни за рубежом. В таких пределах физические лица могут направлять инвалюту за рубеж на указанные цели без запроса специального разрешения НБМ.

На тех же условиях законом разрешена «покупка резидентами иностранных финансовых инструментов на денежном рынке Республики Молдова или на иностранном денежном рынке». В том числе посредством операций «с финансовыми инструментами институтов коллективного инвестирования, а именно - с инвестиционными паями, акциями или другими формами, подтверждающими участие инвестора в инвестиционных фондах и других институтах, созданных в целях осуществления коллективных инвестиций в финансовые инструменты и в другие активы.

Увеличение прежнего лимита «не требующего бюрократических спецразрешений от НБМ» сразу на порядок способно породить на рынке, по мнению наших экспертов, «интересные предложения». Прежде всего - со стороны представителей иностранных финансовых компаний.

В заключение обратим внимание читателей на знаменательное дополнение в статью 56 «Защитные меры». Она дополнена пунктом (51): «В случае системного финансового кризиса, определенного как таковой национальным органом, созданным для управления системными финансовыми кризисами, дополнительно к защитным мерам, указанным в части (5), Национальный банк Молдовы после консультаций с Правительством вправе принять решение о запрете или ограничении снятия иностранной валюты (наличными и/или безналичным путем) со счетов в иностранной валюте, открытых в лицензированных банках, а также с платежных счетов в иностранной валюте, открытых у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, разрешив лишь снятие национальной валюты».